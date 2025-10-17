Ο Άαρον Φάιπερς διεκδικεί το 50% των εσόδων της Ντενίζ Ρίτσαρντς από το OnlyFans
Ο Άαρον Φάιπερς διεκδικεί το 50% των εσόδων της Ντενίζ Ρίτσαρντς από το OnlyFans
Ο πρώην σύζυγος της ηθοποιού υποστηρίζει ότι αυτός τράβηξε τα στιγμιότυπα που ανεβάζει εκείνη και της αποφέρουν 200.000–300.000 δολάρια τον μήνα
Συνεχίζονται οι εξελίξεις στη δικαστική διαμάχη της Ντενίζ Ρίτσαρντς με τον Άαρον Φάιπερς, με τον πρώην σύζυγο της ηθοποιού να διεκδικεί μερίδιο από τα χρήματα που κερδίζει εκείνη από το OnlyFans.
Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το TMZ, ο Φάιπερς ισχυρίζεται ότι η ηθοποιός βγάζει 200.000–300.000 δολάρια τον μήνα από φωτογραφίες που ανεβάζει στο OnlyFans και ότι ο ίδιος ότι δικαιούται το 50% επειδή αυτός τράβηξε τα συγκεκριμένα στιγμιότυπα.
Επιπλέον, υποστηρίζει ότι βρίσκεται σε πολύ δύσκολη οικονομικά κατάσταση και ότι χρειάζεται άμεσα χρήματα για να πληρώνει ενοίκιο και λογαριασμούς. Αντιθέτως, όπως αναφέρει, κατά τη διάρκεια του γάμου τους, είχε πρόσβαση σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Τώρα, όπως λέει, η Ντενίζ Ρίτσαρντς τους έχει «παγώσει».
Από την άλλη, η ηθοποιός έχει καταθέσει κατά του πρώην συζύγου της αίτηση για περιοριστικά μέτρα, ισχυριζόμενη ότι υπήρξε βίαιος μαζί της ενώ ανάρρωνε από αισθητική επέμβαση τον περασμένο Μάιο.
Η Ρίτσαρντς προσπαθεί να μετατρέψει την προσωρινή εντολή περιορισμού σε μόνιμη που θα υποχρεώνει τον Φάιπερς να μένει σε απόσταση 90 περίπου μέτρων μακριά από εκείνη για τα επόμενα 5 χρόνια.
Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το TMZ, ο Φάιπερς ισχυρίζεται ότι η ηθοποιός βγάζει 200.000–300.000 δολάρια τον μήνα από φωτογραφίες που ανεβάζει στο OnlyFans και ότι ο ίδιος ότι δικαιούται το 50% επειδή αυτός τράβηξε τα συγκεκριμένα στιγμιότυπα.
Επιπλέον, υποστηρίζει ότι βρίσκεται σε πολύ δύσκολη οικονομικά κατάσταση και ότι χρειάζεται άμεσα χρήματα για να πληρώνει ενοίκιο και λογαριασμούς. Αντιθέτως, όπως αναφέρει, κατά τη διάρκεια του γάμου τους, είχε πρόσβαση σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Τώρα, όπως λέει, η Ντενίζ Ρίτσαρντς τους έχει «παγώσει».
#EXCLUSIVE 😳 Denise Richards' ex Aaron Phypers is going after her OnlyFans money. https://t.co/bhDDzGl95y pic.twitter.com/H1RmzlTrH2— TMZ (@TMZ) October 17, 2025
Η Ρίτσαρντς προσπαθεί να μετατρέψει την προσωρινή εντολή περιορισμού σε μόνιμη που θα υποχρεώνει τον Φάιπερς να μένει σε απόσταση 90 περίπου μέτρων μακριά από εκείνη για τα επόμενα 5 χρόνια.
Ειδήσεις σήμερα:
Μπορούμε να τελειώσουμε τον πόλεμο χωρίς τους Tomahawk, είπε ο Τραμπ - «Εμείς επιθυμούμε ειρήνη, ο Πούτιν όχι» απάντησε ο Ζελένσκι
Τραυματίστηκε σοβαρά ο Παπαγιάννης στο παιχνίδι της Εφές με τον Παναθηναϊκό και αποχώρησε κλαίγοντας πάνω σε φορείο - Βίντεο
Φάνης Λαμπρόπουλος: Έχασα 20 κιλά, έκανα εξετάσεις αίματος και είχα ίδιες τιμές με τον πατέρα μου
Μπορούμε να τελειώσουμε τον πόλεμο χωρίς τους Tomahawk, είπε ο Τραμπ - «Εμείς επιθυμούμε ειρήνη, ο Πούτιν όχι» απάντησε ο Ζελένσκι
Τραυματίστηκε σοβαρά ο Παπαγιάννης στο παιχνίδι της Εφές με τον Παναθηναϊκό και αποχώρησε κλαίγοντας πάνω σε φορείο - Βίντεο
Φάνης Λαμπρόπουλος: Έχασα 20 κιλά, έκανα εξετάσεις αίματος και είχα ίδιες τιμές με τον πατέρα μου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα