Στα αγκυροβολημένα πλοία και τις καιρικές συνθήκες η έρευνα για την οσμή που αναστάτωσε την Αττική, τι λένε οι επιστήμονες
Στα αγκυροβολημένα πλοία και τις καιρικές συνθήκες η έρευνα για την οσμή που αναστάτωσε την Αττική, τι λένε οι επιστήμονες
Έντονη ανησυχία προκάλεσε χθες η ασυνήθιστη οσμή που έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές των νοτίων προαστίων της Αττικής - Παρά τις εκτιμήσεις ειδικών και τις έρευνες των αρμόδιων αρχών, το φαινόμενο παραμένει μέχρι στιγμής ανεξήγητο
Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (19/5) σε αρκετές περιοχές της Αττικής, όταν έντονη ασυνήθιστη οσμή έγινε αισθητή σε μεγάλο τμήμα του λεκανοπεδίου, κυρίως στα νότια προάστια.
Όπως έχει γίνει γνωστό, οι Αρχές εξέτασαν σενάρια διαρροής φυσικού αερίου, υδρογονανθράκων και θαλάσσιας ρύπανσης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί η πηγή του φαινομένου. Ωστόσο, έχουν ήδη αρχίσει να διακινούνται διάφορες εκτιμήσεις σχετικά με το τι προκάλεσε τελικά την έντονη οσμή, με τις έρευνες να στρέφονται τόσο στις καιρικές συνθήκες, όσο και στα αγκυροβολημένα πλοία.
Αναφερόμενος στην οσμή που καταγράφηκε χθες στα νότια προάστια, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας σήμερα στον AΝΤ1 τόνισε ότι υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόπιοι έλεγχοι, «ώστε να μπορούμε να διαπιστώσουμε και να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου. Δεν υπήρξε κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια».
Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με οχήματα να πραγματοποιούν ελέγχους στα σημεία από όπου προέρχονταν οι αναφορές, προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευση της οσμής και να αποκλειστεί το ενδεχόμενο διαρροής.
Όπως ανέφεραν κάτοικοι, η μυρωδιά ήταν ιδιαίτερα αισθητή από το Λαγονήσι και τη Γλυφάδα έως τη Δραπετσώνα, αλλά και σε συνοικίες όπως η Νέα Σμύρνη, η Καλλιθέα και ο Άγιος Δημήτριος, προκαλώντας ανησυχία στους πολίτες. Μάλιστα λόγω του φαινομένου αρκετές επιχειρήσεις εκκενώθηκαν υπό τον φόβο διαρροής αερίου.
«Το φαινόμενο, γεωγραφικά, μας λέει ότι δεν πρόκειται για διαφυγή φυσικού αερίου. Άλλωστε, αυτό επιβεβαιώθηκε. Η γεωγραφική ανάπτυξη του φαινομένου δεν μας επιτρέπει να κάνουμε τέτοιες σκέψεις. Συνήθως, πρόκειται για μια ομόκεντρη διαδικασία γύρω από τη διαφυγή του αερίου. Αυτοί είναι οι λεγόμενοι ανθρωπογενείς κίνδυνοι», συμπλήρωσε, ενώ, όπως είπε, το σενάριο να διέφυγε κάποια ουσία από πλοίο στον Σαρωνικό δεν φαίνεται πιθανό, χωρίς όμως να το αποκλείει.
Μάλιστα σε άλλο σημείο ανέφερε: «Εστιάζουμε περισσότερο στις βιολογικές διεργασίες στο φυσικό περιβάλλον. Υπάρχει πληροφορία ότι αυτό το φαινόμενο σήμερα συμβαίνει και στη Φθιώτιδα. Δεν είναι επιβεβαιωμένο. Ενδεχομένως οι ίδιες συνθήκες που επικράτησαν στον Σαρωνικό Κόλπο, τόσο υποθαλάσσια όσο και πάνω από τη θάλασσα, να επικρατούν και στον Βόρειο Ευβοϊκό Κόλπο».
«Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά», τόνισε λίγο αργότερα στην ΕΡΤ ο πρόεδρος των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, εξηγώντας ότι τα οχήματα της Πυροσβεστικής βγήκαν στους δρόμους τόσο για να ενισχύσουν το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, όσο και για να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με την κατεύθυνση και την πιθανή προέλευση της οσμής.
Τη δική του εκτίμηση για τη μυστηριώδη οσμή που αναστάτωσε χθες (19/5) τα νότια προάστια έκανε ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, υπογραμμίζοντας πως ο ίδιος προσανατολίζεται σε δύο σενάρια σχετικά με την προέλευσή της.
Όπως έχει γίνει γνωστό, οι Αρχές εξέτασαν σενάρια διαρροής φυσικού αερίου, υδρογονανθράκων και θαλάσσιας ρύπανσης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί η πηγή του φαινομένου. Ωστόσο, έχουν ήδη αρχίσει να διακινούνται διάφορες εκτιμήσεις σχετικά με το τι προκάλεσε τελικά την έντονη οσμή, με τις έρευνες να στρέφονται τόσο στις καιρικές συνθήκες, όσο και στα αγκυροβολημένα πλοία.
Αναφερόμενος στην οσμή που καταγράφηκε χθες στα νότια προάστια, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας σήμερα στον AΝΤ1 τόνισε ότι υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόπιοι έλεγχοι, «ώστε να μπορούμε να διαπιστώσουμε και να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου. Δεν υπήρξε κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια».
Το χρονικόΣύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν από τις 12:00 χθες το μεσημέρι το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων άρχισε να δέχεται διαδοχικές κλήσεις πολιτών που ανέφεραν έντονη οσμή υγραερίου σε διάφορες περιοχές της πρωτεύουσας.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με οχήματα να πραγματοποιούν ελέγχους στα σημεία από όπου προέρχονταν οι αναφορές, προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευση της οσμής και να αποκλειστεί το ενδεχόμενο διαρροής.
Όπως ανέφεραν κάτοικοι, η μυρωδιά ήταν ιδιαίτερα αισθητή από το Λαγονήσι και τη Γλυφάδα έως τη Δραπετσώνα, αλλά και σε συνοικίες όπως η Νέα Σμύρνη, η Καλλιθέα και ο Άγιος Δημήτριος, προκαλώντας ανησυχία στους πολίτες. Μάλιστα λόγω του φαινομένου αρκετές επιχειρήσεις εκκενώθηκαν υπό τον φόβο διαρροής αερίου.
Τι λέει ο Λέκκας για την μυστηριώδη οσμήΜιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ, ο καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμιος Λέκκας τόνισε μεταξύ άλλων: «Ως επιστημονική κοινότητα οφείλουμε να προχωρήσουμε σε διερεύνηση του φαινομένου, πραγματοποιώντας παράλληλα ανάλυση και εκτίμηση των πιθανών κινδύνων. Η προέλευση των κινδύνων ενδέχεται να σχετίζεται με τρεις βασικές κατηγορίες: φυσικά φαινόμενα, κινδύνους ανθρωπογενούς προέλευσης ή κινδύνους βιολογικής φύσης».
«Το φαινόμενο, γεωγραφικά, μας λέει ότι δεν πρόκειται για διαφυγή φυσικού αερίου. Άλλωστε, αυτό επιβεβαιώθηκε. Η γεωγραφική ανάπτυξη του φαινομένου δεν μας επιτρέπει να κάνουμε τέτοιες σκέψεις. Συνήθως, πρόκειται για μια ομόκεντρη διαδικασία γύρω από τη διαφυγή του αερίου. Αυτοί είναι οι λεγόμενοι ανθρωπογενείς κίνδυνοι», συμπλήρωσε, ενώ, όπως είπε, το σενάριο να διέφυγε κάποια ουσία από πλοίο στον Σαρωνικό δεν φαίνεται πιθανό, χωρίς όμως να το αποκλείει.
Μάλιστα σε άλλο σημείο ανέφερε: «Εστιάζουμε περισσότερο στις βιολογικές διεργασίες στο φυσικό περιβάλλον. Υπάρχει πληροφορία ότι αυτό το φαινόμενο σήμερα συμβαίνει και στη Φθιώτιδα. Δεν είναι επιβεβαιωμένο. Ενδεχομένως οι ίδιες συνθήκες που επικράτησαν στον Σαρωνικό Κόλπο, τόσο υποθαλάσσια όσο και πάνω από τη θάλασσα, να επικρατούν και στον Βόρειο Ευβοϊκό Κόλπο».
«Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά», τόνισε λίγο αργότερα στην ΕΡΤ ο πρόεδρος των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, εξηγώντας ότι τα οχήματα της Πυροσβεστικής βγήκαν στους δρόμους τόσο για να ενισχύσουν το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, όσο και για να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με την κατεύθυνση και την πιθανή προέλευση της οσμής.
Τη δική του εκτίμηση για τη μυστηριώδη οσμή που αναστάτωσε χθες (19/5) τα νότια προάστια έκανε ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, υπογραμμίζοντας πως ο ίδιος προσανατολίζεται σε δύο σενάρια σχετικά με την προέλευσή της.
Η εκτίμηση Σαρηγιάννη, τα δύο σενάρια
Όπως έχει γίνει γνωστό, οι αρμόδιες Αρχές από χθες τέθηκαν σε συναγερμό και εξέτασαν ενδελεχώς σενάρια διαρροής φυσικού αερίου, υδρογονανθράκων και θαλάσσιας ρύπανσης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εξακριβωθεί η πηγή του φαινομένου.
Σύμφωνα με όσα είπε σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ο κ. Σαρηγιάννης «η εκτίμηση αυτή τη στιγμή είναι ότι προέρχεται από τη θάλασσα». «Έχω ουσιαστικά δύο σενάρια για μια συγκεκριμένη περιοχή. Το ένα, που ίσως είναι και το πιο πιθανό αυτή τη στιγμή, είναι ότι η περιοχή που, κατά τη γνώμη μου, αποτελεί την πηγή βρίσκεται στο τρίγωνο Αίγινα – Σαλαμίνα – Πέραμα, με δύο πιθανές εστίες», εξήγησε ο καθηγητής στην εκπομπή «Σήμερα».
«Θα σας τις πω με σειρά προτεραιότητας. Η μία είναι η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Σαλαμίνας – Περάματος, δηλαδή το κανάλι που υπάρχει ανάμεσα, ο δίαυλος. Γιατί, στη διαδικασία κατασκευής ή επισκευής τμημάτων πλοίων, μπορεί να προκληθεί κινητοποίηση υπολειμμάτων [...] τα οποία, κατά τη γνώμη μου, ήταν τα χημικά που έγιναν αντιληπτά στην ατμόσφαιρα», πρόσθεσε.
Και συνέχισε: «Το δεύτερο επίσης πιθανό σενάριο είναι ότι, ανοικτά της Αίγινας, κάποιο αγκυροβολημένο δεξαμενόπλοιο καθάρισε τις δεξαμενές του. Και οι δύο αυτές διαδικασίες που ανέφερα μπορεί να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα».
«Αυτό που κάναμε εμείς ήταν να εξετάσουμε τι συνέβη πέρυσι, καθώς και τότε, τον Μάιο, είχαμε ένα παρόμοιο πρόβλημα, όχι όμως τόσο έντονο. Το γεγονός ότι συνέβη στην ίδια περιοχή μάς δείχνει ότι υπάρχει μια εποχικότητα», κατέληξε ο κ. Σαρηγιάννης.
«Ανησύχησαν πάρα πολύ οι κάτοικοι. Το καταλάβαμε από τα τηλεφωνήματα που δεχθήκαμε. Πολλές επιχειρήσεις και χώροι με πολλούς εργαζόμενους πήραν την πρωτοβουλία να εκκενώσουν τις εγκαταστάσεις τους, γιατί δεν γνώριζαν αν η οσμή προερχόταν από το ίδιο το κτίριό τους. Υπήρχε ανησυχία στα σχολεία και στις δημόσιες υπηρεσίες. Ήταν μια δύσκολη κατάσταση, γιατί βρεθήκαμε αντιμέτωποι με κάτι άγνωστο», είπε αρχικά ο κ. Κονδύλης.
«Εμείς προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε την κατάσταση όσο το δυνατόν υπό έλεγχο, με ψυχραιμία και κοινή λογική. Επειδή αντιληφθήκαμε ότι το φαινόμενο εκδηλωνόταν ταυτόχρονα σε πολλές περιοχές — Γλυφάδα, Άγιο Δημήτριο, Νέα Σμύρνη, Καλλιθέα, Παλαιό Φάληρο — συστήσαμε στον κόσμο να παραμείνει σε κλειστούς χώρους, χρησιμοποιώντας συσκευές καθαρισμού αέρα ή κλιματιστικά, όπου υπήρχαν», τόνισε σε άλλο σημείο και πρόσθεσε: «Πρέπει να μάθουμε τι ακριβώς ήταν αυτό, ώστε την επόμενη φορά που θα υπάρξει κάτι αντίστοιχο να υπάρχουν σαφείς οδηγίες προς τους πολίτες».
«Ήταν μια έντονη μυρωδιά χημικού. Ο κόσμος δικαιούται να γνωρίζει αν αυτό που εισέπνευσε μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο για την υγεία του ή αν πρόκειται για κάτι ακίνδυνο», ανέφερε ο δήμαρχος Αλίμου.
Σύμφωνα με όσα είπε σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ο κ. Σαρηγιάννης «η εκτίμηση αυτή τη στιγμή είναι ότι προέρχεται από τη θάλασσα». «Έχω ουσιαστικά δύο σενάρια για μια συγκεκριμένη περιοχή. Το ένα, που ίσως είναι και το πιο πιθανό αυτή τη στιγμή, είναι ότι η περιοχή που, κατά τη γνώμη μου, αποτελεί την πηγή βρίσκεται στο τρίγωνο Αίγινα – Σαλαμίνα – Πέραμα, με δύο πιθανές εστίες», εξήγησε ο καθηγητής στην εκπομπή «Σήμερα».
«Θα σας τις πω με σειρά προτεραιότητας. Η μία είναι η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Σαλαμίνας – Περάματος, δηλαδή το κανάλι που υπάρχει ανάμεσα, ο δίαυλος. Γιατί, στη διαδικασία κατασκευής ή επισκευής τμημάτων πλοίων, μπορεί να προκληθεί κινητοποίηση υπολειμμάτων [...] τα οποία, κατά τη γνώμη μου, ήταν τα χημικά που έγιναν αντιληπτά στην ατμόσφαιρα», πρόσθεσε.
Και συνέχισε: «Το δεύτερο επίσης πιθανό σενάριο είναι ότι, ανοικτά της Αίγινας, κάποιο αγκυροβολημένο δεξαμενόπλοιο καθάρισε τις δεξαμενές του. Και οι δύο αυτές διαδικασίες που ανέφερα μπορεί να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα».
«Αυτό που κάναμε εμείς ήταν να εξετάσουμε τι συνέβη πέρυσι, καθώς και τότε, τον Μάιο, είχαμε ένα παρόμοιο πρόβλημα, όχι όμως τόσο έντονο. Το γεγονός ότι συνέβη στην ίδια περιοχή μάς δείχνει ότι υπάρχει μια εποχικότητα», κατέληξε ο κ. Σαρηγιάννης.
Δήμαρχος Αλίμου: Ήταν μια έντονη μυρωδιά χημικούΣτο θέμα αναφέρθηκε και ο δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης μιλώντας σήμερα το πρωί στον ΣΚΑΪ. Όπως είπε στον δήμο του υπήρξε μεγάλη αναστάτωση, κάτι που έγινε αντιληπτό από τις συνεχείς κλήσεις που υπήρξαν στις αρμόδιες υπηρεσίες του δημαρχείου.
«Ανησύχησαν πάρα πολύ οι κάτοικοι. Το καταλάβαμε από τα τηλεφωνήματα που δεχθήκαμε. Πολλές επιχειρήσεις και χώροι με πολλούς εργαζόμενους πήραν την πρωτοβουλία να εκκενώσουν τις εγκαταστάσεις τους, γιατί δεν γνώριζαν αν η οσμή προερχόταν από το ίδιο το κτίριό τους. Υπήρχε ανησυχία στα σχολεία και στις δημόσιες υπηρεσίες. Ήταν μια δύσκολη κατάσταση, γιατί βρεθήκαμε αντιμέτωποι με κάτι άγνωστο», είπε αρχικά ο κ. Κονδύλης.
«Εμείς προσπαθήσαμε να διατηρήσουμε την κατάσταση όσο το δυνατόν υπό έλεγχο, με ψυχραιμία και κοινή λογική. Επειδή αντιληφθήκαμε ότι το φαινόμενο εκδηλωνόταν ταυτόχρονα σε πολλές περιοχές — Γλυφάδα, Άγιο Δημήτριο, Νέα Σμύρνη, Καλλιθέα, Παλαιό Φάληρο — συστήσαμε στον κόσμο να παραμείνει σε κλειστούς χώρους, χρησιμοποιώντας συσκευές καθαρισμού αέρα ή κλιματιστικά, όπου υπήρχαν», τόνισε σε άλλο σημείο και πρόσθεσε: «Πρέπει να μάθουμε τι ακριβώς ήταν αυτό, ώστε την επόμενη φορά που θα υπάρξει κάτι αντίστοιχο να υπάρχουν σαφείς οδηγίες προς τους πολίτες».
«Ήταν μια έντονη μυρωδιά χημικού. Ο κόσμος δικαιούται να γνωρίζει αν αυτό που εισέπνευσε μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο για την υγεία του ή αν πρόκειται για κάτι ακίνδυνο», ανέφερε ο δήμαρχος Αλίμου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα