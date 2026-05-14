Υπαίθρια έκθεση με φωτογραφίες σούπερ σταρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου στην καρδιά της Αθήνας
Τη διοργανώνει το Athens Photo World με την ευκαιρία του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου
Σε μια εντυπωσιακή υπαίθρια γκαλερί, αφιερωμένη στο ποδόσφαιρο θα μεταμορφώσει την περίφραξη του Εθνικού Κήπου το Athens Photo World, από τις 29 Μαΐου έως τις 31 Ιουλίου, με την ευκαιρία του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.
Η έκθεση θα περιλαμβάνει 121 εμβληματικές φωτογραφίες από το αρχείο του διεθνούς ειδησεογραφικού πρακτορείου Associated Press, με ιστορικές στιγμές από την κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη, από το 1950 έως τις μέρες μας, χαραγμένες στη συλλογική μνήμη των φίλων του ποδοσφαίρου.
Κατά μήκος των Λεωφόρων Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας, 48 κάδρα μεγάλου μεγέθους παρουσιάζουν εικόνες υψηλής αισθητικής αποτυπώνουν τη συγκίνηση, την ένταση και τις φάσεις που έγραψαν ιστορία ταξιδεύοντας τον θεατή στο χρόνο, προσφέροντας παράλληλα μια ανοιχτή εμπειρία πολιτισμού και αθλητισμού για όλους.
Παράλληλα, το Athens Photo World επιστρέφει για έβδομη χρονιά στην περίφραξη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, από 29/5 – 31/8/2026, παρουσιάζοντας τη φωτογραφική έκθεση «Μίτος, το Νήμα της Ελλάδας» του Μιχάλη Παππά.
Μέσα από 13 επιλεγμένες εικόνες, η ελληνική παράδοση επαναπροσδιορίζεται: παραδοσιακές φορεσιές «ζωντανεύουν» μέσα από σύγχρονες μορφές, αναδεικνύοντας τη διαχρονικότητα και τη συνεχή εξέλιξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Μια ποιητική υπαίθρια αφήγηση που συνδέει το χθες με το σήμερα, μέσα στον αστικό ιστό της Αθήνας.
Το Athens Photo World θα γιορτάσει την έναρξη των θερινών του εκθέσεων για το 2026 με ένα ανοιχτό για το κοινό πάρτι σε συνεργασία με το Athens Cocktails και το This is Athens City Festival του Δήμου Αθηναίων, το Σάββατο 30 Μαΐου 2026, στις 19:00, στο Stoa Culture, στο αίθριο της Στοάς Αρσακείου. Η βραδιά θα περιλαμβάνει ψηφιακές προβολές των υπαίθριων εκθέσεων ου Athens Photo World στον Εθνικό Κήπο και στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, χορευτική μουσική από τους DJs Tolis Q και Marthe, και Jose Cuervo cocktails, με την υπογραφή του A for Athens Bar, σηματοδοτώντας την επαναλειτουργία ενός από τους πιο ξεχωριστούς πολιτιστικούς χώρους στο κέντρο της πόλης!
