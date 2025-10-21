Άαρον Φάιπερς: Κατηγορείται για τέσσερα κακουργήματα - «Θα αποδειχθεί ότι αυτά είναι ψεύδη» επιμένει ο δικηγόρος του
Ο πρώην σύζυγος της Ντενίζ Ρίτσαρντς αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για σωματική βλάβη εις βάρος της και δύο για εκφοβισμό μάρτυρα με χρήση βίας ή απειλής
Για τέσσερα κακουργήματα κατηγορείται ο πρώην σύζυγος της Ντενίζ Ρίτσαρντς, Άαρον Φάιπερς, έπειτα από τη σύλληψή του στο δικαστήριο κατά τη διάρκεια ακρόασης για περιοριστικά μέτρα. Σύμφωνα με το Page Six, αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για σωματική βλάβη εις βάρος της πρώην συζύγου του και δύο για εκφοβισμό μάρτυρα με χρήση βίας ή απειλής.
Τρία από τα αδικήματα φέρονται να διαπράχθηκαν στις 17 Ιανουαρίου 2022, ενώ ένα ακόμη στις 3 Μαΐου 2022. Ο ίδιος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 200.000 δολαρίων. Ο δικηγόρος του, Μάικλ Φίνλεϊ, δήλωσε ότι οι κατηγορίες δεν στηρίζονται πουθενά και ότι περιμένουν να αποδειχθεί η αθωότητα του πελάτη του. «Το γεγονός ότι ασκείται μια ποινική δίωξη δεν σημαίνει πως θα σταθεί στο δικαστήριο. Είμαστε βέβαιοι ότι θα αποδειχθεί πως οι κατηγορίες είναι ψευδείς», είπε.
Από την πλευρά της, η Ντενίζ Ρίτσαρντς είχε εξασφαλίσει προσωρινά περιοριστικά μέτρα εναντίον του Άαρον Φάιπερς τον Ιούλιο, και τώρα επιδιώκει να τα καταστήσει μόνιμα. Κατά τη διάρκεια της δικής της κατάθεσης νωρίτερα μέσα στον μήνα, η ηθοποιός υποστήριξε ότι ο πρώην της υπήρξε βίαιος μαζί της επανειλημμένα, αναφέροντας περιστατικά που αντιστοιχούν στις ημερομηνίες των νέων κατηγοριών. Μάλιστα, εξήγησε πως σε ένα από αυτά, στις 17 Ιανουαρίου 2022, κατέληξε με μαυρισμένο μάτι, ενώ σε δεύτερο περιστατικό μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου 2022 ισχυρίστηκε ότι εκείνος την έσπρωξε δυνατά σε έναν τσιμεντένιο τοίχο, με αποτέλεσμα να χτυπήσει το κεφάλι της.
Εκείνος αρνείται όλες τις κατηγορίες κακοποίησης, ισχυριζόμενος πως δεν θυμάται κανένα τέτοιο επεισόδιο, ενώ πηγή από το περιβάλλον του ανέφερε ότι η Ντενίζ Ρίτσαρντς προκάλεσε μόνη της το μαυρισμένο μάτι, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Το ίδιο άτομο πρόσθεσε ότι «η Ντενίζ Ρίτσαρντς προσπαθεί να κρύψει το πρόβλημά της με το ποτό».
Ο Άαρον Φάιπερς, έχει στο παρελθόν κατηγορήσει την ηθοποιό για κατάχρηση παυσίπονων και αλκοόλ, υποστηρίζοντας ότι τραυματιζόταν εύκολα και ότι «συχνά έκανε μώλωπες μόνη της».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
#EXCLUSIVE 🚨 Aaron Phypers has been charged with injuring his estranged wife Denise Richards. https://t.co/WJvrs7W1Ok pic.twitter.com/xHKOvyDhCx— TMZ (@TMZ) October 20, 2025
