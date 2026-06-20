Τουρκία - Παραγουάη 0-1: Οι Παραγουανοί έστειλαν τους Τούρκους στα... σχοινιά

Το γκολ του Γκαλάρσα από το δεύτερο λεπτό ήταν αρκετό για να δυσκολέψει την ομάδα του Μοντέλα που για να προκριθεί θέλει νίκη απέναντι στις ΗΠΑ (έχει προκριθεί) και συνδυασμό αποτελεσμάτων για να ελπίζει, καθώς είναι στο... μηδέν