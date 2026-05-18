Αποθέωση για τη νικήτρια της Eurovision Dara στη Σόφια, συγκινημένος επέστρεψε στην Αθήνα ο Ακύλας
Η Βουλγάρα τραγουδίστρια γιόρτασε την ιστορική νίκη με το «Bangaranga», ενώ ο Έλληνας εκπρόσωπος ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη μετά τη 10η θέση

Η μεγάλη νικήτρια της Eurovision 2026, Dara, επέστρεψε στη Σόφια μέσα σε ατμόσφαιρα αποθέωσης, λίγες ώρες μετά τη νίκη της στον τελικό της Βιέννης με το τραγούδι «Bangaranga». Την ίδια ώρα, στην Αθήνα επέστρεψε ο Ακύλας, ο οποίος κατέκτησε τη 10η θέση για την Ελλάδα με το «Ferto», εμφανώς συγκινημένος από την ανταπόκριση του κοινού.

Αποθέωση για τη Dara στο αεροδρόμιο της Σόφιας

Η 27χρονη τραγουδίστρια έφτασε στο αεροδρόμιο της Σόφιας, όπου εκατοντάδες θαυμαστές την υποδέχθηκαν με σημαίες της Βουλγαρίας και συνθήματα για τη μεγάλη επιτυχία της.

Κατά την άφιξη του αεροσκάφους πραγματοποιήθηκε η τελετή της «υδάτινης αψίδας», τιμή που αποδίδεται σε ιδιαίτερα σημαντικές περιστάσεις, προκαλώντας ενθουσιασμό τόσο στην ίδια όσο και στους επιβάτες της πτήσης.




Η Dara δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι μετά τη νίκη της θέλει να επιστρέψει σπίτι, να φάει πίτσα και να κλάψει φορώντας πιτζάμες, προκειμένου να γιορτάσει τόσο τη νίκη στη Eurovision όσο και την πρώτη επέτειο γάμου της με τον σύζυγό της.

Μετά τον τελικό, οι δυο τους αγκαλιάστηκαν και φιλήθηκαν μπροστά στις κάμερες στη Βιέννη, ενώ εκείνος κρατούσε το τρόπαιο της Eurovision.

Το «Bangaranga» ξεσήκωσε το αεροδρόμιο

Λίγο αργότερα, η Dara πήρε μικρόφωνο και τραγούδησε το «Bangaranga», προκαλώντας φρενίτιδα στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο της βουλγαρικής πρωτεύουσας.

Η τραγουδίστρια χόρεψε ακόμη και δίπλα σε αστυνομικούς και προσωπικό ασφαλείας, ενώ αποχώρησε καταχειροκροτούμενη κρατώντας ένα λούτρινο αρκουδάκι που της χάρισε θαυμάστρια.


Η ιστορική νίκη της Βουλγαρίας

Η νίκη της Dara θεωρήθηκε ιστορική, καθώς χάρισε στη Βουλγαρία την πρώτη της νίκη στην ιστορία της Eurovision.

Το «Bangaranga» συγκέντρωσε υψηλές βαθμολογίες τόσο από τις επιτροπές όσο και από το televoting, με τη Βουλγαρία να τερματίζει 173 βαθμούς μπροστά από το Ισραήλ και τον Noam Bettan, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη διαφορά νίκης στην ιστορία του διαγωνισμού.

DARA - Bangaranga (LIVE) | Bulgaria 🇧🇬 | Grand Final | Eurovision 2026


Η φετινή διοργάνωση στη Βιέννη σημαδεύτηκε και από έντονες πολιτικές αντιδράσεις γύρω από τη συμμετοχή του Ισραήλ, με πέντε χώρες — Ισπανία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Σλοβενία και Ολλανδία — να απέχουν από τον διαγωνισμό.

Συγκινημένος επέστρεψε ο Ακύλας

Στην Ελλάδα επέστρεψε ο Ακύλας, ο οποίος εκπροσώπησε τη χώρα με το «Ferto» και κατέκτησε τη 10η θέση συγκεντρώνοντας 220 βαθμούς.

Akylas - Ferto (LIVE) | Greece 🇬🇷 | First Semi-Final | Eurovision 2026


Ο νεαρός τραγουδιστής έκανε δηλώσεις εμφανώς συγκινημένος στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ευχαριστώντας τον κόσμο για τη στήριξη και την αγάπη που του έδειξε.

«Ήταν απίστευτο, ήταν μία πρωτόγνωρη εμπειρία. Ευχαριστώ πραγματικά όλους εσάς που κάνατε το όνειρό μου πραγματικότητα», δήλωσε.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι μετά τον τελικό ένιωσε έντονη συναισθηματική φόρτιση.

«Το βράδυ ήταν δύσκολο γιατί είχα πάθει ένα σύνδρομο εγκατάλειψης. Ότι όλο αυτό που χτίστηκε ξαφνικά θα φύγει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δώσαμε ψυχή και αίμα»

Ο Ακύλας στάθηκε ιδιαίτερα στη δουλειά της ελληνικής αποστολής και ευχαρίστησε δημόσια τον Φωκάς Ευαγγελινός, την ΕΡΤ και όλους τους συνεργάτες του.

«Έδωσα το 100% του εαυτού μου. Η ομάδα μας δούλεψε πάρα πολύ σκληρά. Δώσαμε ψυχή και αίμα πραγματικά», είπε.

Ο τραγουδιστής ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν ένιωσε πίεση από τις προσδοκίες για νίκη.

«Η ουσία είναι ότι βρέθηκα εκεί πέρα και το απόλαυσα. Θα μείνει χαραγμένο στην καρδιά μου όλο αυτό και το οφείλω στον ελληνικό λαό», τόνισε.

Σύμφωνα με την παράδοση της Eurovision, ο επόμενος διαγωνισμός αναμένεται να διεξαχθεί στη Βουλγαρία μετά τη νίκη της Dara.
