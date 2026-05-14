Το data.gov.gr είναι η νέα εθνική πύλη για τα ανοιχτά δεδομένα στην Ελλάδα - Tι σημαίνει για πολίτες, επιχειρήσεις και AI

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της πύλης. Ο Βασίλης Καρκατζούνης ξεκαθάρισε ότι η δημοσίευση ανοικτών δεδομένων «δεν είναι επιλογή, αλλά νομική υποχρέωση». Όπως εξήγησε, η νέα φιλοσοφία του κράτους βασίζεται στην αρχή «ανοικτά εξ ορισμού - κλειστά αν υπάρχει λόγος».«Όλα τα δεδομένα δημοσιεύονται καταρχήν ανοικτά, εκτός αν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος να μη δημοσιευθούν, όπως για παράδειγμα ζητήματα προσωπικών δεδομένων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πλέον «η εξαίρεση χρειάζεται αιτιολόγηση» και ότι «το βάρος απόδειξης αλλάζει χέρια».Σημαντικό κομμάτι της παρουσίασης αφιερώθηκε στην ποιότητα των δεδομένων. Όπως επισημάνθηκε, η νέα πύλη δεν φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως μια απλή «αποθήκη αρχείων», αλλά ως μια οργανωμένη υποδομή δεδομένων με συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά.Για τον λόγο αυτό, κάθε dataset που εντάσσεται στην πλατφόρμα θα πρέπει να πληροί κριτήρια που αφορούν την πληρότητα μεταδεδομένων, την τακτική ενημέρωση, τη χρήση ανοικτών μορφών, τη σαφή άδεια χρήσης, την προστασία προσωπικών δεδομένων και τη διαλειτουργικότητα.Η πορεία προς τη σημερινή μορφή της πλατφόρμας περιγράφηκε ως «μακρύ ταξίδι» που ξεκίνησε ήδη από το 2013. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το 2020 υπήρχαν μόλις 83 σύνολα δεδομένων από 28 οργανισμούς, ενώ το 2025 συστάθηκε η Ειδική Γραμματεία Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων, η οποία ανέλαβε τον συντονισμό της εθνικής στρατηγικής.Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης αναδείχθηκαν και τα βασικά οφέλη που αναμένεται να προκύψουν από την ευρεία διάθεση ανοικτών δεδομένων. Όπως επισημάνθηκε, η πρόσβαση στα δημόσια δεδομένα ενισχύει τη διαφάνεια και τη δημοκρατία, καθώς οι πολίτες αποκτούν τη δυνατότητα να ελέγχουν τη δράση του κράτους μέσα από πραγματικά στοιχεία. Παράλληλα, ενισχύεται η εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς.Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην οικονομική διάσταση του εγχειρήματος. Σύμφωνα με τα στελέχη του υπουργείου, τα ανοικτά δεδομένα δημιουργούν σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο, καθώς επιχειρήσεις και startups μπορούν να τα αξιοποιήσουν για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών χωρίς κόστος απόκτησης.Σημαντικά οφέλη αναμένονται και για τη λειτουργία του Δημοσίου, αφού η ύπαρξη κεντρικά διαθέσιμων δεδομένων μειώνει τη γραφειοκρατία και περιορίζει την ανάγκη επανάληψης διαδικασιών μεταξύ φορέων. Όπως τονίστηκε, οι υπηρεσίες θα μπορούν πλέον να αξιοποιούν υφιστάμενα δεδομένα αντί να «ξαναφτιάχνουν ό,τι υπάρχει ήδη», γεγονός που ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ υπουργείων και οργανισμών.Παράλληλα, η νέα πλατφόρμα εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ως κρίσιμο εργαλείο για την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για την έρευνα και την καινοτομία. Πανεπιστήμια και ερευνητές αποκτούν πρόσβαση σε μεγάλα σύνολα δεδομένων για την υγεία, το κλίμα, την κοινωνία και άλλους τομείς, χωρίς να απαιτούνται ειδικές άδειες ή πρόσθετη χρηματοδότηση για τη συλλογή τους.Στο ευρωπαϊκό επίπεδο, η διασύνδεση με το ευρωπαϊκό portal data.europe.eu αναμένεται να καταστήσει τα ελληνικά δεδομένα ορατά και αξιοποιήσιμα σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενισχύοντας τη θέση της χώρας στο ευρωπαϊκό ψηφιακό οικοσύστημα.Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε και στην περιβαλλοντική και κοινωνική αξία των δεδομένων, καθώς πληροφορίες που αφορούν την ενέργεια, το περιβάλλον και το κλίμα μπορούν να αξιοποιηθούν για τον σχεδιασμό πολιτικών που σχετίζονται με την πράσινη μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη.Η πύλη Data.gov.gr περιλαμβάνει ήδη ένα ευρύ φάσμα θεματικών κατηγοριών, όπως γεωργία, αλιεία, δασοκομία και τρόφιμα, παιδεία, πολιτισμό και αθλητισμό, περιβάλλον, υγεία, δικαιοσύνη και δημόσια ασφάλεια, πληθυσμό και κοινωνία, μεταφορές, οικονομία και χρηματοοικονομικά θέματα, ενέργεια, κυβέρνηση και δημόσιο τομέα, διεθνή θέματα, περιφέρειες και πόλεις, επιστήμη και τεχνολογία, αλλά και τεχνητή νοημοσύνη.Σύμφωνα με τα στελέχη του υπουργείου, η ανάπτυξη της πλατφόρμας αποτελεί μέρος έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ ο επόμενος μεγάλος στόχος είναι να πειστούν ακόμη περισσότεροι φορείς να ανοίξουν τα δεδομένα τους και να τα διατηρούν συνεχώς επικαιροποιημένα και ποιοτικά.