Πρώην σύζυγος της Λόπεζ ξεσπά μετά το «δεν έχω αγαπηθεί πραγματικά» και την κατηγορεί για απιστία: Θα έπρεπε να ντρέπεσαι
Το ξέσπασμα του Οχάνι Νόα ήρθε μετά την πρόσφατη εξομολόγηση της τραγουδίστριας ότι «δεν έχει αγαπηθεί ποτέ πραγματικά»
Σε μία οργισμένη ανάρτηση κατά της Τζένιφερ Λόπεζ προχώρησε ο πρώην σύζυγός της, Οχάνι Νόα, κατηγορώντας τη δημόσια για απιστία και ψευδείς δηλώσεις. Μεταξύ άλλων σημείωσε, ότι η τραγουδίστρια «θα έπρεπε να ντρέπεται για τον εαυτό της», απαντώντας στις πρόσφατες δηλώσεις της πως «οι πρώην της δεν ήταν ικανοί να την αγαπήσουν».
Ο 51χρονος, ο οποίος ήταν παντρεμένος με τη Λόπεζ για λιγότερο από έναν χρόνο τη δεκαετία του 1990, έκανε μία οργισμένη δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram γράφοντας αρχικά: «Σταμάτα να μας μειώνεις. Σταμάτα να με μειώνεις παίζοντας το θύμα. Το πρόβλημα δεν είμαστε εμείς. Δεν είμαι εγώ. Το πρόβλημα είσαι εσύ. Εσύ ήσουν αυτή που δεν μπορούσες να κρατήσεις τον εαυτό σου μακριά από τις απιστίες».
Ο πρώην σερβιτόρος συνέχισε λέγοντας: «Έχεις “αγαπηθεί” αρκετές φορές. Έχεις παντρευτεί τέσσερις φορές και είχες αμέτρητες σχέσεις στο ενδιάμεσο. Είχες καλές σχέσεις, όπως εγώ, για παράδειγμα».
Ο Νόα υποστήριξε ότι «ήταν ερωτευμένος» με τη Λόπεζ και ότι «μετακόμισε σε άλλη πολιτεία για να τη στηρίξει, να την προστατεύσει και να τη φροντίσει». «Είμαι ένας υπέροχος, δοτικός άνθρωπος, ειλικρινής και πιστός. Ποτέ δεν σου είπα ψέματα, ποτέ δεν συμπεριφέρθηκα άσχημα, ποτέ δεν σε απάτησα», τόνισε και πρόσθεσε: «Ήμουν καλός μαζί σου. Ήμουν πολύ καλός για σένα».
Ο Οχάνι Νόα κατηγόρησε τη Λόπεζ ότι «επέλεξε τη δόξα και τον πλούτο αντί για τη σχέση τους». Όπως έγραψε: «Αποφάσισες να πεις ψέματα, να με απατήσεις, κι εγώ παρ’ όλα αυτά έμεινα. Προσπάθησα να κρατήσω τον γάμο ζωντανό. Με παρακάλεσες να μείνω μαζί σου για να αποφύγεις την κακή δημοσιότητα — νοιαζόσουν περισσότερο για την εικόνα σου παρά για μένα».
Στη συνέχεια, ανέφερε ότι η σταρ προτίμησε «τη γρήγορη ζωή της καριέρας και της φήμης της» αντί να νοιαστεί για τον ίδιο: «Ήθελες να συνεχίσεις να απατάς και να λες ψέματα. Δεν άντεχα άλλο να ζω με τα συνεχή ψέματα. Γι’ αυτό σε άφησα. Γι’ αυτό σε χώρισα».
Ο Νόα έκλεισε το μήνυμά του με αιχμηρά λόγια: «Πες την αλήθεια επιτέλους. Άσε τον κόσμο να μάθει ότι εσύ είσαι το πρόβλημα. Θα πρέπει να ντρέπεσαι για τον εαυτό σου».
Η Τζένιφερ Λόπεζ γνώρισε τον Οχάνι Νόα το 1996 σε εστιατόριο στο Μαϊάμι. Παντρεύτηκαν τον Φεβρουάριο του 1997 και χώρισαν 11 μήνες αργότερα. Παρά τις πρόσφατες δηλώσεις του, ο Νόα είχε μιλήσει με διαφορετικός ύφος πέρυσι για την πρώην σύζυγό του στην «Daily Mail» σχετικά με το διαζύγιό της από τον Μπεν Άφλεκ. Όπως είχε πει: «Δεν έχω κακά συναισθήματα απέναντί της. Θα είμαι πάντα φίλος της. Συμπονώ και τους δύο, γιατί το διαζύγιο είναι δύσκολο».
Μετά τον χωρισμό της από τον Νόα, η Τζένιφερ Λόπεζ παντρεύτηκε τον Κρις Τζαντ (2001-2002) και στη συνέχεια τον Μαρκ Άντονι (2004-2011), με τον οποίο έχει τα δίδυμα παιδιά της. Το 2022, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά τον πρώτο τους αρραβώνα, παντρεύτηκε ξανά τον Μπεν Άφλεκ. Η τραγουδίστρια υπέβαλε αίτηση διαζυγίου τον Αύγουστο του 2024, και το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2025.
Κατά την πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή «The Howard Stern Show», η Λόπεζ απάντησε αρνητικά στην ερώτηση αν έχει αγαπηθεί ποτέ αληθινά. «Αυτό που έμαθα είναι ότι δεν έχω εγώ το πρόβλημα να αγαπηθώ — είναι ότι εκείνοι δεν ήταν ικανοί. Δεν το είχαν μέσα τους», είπε.
Και πρόσθεσε: «Μου έδωσαν ό,τι είχαν — κάθε φορά. Όλα τα δαχτυλίδια, όλα τα πράγματα που θα μπορούσα να θελήσω. Τα σπίτια, τους γάμους, τα πάντα. Αλλά…». Η Λόπεζ παραδέχτηκε επίσης: «Κάποιες φορές δεν αγαπούσα τον εαυτό μου».
