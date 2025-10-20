Αντώνης Αντωνίου - Νατάσα Ασίκη: Είμαστε μαζί 42 χρόνια, όταν γνωριστήκαμε νομίζαμε πως θα ήταν μια περιπέτεια
Δεν περιμέναμε ότι θα εξελιχθεί σε κάτι τέτοιο, σημείωσαν οι δύο ηθοποιοί για τη σχέση τους

Ιωάννα Μαρίνου
Έναν απολογισμό της σχέσης του έκαναν ο Αντώνης Αντωνίου και η Νατάσα Ασίκη κατά τη διάρκεια κοινής τηλεοπτικής τους συνέντευξης.

Αν και μετρούν 42 χρόνια μαζί, οι δύο ηθοποιοί δεν περίμεναν ότι ο δεσμός τους θα είχε διάρκεια μέσα στον χρόνο. Αντιθέτως, θεωρούσαν πως θα ήταν μια περιπέτεια με παροδικό χαρακτήρα. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν έχουν συγκρατήσει τη μέρα που γνωρίστηκαν.

Η Νατάσα Ασίκη και ο Αντώνης Αντωνίου βρέθηκαν στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου, με τον ηθοποιό να εξομολογείται πώς όταν γνωρίστηκαν δεν μπορούσαν να φανταστούν πώς η γνωριμία τους θα εξελίσσοταν σε μια σχέση που μετρά πλέον πάνω από σαράντα χρόνια. «Είμαστε 42 χρόνια μαζί. Δεν θυμόμαστε ακριβώς την ημέρα που γνωριστήκαμε, δεν το κρατήσαμε. Δεν περιμέναμε ότι θα εξελιχθεί σε κάτι τέτοιο. Νομίζαμε πως θα είναι μια γνωριμία, μια περιπέτεια, πολύ ωραία και όσο πάει», μοιράστηκε.

Με τη σειρά της, η Νατάσα Ασίκη εξήγησε ότι με το πέρασμα του χρόνου έρχεται ηρεμία στη ζωή ενός ζευγαριού: «Όσο περνάνε τα χρόνια, η γκρίνια είναι λιγότερη. Έχεις περισσότερες αντοχές, ο καθένας έχει πάρει τον χώρο του, έχουμε τις σταθερές μας».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 06:00

Φωτογραφία: NDPPHOTO

Ιωάννα Μαρίνου
