Ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός σε ρωσικό βομβαρδισμό στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός σε ρωσικό βομβαρδισμό στο Χάρκοβο

Τουλάχιστον 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση αυτή στη διάρκεια της νύχτας

Ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός σε ρωσικό βομβαρδισμό στο Χάρκοβο
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Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σήμερα σε ρωσικό βομβαρδισμό στην πόλη Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Ύστερα από εχθρικό αεροπορικό βομβαρδισμό με κατευθυνόμενες βόμβες, αναφέρθηκε πλήγμα σε κατοικημένη συνοικία», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ο δήμαρχος του Χαρκόβου, Ιγκόρ Τερέχοφ.

«Δυστυχώς κατά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, βρέθηκε το πτώμα ενός ανθρώπου κάτω από τα ερείπια κατεστραμμένου κτιρίου», πρόσθεσε ο Τερέχοφ.

Τουλάχιστον 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση αυτή στη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε επίσης ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Χαρκόβου Όλεγκ Σινεγκούμποφ.

Παράλληλα το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι 187 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύχτας πάνω από τη χώρα, συμπεριλαμβανομένου στην περιοχή της Μόσχας.
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