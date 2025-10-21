Δημήτρης Πιατάς: Κάνω μισό αιώνα καριέρα και αυτό είναι το πρώτο βραβείο που παίρνω

Με 51 ιδιόκτητα και 39 συνεργαζόμενα γυμναστήρια και πάνω από 150.000 ενεργά μέλη, η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους υπηρεσιών λιανικής στην Ελλάδα.