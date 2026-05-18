Ο μύθος ότι 10.000 βήματα την ημέρα είναι το ιδανικό για καλή φυσική κατάσταση καταρρίφθηκε
Έρευνα έρχεται να ανατρέψει σε έναν βαθμό την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη ότι τα 10.000 βήματα είναι απαραίτητος στόχος για όλους, προτείνοντας έναν αριθμό που φαίνεται πιο εύκολα επιτεύξιμος
Για χρόνια, ο αριθμός των 10.000 βημάτων την ημέρα είχε καθιερωθεί σχεδόν ως «χρυσός κανόνας» για την υγεία και τη φυσική κατάσταση. Ωστόσο, νέα επιστημονική έρευνα έρχεται να αμφισβητήσει αυτή την αντίληψη, υποστηρίζοντας ότι ένας χαμηλότερος στόχος μπορεί να είναι αρκετός – τουλάχιστον για όσους προσπαθούν να διατηρήσουν το βάρος τους μετά από δίαιτα.
Η μελέτη παρουσιάστηκε στο φετινό Ευρωπαϊκό Συνέδριο Παχυσαρκίας στην Κωνσταντινούπολη και δημοσιεύθηκε επίσης στο επιστημονικό περιοδικό International Journal of Environmental Research and Public Health.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, περίπου 8.500 βήματα την ημέρα φαίνεται να αρκούν ώστε να βοηθήσουν ανθρώπους που έχασαν βάρος να αποφύγουν την επαναπρόσληψη κιλών.
Ο καθηγητής Μαρβάν Ελ Γκοχ εξήγησε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη θεραπεία της παχυσαρκίας δεν είναι απαραίτητα η αρχική απώλεια βάρους, αλλά η διατήρησή της σε βάθος χρόνου.
Όπως ανέφερε, περίπου το 80% των ατόμων με υπερβολικό βάρος ή παχυσαρκία που χάνουν κιλά, καταλήγουν να ξαναπαίρνουν μέρος ή και όλο το βάρος μέσα σε τρία έως πέντε χρόνια.
Οι ερευνητές από την Ιταλία και τον Λίβανο ανέλυσαν στοιχεία από προηγούμενες μελέτες που αφορούσαν συνολικά σχεδόν 3.800 άτομα.
Τα 8.500 βήματα συνδέθηκαν με διατήρηση του βάρουςΗ έρευνα συνέκρινε 1.987 άτομα που συμμετείχαν σε προγράμματα αλλαγής τρόπου ζωής με 1.771 άτομα ομάδας ελέγχου, τα οποία είτε έκαναν δίαιτα μόνα τους είτε δεν ακολουθούσαν κάποια θεραπεία.
Τα προγράμματα περιλάμβαναν συμβουλές για αύξηση της καθημερινής κίνησης και καταγραφή βημάτων.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, όσοι συμμετείχαν στα προγράμματα αύξησαν τον ημερήσιο αριθμό βημάτων τους στα περίπου 8.454 βήματα την ημέρα μέχρι το τέλος της φάσης απώλειας βάρους και παράλληλα έχασαν σημαντικό ποσοστό κιλών.
Αντίθετα, η ομάδα ελέγχου δεν αύξησε τα βήματά της και δεν παρουσίασε απώλεια βάρους.
Η ανάλυση έδειξε ότι υπήρχε σαφής σύνδεση ανάμεσα στην αύξηση των βημάτων και στην αποφυγή επαναπρόσληψης βάρους κατά τη φάση συντήρησης.
Ωστόσο, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι τα περισσότερα βήματα δεν συνδέονταν απαραίτητα με μεγαλύτερη απώλεια κιλών κατά την αρχική φάση της δίαιτας.
Οι επιστήμονες προτείνουν πιο ρεαλιστικό στόχοΟ καθηγητής Ελ Γκοχ υποστήριξε ότι οι άνθρωποι που προσπαθούν να χάσουν βάρος θα πρέπει να ενθαρρύνονται να φτάνουν περίπου τα 8.500 βήματα ημερησίως και κυρίως να διατηρούν αυτό το επίπεδο δραστηριότητας μακροπρόθεσμα.
Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια «απλή και οικονομική στρατηγική» που μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην αποφυγή επαναφοράς των κιλών.
Η έρευνα έρχεται να ανατρέψει σε έναν βαθμό την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη ότι τα 10.000 βήματα είναι απαραίτητος στόχος για όλους, προτείνοντας έναν αριθμό που φαίνεται πιο εύκολα επιτεύξιμος στην καθημερινότητα πολλών ανθρώπων.
