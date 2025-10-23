Καλομοίρα: Το «αντίο» της στον Διονύση Σαββόπουλο - «Πάντα με στήριζε»
Καλομοίρα: Το «αντίο» της στον Διονύση Σαββόπουλο - «Πάντα με στήριζε»
Η τραγουδίστρια είχε συνεργαστεί μαζί του στο παρελθόν, στο Ηρώδειο για τα 40 χρόνια μουσικής πορείας του
Θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος του Διονύση Σαββόπουλου, του ανθρώπου που σφράγισε με το έργο του τη σύγχρονη ελληνική μουσική και επηρέασε γενιές δημιουργών και ακροατών. Ο «Νιόνιος» έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης 21 Οκτωβρίου σε ηλικία 81 ετών. Ανάμεσα σε όσους τον αποχαιρέτησαν δημόσια, ήταν και η Καλομοίρα, η οποία διατηρεί μια ιδιαίτερη ανάμνηση από τη συνεργασία τους πριν από είκοσι χρόνια.
Το καλοκαίρι του 2004, στις συναυλίες του Διονύση Σαββόπουλου στο Ηρώδειο για τα 40 χρόνια μουσικής πορείας του, η 19χρονη τότε Καλομοίρα είχε κάνει μια εντυπωσιακή εμφάνιση, βγαίνοντας μέσα από μια τεράστια τούρτα και τραγουδώντας το «Happy Birthday, Mister President», όπως είχε κάνει η Μέριλιν Μονρόε.
Με αφορμή τον θάνατο του σπουδαίου τραγουδοποιού, η τραγουδίστρια έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου εξέφρασε τη θλίψη της για τον θάνατό του.
«Στεναχωρήθηκα πολύ όταν έμαθα για τον θάνατο του κ. Διονύση Σαββόπουλου. Ήταν ένας μεγάλος καλλιτέχνης που έδωσε τόσα πολλά στην Ελλάδα και άγγιξε τις καρδιές όλων μας με τη μουσική του. Θα θυμάμαι πάντα με ευγνωμοσύνη τις δύο φορές που τραγούδησα μαζί του στο Ηρώδειο, στιγμές που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Πάντα με στήριζε με καλοσύνη και αγάπη, και έχω τεράστιο σεβασμό για εκείνον και τη γυναίκα του, την κυρία Άσπα. Αιωνία του η μνήμη», έγραψε.
Δείτε την ανάρτησή της
Δείτε την ανάρτησή της
