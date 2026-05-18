Ο μύθος ότι 10.000 βήματα την ημέρα είναι το ιδανικό για καλή φυσική κατάσταση καταρρίφθηκε

αύξησαν τον ημερήσιο αριθμό βημάτων τους στα περίπου 8.454 βήματα την ημέρα μέχρι το τέλος της φάσης απώλειας βάρους και παράλληλα έχασαν σημαντικό ποσοστό κιλών.



Για χρόνια, ο αριθμός τωντην ημέρα είχε καθιερωθεί σχεδόν ως «χρυσός κανόνας» για την υγεία και τη φυσική κατάσταση . Ωστόσο, νέα επιστημονική έρευνα έρχεται να αμφισβητήσει αυτή την αντίληψη, υποστηρίζοντας ότι ένας χαμηλότερος στόχος μπορεί να είναι αρκετός – τουλάχιστον για όσους προσπαθούν να διατηρήσουν το βάρος τους μετά από δίαιτα.Η μελέτη παρουσιάστηκε στο φετινόστηνκαι δημοσιεύθηκε επίσης στο επιστημονικό περιοδικόΣύμφωνα με τους ερευνητές, περίπουτην ημέρα φαίνεται να αρκούν ώστε να βοηθήσουν ανθρώπους που έχασαν βάρος να αποφύγουν την επαναπρόσληψη κιλών.Ο καθηγητής Μαρβάν Ελ Γκοχ εξήγησε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη θεραπεία της παχυσαρκίας δεν είναι απαραίτητα η αρχική απώλεια βάρους, αλλά ησε βάθος χρόνου.Όπως ανέφερε, περίπου το 80% των ατόμων με υπερβολικό βάρος ή παχυσαρκία που χάνουν κιλά, καταλήγουν να ξαναπαίρνουν μέρος ή και όλο το βάρος μέσα σε τρία έως πέντε χρόνια.Οι ερευνητές από τηνκαι τονανέλυσαν στοιχεία από προηγούμενες μελέτες που αφορούσαν συνολικά σχεδόν 3.800 άτομα.Η έρευνα συνέκρινε 1.987 άτομα που συμμετείχαν σε προγράμματα αλλαγής τρόπου ζωής με 1.771 άτομα ομάδας ελέγχου, τα οποία είτε έκαναν δίαιτα μόνα τους είτε δεν ακολουθούσαν κάποια θεραπεία.Τα προγράμματα περιλάμβαναν συμβουλές για αύξηση τηςΣύμφωνα με τα αποτελέσματα, όσοι συμμετείχαν στα προγράμματατους στα περίπου 8.454 βήματα την ημέρα μέχρι το τέλος της φάσηςκαι παράλληλα έχασαν σημαντικό ποσοστό κιλών.Αντίθετα, η ομάδα ελέγχου δεν αύξησε τα βήματά της καιΗ ανάλυση έδειξε ότι υπήρχε σαφής σύνδεση ανάμεσα στην αύξηση των βημάτων και στηνΩστόσο, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι τα περισσότερα βήματα δεν συνδέονταν απαραίτητα με μεγαλύτερη απώλεια κιλών κατά την αρχική φάση της δίαιτας.

Οι επιστήμονες προτείνουν πιο ρεαλιστικό στόχο Ο καθηγητής Ελ Γκοχ υποστήριξε ότι οι άνθρωποι που προσπαθούν να χάσουν βάρος θα πρέπει να ενθαρρύνονται να φτάνουν περίπου τα 8.500 βήματα ημερησίως και κυρίως να διατηρούν αυτό το επίπεδο δραστηριότητας μακροπρόθεσμα.



Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια «απλή και οικονομική στρατηγική» που μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην αποφυγή επαναφοράς των κιλών.



Η έρευνα έρχεται να ανατρέψει σε έναν βαθμό την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη ότι τα 10.000 βήματα είναι απαραίτητος στόχος για όλους, προτείνοντας έναν αριθμό που φαίνεται πιο εύκολα επιτεύξιμος στην καθημερινότητα πολλών ανθρώπων.