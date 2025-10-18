Άαρον Φάιπερς: Συνελήφθη ο πρώην σύντροφος της Ντενίζ Ρίτσαρντς
Η ηθοποιός είχε καταθέσει αγωγή εις βάρος του για ενδοοικογενειακή βία
Ο πρώην σύζυγος της Ντενίζ Ρίτσαρντς, Άαρον Φάιπερς, συνελήφθη εντός του δικαστηρίου την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Fox News. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες, ενώ βρισκόταν μέσα σε αίθουσα δικαστηρίου στο Λος Άντζελες, ενώ του απαγγέλθηκαν ξανά οι κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία.
Μάρτυρες ανέφεραν ότι οι αστυνομικοί επέστρεψαν στο δικαστήριο για να παραλάβουν το κινητό του Άαρον Φάιπερς, αφού τον συνόδευσαν εκτός, ενώ ο ίδιος φέρεται να φώναζε και να διαμαρτυρόταν με τους σερίφηδες, κατά την πορεία του στην κυλιόμενη σκάλα.
Σύμφωνα με το People, η Ντενίζ Ρίτσαρντς κατέθεσε ότι τα περιστατικά αυτά είχαν ως αποτέλεσμα «τουλάχιστον τρεις διασείσεις», ενώ φέρεται να υπέστη και μελανιά στο μάτι έπειτα από ένα υποτιθέμενο περιστατικό τον Ιανουάριο του 2022. Σε άλλο περιστατικό, ανέφερε ότι ο Φάιπερς «έσφιξε το κεφάλι της τόσο δυνατά» και ότι την «σήκωσε από το κεφάλι», προσθέτοντας ότι «έμοιαζε σαν να συνθλίβει το κρανίο της».
Η ίδια κατέθεσε επίσης ότι τον Μάιο, ο πρώην σύζυγός της «την χτύπησε στο πάνω μέρος του κεφαλιού με την παλάμη του, ενώ της φώναζε επανειλημμένα «"δώσε μου το κινητό σου"», μετά από μια ιατρική διαδικασία, σύμφωνα με το Us Weekly.
Ο ίδιος ανέβηκε στο βήμα και αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ενώπιον του δικαστηρίου ότι η Ντενίζ Ρίτσαρντς «μελανιάζει εύκολα». «Θα μελανιάσει τα χέρια της, θα τη συμβούν διάφορα μέσα στη μέρα. Θα τραυματιζόταν ενώ μαγείρευε… θα έπεφτε», δήλωσε, ισχυριζόμενος ότι συχνά η σταρ των reality υπέστη τραυματισμούς και ότι δεν θεωρούσε ότι αυτοί ήταν σκόπιμοι. «Δεν κακοποιώ τη γυναίκα μου», επανέλαβε ενώπιον του δικαστηρίου.
Ο Άαρον Φάιπερς έχει επίσης αρνηθεί τους ισχυρισμούς της Ντενίζ Ρίτσαρντς και κατηγορεί τη σύζυγο για απιστία, καθώς και για κατάχρηση παυσίπονων και αλκοόλ. Παράλληλα, ο 53χρονος ζητάει το ήμισυ των εσόδων της Ντενίζ Ρίτσαρντς από το OnlyFans. Σύμφωνα με πρόσφατα κατατεθέντα έγγραφα που εξασφάλισε το Page Six, ο ίδιος ισχυρίζεται ότι τα έσοδα από την πλατφόρμα, που κυμαίνονται μεταξύ 200-300.000 δολαρίων μηνιαίως, αποτελούν κοινό εισόδημα που αποκτήθηκε μαζί, καθώς εκείνος έβγαζε τις φωτογραφίες και κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα. Στην αίτησή του αναφέρει ότι δεν πρόκειται για διατροφή, αλλά για «δικαίωμα ιδιοκτησίας στο μισό των κερδών της κοινής επιχειρηματικής δραστηριότητας στο OnlyFans».
Τέλος, ισχυρίζεται ακόμη ότι βρίσκεται «προ του κινδύνου έξωσης», ότι είναι «οικονομικά απελπισμένος» και ότι έχει καθυστερήσεις σε λογαριασμούς κοινής ωφέλειας και άλλες υποχρεώσεις.
Denise Richards’ ex Aaron Phypers arrested in court on spousal abuse charges https://t.co/irb597KgAd pic.twitter.com/m370FPvR5d— Page Six (@PageSix) October 17, 2025
