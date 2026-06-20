Τουλάχιστον 5 νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο παρά την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ

Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν για κατάπαυση του πυρός χθες, Παρασκευή, ύστερα από κλιμάκωση στις εχθροπραξίες στον Λίβανο, σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ

Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) σήμερα στον νότιο Λίβανο, μετέδωσαν λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, μερικές μόνον ώρες μετά την ισχύ κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και το λιβανικό σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ που πρόσκειται στο Ιράν.



Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων NNA μετέδωσε ότι ισραηλινά στρατιωτικά αεροσκάφη και drones διεξήγαγαν σειρά πληγμάτων στην περιοχή της Ναμπατίγια στη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, καταστρέφοντας κτίρια κατοικιών και σπίτια, ενώ το ισραηλινό πυροβολικό βομβάρδισε τη Ναμπατίγια και τα περίχωρά της πριν από την αυγή.



Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν για κατάπαυση του πυρός χθες, Παρασκευή, ύστερα από κλιμάκωση στις εχθροπραξίες στον Λίβανο, σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ.



Υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος και δύο πηγές της Χεζμπολάχ επιβεβαίωσαν στο Reuters τη συμφωνία. Ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η εκεχειρία θα ετίθετο σε ισχύ από τις 16:00 (και ώρα Ελλάδος) της Παρασκευής.



Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ