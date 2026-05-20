Στα αγκυροβολημένα πλοία και τις καιρικές συνθήκες η έρευνα για την οσμή που αναστάτωσε την Αττική, τι λένε οι επιστήμονες

«Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά», τόνισε λίγο αργότερα στην ΕΡΤ ο, Κώστας Τσίγκας, εξηγώντας ότι τα οχήματα της Πυροσβεστικής βγήκαν στους δρόμους τόσο για να ενισχύσουν το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, όσο και για να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με την κατεύθυνση και την πιθανή προέλευση της οσμής.

τόνισε ότι υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόπιοι έλεγχοι, «ώστε να μπορούμε να διαπιστώσουμε και να πούμε πια με ασφάλεια ότι

«Θα σας τις πω με σειρά προτεραιότητας. Η μία είναι η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Σαλαμίνας – Περάματος, δηλαδή το κανάλι που υπάρχει ανάμεσα, ο δίαυλος. Γιατί, στη διαδικασία κατασκευής ή επισκευής τμημάτων πλοίων, μπορεί να προκληθεί κινητοποίηση υπολειμμάτων [...] τα οποία, κατά τη γνώμη μου, ήταν τα χημικά που έγιναν αντιληπτά στην ατμόσφαιρα», πρόσθεσε.

Δήμαρχος Αλίμου: Ήταν μια έντονη μυρωδιά χημικού





«Εμείς προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε την κατάσταση όσο το δυνατόν υπό έλεγχο, με ψυχραιμία και κοινή λογική. Επειδή αντιληφθήκαμε ότι το φαινόμενο εκδηλωνόταν ταυτόχρονα σε πολλές περιοχές — Γλυφάδα, Άγιο Δημήτριο, Νέα Σμύρνη, Καλλιθέα, Παλαιό Φάληρο — συστήσαμε στον κόσμο να παραμείνει σε κλειστούς χώρους, χρησιμοποιώντας συσκευές καθαρισμού αέρα ή κλιματιστικά, όπου υπήρχαν», τόνισε σε άλλο σημείο και πρόσθεσε: «Πρέπει να μάθουμε τι ακριβώς ήταν αυτό, ώστε την επόμενη φορά που θα υπάρξει κάτι αντίστοιχο να υπάρχουν σαφείς οδηγίες προς τους πολίτες».



«Ήταν μια έντονη μυρωδιά χημικού. Ο κόσμος δικαιούται να γνωρίζει αν αυτό που εισέπνευσε μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο για την υγεία του ή αν πρόκειται για κάτι ακίνδυνο», ανέφερε ο δήμαρχος Αλίμου.