Ακύλας: Δεν φταίει εκείνος, τον ανέβασαν και επί έναν μήνα τον έκαναν Θεό, σχολίασε ο δημιουργός του My Number One
Ακύλας: Δεν φταίει εκείνος, τον ανέβασαν και επί έναν μήνα τον έκαναν Θεό, σχολίασε ο δημιουργός του My Number One
Τον έκαναν να πιστέψει ότι θα πάρει την πρωτιά, υποστήριξε ο Μάνος Ψαλτάκης αναφερόμενος στο αποτέλεσμα της 70ής Eurovision
Το δικό του σχόλιο για τον Ακύλα που κατέκτησε τη δέκατη θέση με το Ferto έκανε ο Μάνος Ψαλτάκης.
Ο συνθέτης και δημιουργός του My Number One υποστήριξε πως δεν εξεπλάγη με το αποτέλεσμα, αφού περίμενε ότι η Ελλάδα θα βρισκόταν σε αυτή τη θέση. Σύμφωνα με εκείνον, δεν ευθύνεται ο Ακύλας για την τυχόν απογοήτευση που προκάλεσε στον κόσμο το αποτέλεσμα. Όπως είπε, τον αποθέωναν, αποκαλώντας τον φαβορί και κάνοντάς τον να πιστέψει πως θα αναδειχθεί νικητής.
«Η αλήθεια πονάει. Πίστευα ότι ο Ακύλας θα βρεθεί από την 8η έως την 10η θέση κι έπεσα μέσα. Δεν φταίει ο Ακύλας, φταίνε οι δημοσιογράφοι που επί ένα μήνα τον έκαναν Θεό. Τον ανέβασαν και τον έκαναν να πιστέψει ότι θα πάρει την πρωτιά. Αυτό ήταν κακό που έκαναν στον Ακύλα», είπε αρχικά ο Μάνος Ψαλτάκης στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», το πρωί της Κυριακής 17 Μαΐου.
Στη συνέχεια, ο συνθέτης εξέφρασε την άποψη ότι θα έπρεπε να είχε επιλεγεί ένα κομμάτι με πιο έντονο το ελληνικό στοιχείο. «Έπρεπε η ΕΡΤ να διαλέψει ένα πιο σοβαρό τραγούδι, η Ελλάδα είναι Ελλάδα. Δεν παίζει ρόλο μόνο ο τραγουδιστής, αλλά και το τραγούδι. Το τραγούδι αυτό δεν ταίριαζε για Ελλάδα, καθόλου ελληνικό χρώμα», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
Ο συνθέτης και δημιουργός του My Number One υποστήριξε πως δεν εξεπλάγη με το αποτέλεσμα, αφού περίμενε ότι η Ελλάδα θα βρισκόταν σε αυτή τη θέση. Σύμφωνα με εκείνον, δεν ευθύνεται ο Ακύλας για την τυχόν απογοήτευση που προκάλεσε στον κόσμο το αποτέλεσμα. Όπως είπε, τον αποθέωναν, αποκαλώντας τον φαβορί και κάνοντάς τον να πιστέψει πως θα αναδειχθεί νικητής.
«Η αλήθεια πονάει. Πίστευα ότι ο Ακύλας θα βρεθεί από την 8η έως την 10η θέση κι έπεσα μέσα. Δεν φταίει ο Ακύλας, φταίνε οι δημοσιογράφοι που επί ένα μήνα τον έκαναν Θεό. Τον ανέβασαν και τον έκαναν να πιστέψει ότι θα πάρει την πρωτιά. Αυτό ήταν κακό που έκαναν στον Ακύλα», είπε αρχικά ο Μάνος Ψαλτάκης στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», το πρωί της Κυριακής 17 Μαΐου.
Στη συνέχεια, ο συνθέτης εξέφρασε την άποψη ότι θα έπρεπε να είχε επιλεγεί ένα κομμάτι με πιο έντονο το ελληνικό στοιχείο. «Έπρεπε η ΕΡΤ να διαλέψει ένα πιο σοβαρό τραγούδι, η Ελλάδα είναι Ελλάδα. Δεν παίζει ρόλο μόνο ο τραγουδιστής, αλλά και το τραγούδι. Το τραγούδι αυτό δεν ταίριαζε για Ελλάδα, καθόλου ελληνικό χρώμα», πρόσθεσε.
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα