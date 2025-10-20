Η Μελίνα Νικολαΐδη τραγούδησε α καπέλα Βασίλη Παπακωνσταντίνου - Δείτε βίντεο
Η Μελίνα Νικολαΐδη τραγούδησε α καπέλα Βασίλη Παπακωνσταντίνου - Δείτε βίντεο
Η κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη ερμήνευσε το «Να κοιμηθούμε αγκαλιά»
Ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια του Βασίλη Παπακωνσταντίνου ερμήνευσε α καπέλα η Μελίνα Νικολαΐδη, και στη συνέχεια μοιράστηκε σχετικό βίντεο στα social media.
Η κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη παρουσίασε στους διαδικτυακούς της φίλους μια διασκευή του «Να κοιμηθούμε αγκαλιά».
Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το απόσπασμα από την ερμηνεία της και έγραψε «"Να κοιμηθούμε αγκαλιά". Μίνι α καπέλα διασκευή από εμένα» στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τη δημοσίευσή της.
Δείτε το βίντεο
Η κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη παρουσίασε στους διαδικτυακούς της φίλους μια διασκευή του «Να κοιμηθούμε αγκαλιά».
Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το απόσπασμα από την ερμηνεία της και έγραψε «"Να κοιμηθούμε αγκαλιά". Μίνι α καπέλα διασκευή από εμένα» στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τη δημοσίευσή της.
Δείτε το βίντεο
Ειδήσεις σήμερα:
Χολιγουντιανή διάρρηξη στο Λούβρο: Πώς μέσα σε 7΄και ενώ το μουσείο ήταν ανοιχτό πήραν τα αυτοκρατορικά κοσμήματα
Γιατί ο Μητσοτάκης επιμένει στο σχήμα 5Χ5 και πετάει την μπάλα στην Τουρκία - Σήμερα στη Σλοβενία για τη Σύνοδο MED9
Καταδικάστηκε πατέρας στη Θεσσαλονίκη που ξυλοκόπησε τη 15χρονη κόρη του επειδή του έριξε γροθιά στο κεφάλι
Χολιγουντιανή διάρρηξη στο Λούβρο: Πώς μέσα σε 7΄και ενώ το μουσείο ήταν ανοιχτό πήραν τα αυτοκρατορικά κοσμήματα
Γιατί ο Μητσοτάκης επιμένει στο σχήμα 5Χ5 και πετάει την μπάλα στην Τουρκία - Σήμερα στη Σλοβενία για τη Σύνοδο MED9
Καταδικάστηκε πατέρας στη Θεσσαλονίκη που ξυλοκόπησε τη 15χρονη κόρη του επειδή του έριξε γροθιά στο κεφάλι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα