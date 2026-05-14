Κάιλι Τζένερ: Όταν έμαθα ότι θα γίνω μαμά στα 19 πανικοβλήθηκα, φοβόμουν πολύ πώς θα το πω στους γονείς μου
Η τηλεπερσόνα εξήγησε πως σκεφτόταν την αντίδραση της Κρις και της Κέιτλιν Τζένερ γι' αυτό και δίσταζε πολύ να τους ανακοινώσει πως περίμενε το παιδί του Τράβις Σκοτ
Πανικοβλημένη ήταν η Κάιλι Τζένερ τη στιγμή που έμαθε πως θα γινόταν μαμά στα 19 της, καθώς φοβόταν πολύ πώς θα το έλεγε στους γονείς της.
Η τηλεπερσόνα μίλησε για την πρώτη της εγκυμοσύνη στο podcast Therapuss, σημειώνοντας πως δίσταζε να ενημερώσει την Κρις και την Κέιτλιν Τζένερ γιατί σκεφτόταν πως δεν θα αντιδρούσαν θετικά.
Η Κάιλι Τζένερ τόνισε πως την είχε καταβάλει τρόμος: «Είχα πανικοβληθεί. Φοβόμουν πολύ να το πω στους γονείς μου. Ήμουν πραγματικά τρομοκρατημένη», είπε. Όταν τελικά τους το ανακοίνωσε, ανέφερε ότι «κανείς δεν θύμωσε».
Παρά τον αρχικό φόβο, η ίδια τόνισε πως ένιωθε μέσα της ότι ήθελε να κρατήσει το παιδί και να προχωρήσει με την απόφασή της, ακόμη κι αν χρειαζόταν να το κάνει μόνη της: «Υπήρχε κάτι μέσα μου που ήξερε ότι ήθελα να το κάνω αυτό και ότι έπρεπε να πάρω μια απόφαση για τον εαυτό μου. Και ακόμη κι αν έπρεπε να το περάσω αυτό μόνη μου ή όπως κι αν γινόταν, αυτή είναι η επιλογή που θα κάνω», σημείωσε.
Η Κάιλι Τζένερ απέκτησε την κόρη της, Στόρμι, το 2018, ενώ αργότερα έγινε μητέρα για δεύτερη φορά, φέρνοντας στον κόσμο τον γιο της, Έιρ, με τον τότε σύντροφό της, Τράβις Σκοτ.
Μιλώντας για τη δεύτερη εγκυμοσύνη της στο ίδιο podcast, αποκάλυψε ότι αντιμετώπισε σοβαρές δυσκολίες, καθώς χρειάστηκε να παραμείνει σε ακινησία λόγω επιπλοκών. Περιέγραψε έντονους πόνους στη μέση και ισχιαλγία, που σε ορισμένες περιπτώσεις δεν της επέτρεπαν καν να σηκωθεί από το κρεβάτι. Όπως είπε, η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, με τον γιατρό της να της συστήνει περιορισμό κινήσεων, ενώ αντιμετώπισε και επιπλέον σωματικές επιβαρύνσεις κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις αλλαγές στο σώμα της, σημειώνοντας ότι πήρε σημαντικό βάρος, ενώ κατέφευγε συχνά σε τροφές όπως παγωτό και υδατάνθρακες για να αντιμετωπίσει τη ναυτία.
Η ίδια έχει πλέον χωρίσει από τον Τράβις Σκοτ από το 2023 και διατηρεί σχέση με τον ηθοποιό Τιμοτέ Σαλαμέ, με τον οποίο θα ήθελε να αποκτήσει παιδιά.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Kylie Jenner recalls 'freaking out' after finding out she was pregnant aged 19 and says she was 'so scared to tell my parents' https://t.co/8pMj0efDGE— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 14, 2026
