Με προνομιακές εκπτώσεις και αποκλειστικά οφέλη σε προηγμένα ψηφιακά εργαλεία και λύσεις συνδεσιμότητας, το MagentaONE Business της COSMOTE TELEKOM προσφέρει ουσιαστική αξία στις επιχειρήσεις.
Τουλάχιστον 5 νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο παρά την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ
Τουλάχιστον 5 νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο παρά την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ
Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν για κατάπαυση του πυρός χθες, Παρασκευή, ύστερα από κλιμάκωση στις εχθροπραξίες στον Λίβανο, σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ
Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) σήμερα στον νότιο Λίβανο, μετέδωσαν λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, μερικές μόνον ώρες μετά την ισχύ κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και το λιβανικό σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ που πρόσκειται στο Ιράν.
Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων NNA μετέδωσε ότι ισραηλινά στρατιωτικά αεροσκάφη και drones διεξήγαγαν σειρά πληγμάτων στην περιοχή της Ναμπατίγια στη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, καταστρέφοντας κτίρια κατοικιών και σπίτια, ενώ το ισραηλινό πυροβολικό βομβάρδισε τη Ναμπατίγια και τα περίχωρά της πριν από την αυγή.
Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν για κατάπαυση του πυρός χθες, Παρασκευή, ύστερα από κλιμάκωση στις εχθροπραξίες στον Λίβανο, σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ.
Υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος και δύο πηγές της Χεζμπολάχ επιβεβαίωσαν στο Reuters τη συμφωνία. Ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η εκεχειρία θα ετίθετο σε ισχύ από τις 16:00 (και ώρα Ελλάδος) της Παρασκευής.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων NNA μετέδωσε ότι ισραηλινά στρατιωτικά αεροσκάφη και drones διεξήγαγαν σειρά πληγμάτων στην περιοχή της Ναμπατίγια στη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, καταστρέφοντας κτίρια κατοικιών και σπίτια, ενώ το ισραηλινό πυροβολικό βομβάρδισε τη Ναμπατίγια και τα περίχωρά της πριν από την αυγή.
Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν για κατάπαυση του πυρός χθες, Παρασκευή, ύστερα από κλιμάκωση στις εχθροπραξίες στον Λίβανο, σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ.
Υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος και δύο πηγές της Χεζμπολάχ επιβεβαίωσαν στο Reuters τη συμφωνία. Ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η εκεχειρία θα ετίθετο σε ισχύ από τις 16:00 (και ώρα Ελλάδος) της Παρασκευής.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα