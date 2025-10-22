Η Μάιλι Σάιρους ηχογράφησε τραγούδι για τη νέα ταινία Avatar - «Ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα»
Τα θέματα της ταινίας αντηχούν βαθιά μέσα στην ψυχή μου, έγραψε η ποπ σταρ σε ανάρτησή της στο Instagram
Η Μάιλι Σάιρους ηχογράφησε ένα τραγούδι για το «Avatar: Fire and Ash» του βραβευμένου με Όσκαρ Τζέιμς Κάμερον, κάνοντας γνωστή την είδηση μέσα από τα social media.
Με μια ανάρτηση στο Instagram, η 32χρονη τραγουδίστρια μοιράστηκε ένα σύντομο απόσπασμα του κομματιού, το οποίο έγραψε μαζί με τον Μαρκ Ρόνσον και τον Άντριου Γουάιατ, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τον τίτλο του.
Η Σάιρους εξέφρασε παράλληλα την ευγνωμοσύνη της στον 71χρονο σκηνοθέτη, ο οποίος της έδωσε την ευκαιρία να αποτελέσει μέρος του κινηματογραφικού σύμπαντος που έχει δημιουργήσει, κάνοντας ένα όνειρό της πραγματικότητα.
«Έχοντας επηρεαστεί προσωπικά από τη φωτιά και έχοντας αναγεννηθεί από τις στάχτες, αυτό το πρότζεκτ έχει για μένα βαθιά σημασία», έγραψε η ποπ σταρ στη λεζάντα της δημοσίευσής της. «Ευχαριστώ, Τζιμ, για την ευκαιρία να μετατρέψω αυτή την εμπειρία σε μουσικό φάρμακο. Τα θέματα της ταινίας —ενότητα, ίαση και αγάπη— αντηχούν βαθιά μέσα στην ψυχή μου, και το να είμαι έστω ένα μικρό αστέρι στο σύμπαν που έχει δημιουργήσει η οικογένεια του Avatar είναι πραγματικά ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα», πρόσθεσε.
