Ο Άαρον Φάιπερς διεκδικεί το 50% των εσόδων της Ντενίζ Ρίτσαρντς από το OnlyFans
GALA
Ντενίζ Ρίτσαρντς Άαρον Φάιπερς OnlyFans

Ο Άαρον Φάιπερς διεκδικεί το 50% των εσόδων της Ντενίζ Ρίτσαρντς από το OnlyFans

Ο πρώην σύζυγος της ηθοποιού υποστηρίζει ότι αυτός τράβηξε τα στιγμιότυπα που ανεβάζει εκείνη και της αποφέρουν 200.000–300.000 δολάρια τον μήνα

Ο Άαρον Φάιπερς διεκδικεί το 50% των εσόδων της Ντενίζ Ρίτσαρντς από το OnlyFans
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Συνεχίζονται οι εξελίξεις στη δικαστική διαμάχη της Ντενίζ Ρίτσαρντς με τον Άαρον Φάιπερς, με τον πρώην σύζυγο της ηθοποιού να διεκδικεί μερίδιο από τα χρήματα που κερδίζει εκείνη από το OnlyFans.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το TMZ, ο Φάιπερς ισχυρίζεται ότι η ηθοποιός βγάζει 200.000–300.000 δολάρια τον μήνα από φωτογραφίες που ανεβάζει στο OnlyFans και ότι ο ίδιος ότι δικαιούται το 50% επειδή αυτός τράβηξε τα συγκεκριμένα στιγμιότυπα.

Επιπλέον, υποστηρίζει ότι βρίσκεται σε πολύ δύσκολη οικονομικά κατάσταση και ότι χρειάζεται άμεσα χρήματα για να πληρώνει ενοίκιο και λογαριασμούς. Αντιθέτως, όπως αναφέρει, κατά τη διάρκεια του γάμου τους, είχε πρόσβαση σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Τώρα, όπως λέει, η Ντενίζ Ρίτσαρντς τους έχει «παγώσει».

Από την άλλη, η ηθοποιός έχει καταθέσει κατά του πρώην συζύγου της αίτηση για περιοριστικά μέτρα, ισχυριζόμενη ότι υπήρξε βίαιος μαζί της ενώ ανάρρωνε από αισθητική επέμβαση τον περασμένο Μάιο.

Η Ρίτσαρντς προσπαθεί να μετατρέψει την προσωρινή εντολή περιορισμού σε μόνιμη που θα υποχρεώνει τον Φάιπερς να μένει σε απόσταση 90 περίπου μέτρων μακριά από εκείνη για τα επόμενα 5 χρόνια.

Ειδήσεις σήμερα:

Μπορούμε να τελειώσουμε τον πόλεμο χωρίς τους Tomahawk, είπε ο Τραμπ - «Εμείς επιθυμούμε ειρήνη, ο Πούτιν όχι» απάντησε ο Ζελένσκι

Τραυματίστηκε σοβαρά ο Παπαγιάννης στο παιχνίδι της Εφές με τον Παναθηναϊκό και αποχώρησε κλαίγοντας πάνω σε φορείο - Βίντεο

Φάνης Λαμπρόπουλος: Έχασα 20 κιλά, έκανα εξετάσεις αίματος και είχα ίδιες τιμές με τον πατέρα μου
Ιωάννα Μαρίνου
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης