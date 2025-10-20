Αντώνης Αντωνίου - Νατάσα Ασίκη: Είμαστε μαζί 42 χρόνια, όταν γνωριστήκαμε νομίζαμε πως θα ήταν μια περιπέτεια
Αντώνης Αντωνίου - Νατάσα Ασίκη: Είμαστε μαζί 42 χρόνια, όταν γνωριστήκαμε νομίζαμε πως θα ήταν μια περιπέτεια
Δεν περιμέναμε ότι θα εξελιχθεί σε κάτι τέτοιο, σημείωσαν οι δύο ηθοποιοί για τη σχέση τους
Έναν απολογισμό της σχέσης του έκαναν ο Αντώνης Αντωνίου και η Νατάσα Ασίκη κατά τη διάρκεια κοινής τηλεοπτικής τους συνέντευξης.
Αν και μετρούν 42 χρόνια μαζί, οι δύο ηθοποιοί δεν περίμεναν ότι ο δεσμός τους θα είχε διάρκεια μέσα στον χρόνο. Αντιθέτως, θεωρούσαν πως θα ήταν μια περιπέτεια με παροδικό χαρακτήρα. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν έχουν συγκρατήσει τη μέρα που γνωρίστηκαν.
Η Νατάσα Ασίκη και ο Αντώνης Αντωνίου βρέθηκαν στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου, με τον ηθοποιό να εξομολογείται πώς όταν γνωρίστηκαν δεν μπορούσαν να φανταστούν πώς η γνωριμία τους θα εξελίσσοταν σε μια σχέση που μετρά πλέον πάνω από σαράντα χρόνια. «Είμαστε 42 χρόνια μαζί. Δεν θυμόμαστε ακριβώς την ημέρα που γνωριστήκαμε, δεν το κρατήσαμε. Δεν περιμέναμε ότι θα εξελιχθεί σε κάτι τέτοιο. Νομίζαμε πως θα είναι μια γνωριμία, μια περιπέτεια, πολύ ωραία και όσο πάει», μοιράστηκε.
Με τη σειρά της, η Νατάσα Ασίκη εξήγησε ότι με το πέρασμα του χρόνου έρχεται ηρεμία στη ζωή ενός ζευγαριού: «Όσο περνάνε τα χρόνια, η γκρίνια είναι λιγότερη. Έχεις περισσότερες αντοχές, ο καθένας έχει πάρει τον χώρο του, έχουμε τις σταθερές μας».
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 06:00
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Αν και μετρούν 42 χρόνια μαζί, οι δύο ηθοποιοί δεν περίμεναν ότι ο δεσμός τους θα είχε διάρκεια μέσα στον χρόνο. Αντιθέτως, θεωρούσαν πως θα ήταν μια περιπέτεια με παροδικό χαρακτήρα. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν έχουν συγκρατήσει τη μέρα που γνωρίστηκαν.
Η Νατάσα Ασίκη και ο Αντώνης Αντωνίου βρέθηκαν στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου, με τον ηθοποιό να εξομολογείται πώς όταν γνωρίστηκαν δεν μπορούσαν να φανταστούν πώς η γνωριμία τους θα εξελίσσοταν σε μια σχέση που μετρά πλέον πάνω από σαράντα χρόνια. «Είμαστε 42 χρόνια μαζί. Δεν θυμόμαστε ακριβώς την ημέρα που γνωριστήκαμε, δεν το κρατήσαμε. Δεν περιμέναμε ότι θα εξελιχθεί σε κάτι τέτοιο. Νομίζαμε πως θα είναι μια γνωριμία, μια περιπέτεια, πολύ ωραία και όσο πάει», μοιράστηκε.
Με τη σειρά της, η Νατάσα Ασίκη εξήγησε ότι με το πέρασμα του χρόνου έρχεται ηρεμία στη ζωή ενός ζευγαριού: «Όσο περνάνε τα χρόνια, η γκρίνια είναι λιγότερη. Έχεις περισσότερες αντοχές, ο καθένας έχει πάρει τον χώρο του, έχουμε τις σταθερές μας».
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 06:00
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ειδήσεις σήμερα:
Πολεμικό Ναυτικό: Mετά τις φρεγάτες έρχονται 4 νέα υποβρύχια - Στο «πακέτο» η ναυπήγηση στην Ελλάδα λόγω SAFE
Αστυνομικός καταγγέλλει συνάδελφο και πρώην σύντροφό της για ξυλοδαρμό μέσα σε νυχτερινό μαγαζί – «Έχει απειλήσει τη ζωή μου»
Σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο αστυνομικός που οδηγούσε το περιπολικό που μετέφερε ψυγείο στο πορτ μπαγκάζ
Πολεμικό Ναυτικό: Mετά τις φρεγάτες έρχονται 4 νέα υποβρύχια - Στο «πακέτο» η ναυπήγηση στην Ελλάδα λόγω SAFE
Αστυνομικός καταγγέλλει συνάδελφο και πρώην σύντροφό της για ξυλοδαρμό μέσα σε νυχτερινό μαγαζί – «Έχει απειλήσει τη ζωή μου»
Σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο αστυνομικός που οδηγούσε το περιπολικό που μετέφερε ψυγείο στο πορτ μπαγκάζ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα