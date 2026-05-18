Αποθέωση για τη νικήτρια της Eurovision Dara στη Σόφια, συγκινημένος επέστρεψε στην Αθήνα ο Ακύλας

🇧🇬 DARA performing her #Eurovision winning entry "Bangaranga" live at Sofia Airport.



[🎥 BNT] pic.twitter.com/t8xn2vCb9e — ESC Discord (@ESCdiscord) May 17, 2026

Η ιστορική νίκη της Βουλγαρίας

Συγκινημένος επέστρεψε ο Ακύλας

«Δώσαμε ψυχή και αίμα»

Η νίκη της Dara θεωρήθηκε ιστορική, καθώς χάρισε στη Βουλγαρία την πρώτη της νίκη στην ιστορία της Eurovision.Το «Bangaranga» συγκέντρωσε υψηλές βαθμολογίες τόσο από τις επιτροπές όσο και από το televoting, με τη Βουλγαρία να τερματίζει 173 βαθμούς μπροστά από το Ισραήλ και τον Noam Bettan, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη διαφορά νίκης στην ιστορία του διαγωνισμού.Η φετινή διοργάνωση στη Βιέννη σημαδεύτηκε και από έντονες πολιτικές αντιδράσεις γύρω από τη συμμετοχή του Ισραήλ, με πέντε χώρες — Ισπανία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Σλοβενία και Ολλανδία — να απέχουν από τον διαγωνισμό.Στην Ελλάδα επέστρεψε ο Ακύλας, ο οποίος εκπροσώπησε τη χώρα με το «Ferto» και κατέκτησε τη 10η θέση συγκεντρώνοντας 220 βαθμούς.Ο νεαρός τραγουδιστής έκανε δηλώσεις εμφανώς συγκινημένος στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ευχαριστώντας τον κόσμο για τη στήριξη και την αγάπη που του έδειξε.«Ήταν απίστευτο, ήταν μία πρωτόγνωρη εμπειρία. Ευχαριστώ πραγματικά όλους εσάς που κάνατε το όνειρό μου πραγματικότητα», δήλωσε.Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι μετά τον τελικό ένιωσε έντονη συναισθηματική φόρτιση.«Το βράδυ ήταν δύσκολο γιατί είχα πάθει ένα σύνδρομο εγκατάλειψης. Ότι όλο αυτό που χτίστηκε ξαφνικά θα φύγει», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο Ακύλας στάθηκε ιδιαίτερα στη δουλειά της ελληνικής αποστολής και ευχαρίστησε δημόσια τον Φωκάς Ευαγγελινός, την ΕΡΤ και όλους τους συνεργάτες του.«Έδωσα το 100% του εαυτού μου. Η ομάδα μας δούλεψε πάρα πολύ σκληρά. Δώσαμε ψυχή και αίμα πραγματικά», είπε.Ο τραγουδιστής ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν ένιωσε πίεση από τις προσδοκίες για νίκη.«Η ουσία είναι ότι βρέθηκα εκεί πέρα και το απόλαυσα. Θα μείνει χαραγμένο στην καρδιά μου όλο αυτό και το οφείλω στον ελληνικό λαό», τόνισε.Σύμφωνα με την παράδοση της Eurovision, ο επόμενος διαγωνισμός αναμένεται να διεξαχθεί στη Βουλγαρία μετά τη νίκη της Dara.