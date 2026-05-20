ΑΣΕΠ 2Κ/2026: Λήγει αύριο (21/5) η προθεσμία για τα δικαιολογητικά
Σε κρίσιμη φάση εισέρχεται η προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Κ/2026, καθώς πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών από τους υποψηφίους των κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για χιλιάδες υποψηφίους της προκήρυξης ΑΣΕΠ 2Κ/2026, καθώς αύριο, Πέμπτη 21 Μαΐου και ώρα 14:00, εκπνέει η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών του Β’ Σταδίου.
Περίπου 24.338 υποψήφιοι καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία, διαφορετικά κινδυνεύουν να τεθούν εκτός της περαιτέρω διαδικασίας επιλογής.
Η ΑΣΕΠ 2Κ/2026 αφορά στην πλήρωση 1.696 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, αλλά και προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) τριετούς διάρκειας στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, για κατηγορίες Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις οδηγίες της προκήρυξης και ειδικότερα του Παραρτήματος Β’ του Κεφαλαίου Δ’.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να κινηθούν άμεσα, καθώς οποιαδήποτε καθυστέρηση μπορεί να αποβεί καθοριστική.
Ποιοι πρέπει να υποβάλουν δικαιολογητικά στην ΑΣΕΠ 2Κ/2026Το ΑΣΕΠ καλεί τους υποψηφίους που εμφανίζονται στους σχετικούς πίνακες ανακοίνωσης και προηγούνται, ανά κατηγορία και ειδικότητα, με βάση τη συνολική βαθμολογία που δήλωσαν στην ηλεκτρονική αίτησή τους, να αποστείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
