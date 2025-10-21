Δημήτρης Πιατάς: Κάνω μισό αιώνα καριέρα και αυτό είναι το πρώτο βραβείο που παίρνω
Ο ηθοποιός βραβεύτηκε από την Ελληνική Ένωση Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών για την ερμηνεία του στην «Ανδρομάχη» του Ευριπίδη
Το πρώτο βραβείο για ερμηνεία του στο θέατρο πήρε ο Δημήτρης Πιατάς μετά από πενήντα χρόνια καλλιτεχνικής πορείας. Η Ελληνική Ένωση Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών τίμησε τον ηθοποιό για τη συμμετοχή του στην «Ανδρομάχη» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία της Μαρίας Πρωτόπαππα.
Ο Δημήτρης Πιατάς εξομολογήθηκε πως δεν περίμενε πως θα του απονεμηθεί το βραβείο, κάτι που έκανε τη συγκίνησή του πιο έντονη. Παράλληλα, υπογράμμισε την αγάπη του για το θέατρο, το οποίο θεωρεί «πεμπτουσία της ζωής του».
Αναφερόμενος αρχικά στην ερμηνεία που του χάρισε τη συγκεκριμένη διάκριση, ο Δημήτρης Πιατάς είπε στην εκπομπή «Buongiorno», το πρωί της Τρίτης 21 Οκτωβρίου: «Ήταν για μένα μία ευχάριστη έκπληξη και συγκινήθηκα και ιδιαίτερα. Προέρχεται από μια δουλειά που είχα κάνει το καλοκαίρι. Η Μαρία Πρωτόπαππα με επέλεξε να δουλέψει μια τραγωδία του Ευριπίδη, όχι πολύ γνωστή, και μου πρότεινε να παίξω έναν εμβληματικό ήρωα. Δεν το περίμενα το βραβείο. Είναι απέραντη η συγκίνηση».
Ο ίδιος δηλώνει υπηρέτης του θεάτρου, το οποίο, όπως είπε, λατρεύει, θεωρώντας τις τηλεοπτικές δουλειές που έχει κάνει πάρεργο. «Κάνω μισό αιώνα καριέρα, 50 χρόνια καριέρας και είναι το πρώτο βραβείο που παίρνω. Το βραβείο είστε εσείς, οι συνεντεύξεις. Λατρεύω το θέατρο, είμαι υπηρέτης του θεάτρου, τα υπόλοιπα τα θεωρώ πάρεργο. Το θέατρο είναι η πεμπτουσία της ζωής μου. Δεν έχω τηλεοπτικές προτάσεις και δεν με πειράζει», τόνισε.
