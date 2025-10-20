Η Κιμ Καρντάσιαν πήγε στο Academy Museum Gala με full face και περιδέραιο: Κανείς δεν είδε το πρόσωπό της - Αντιδράσεις για την εμφάνισή της
GALA
Κιμ Καρντάσιαν Μάσκα

Η Κιμ Καρντάσιαν πήγε στο Academy Museum Gala με full face και περιδέραιο: Κανείς δεν είδε το πρόσωπό της - Αντιδράσεις για την εμφάνισή της

Δεν έλειψαν και τα σχόλια ότι προσπαθεί να μιμηθεί τον πρώην σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ

Η Κιμ Καρντάσιαν πήγε στο Academy Museum Gala με full face και περιδέραιο: Κανείς δεν είδε το πρόσωπό της - Αντιδράσεις για την εμφάνισή της
Ιωάννα Μαρίνου
24 ΣΧΟΛΙΑ
Μια εμφάνιση που συζητήθηκε πολύ επέλεξε για τη φετινή παρουσία της στο Academy Museum Gala 2025 η Κιμ Καρντάσιαν.

Η τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας φόρεσε μια μάσκα σε χρώμα nude που κάλυπτε το πρόσωπό της με ένα στράπλες φόρεμα Maison Margiela με κορσέ και ντραπέ μανίκια που συνδέονταν με το τελείωμα του φορέματος.

Δείτε φωτογραφίες

Η Κιμ Καρντάσιαν πήγε στο Academy Museum Gala με full face και περιδέραιο: Κανείς δεν είδε το πρόσωπό της - Αντιδράσεις για την εμφάνισή της
Η Κιμ Καρντάσιαν πήγε στο Academy Museum Gala με full face και περιδέραιο: Κανείς δεν είδε το πρόσωπό της - Αντιδράσεις για την εμφάνισή της
Η Κιμ Καρντάσιαν πήγε στο Academy Museum Gala με full face και περιδέραιο: Κανείς δεν είδε το πρόσωπό της - Αντιδράσεις για την εμφάνισή της
Η Κιμ Καρντάσιαν πήγε στο Academy Museum Gala με full face και περιδέραιο: Κανείς δεν είδε το πρόσωπό της - Αντιδράσεις για την εμφάνισή της
Η Κιμ Καρντάσιαν πήγε στο Academy Museum Gala με full face και περιδέραιο: Κανείς δεν είδε το πρόσωπό της - Αντιδράσεις για την εμφάνισή της


Ωστόσο η στιλιστική της επιλογή μάλλον δεν ενθουσίασε τους followers της οι οποίοι, μεταξύ άλλων, αναρωτήθηκαν αν έφτασε νωρίτερα το Halowween για την Καρντάσιαν.

«Δεν υπάρχει τίποτα να δούμε εδώ... Έχασε εντελώς το στόχο» έγραψε ένας άλλος σχολιαστής. «Όσοι σας αρέσει αυτό, σοβαρά, τι πρόβλημα έχετε; Πηγαίνετε αυτή την επιζητούσα την προσοχή στην ψυχιατρική πτέρυγα, παρακαλώ. Δεν υπάρχει τίποτα φυσιολογικό σε αυτό», πρόσθεσε ένας δεύτερος. «Προσπαθεί τόσο πολύ να είναι στη μόδα, αλλά η εμφάνισή της είναι πάντα αποτυχημένη» υποστήριξε ένας τρίτος.

Δεν έλειψαν, μάλιστα, και τα σχόλια ότι μιμήθηκε το στυλ του πρώην συζύγου της Κάνιε Γουεστ: «Μπορείς ακόμα να δεις τον Κάνιε μέσα της», «της λείπει ο Κάνιε βλέπω... Γιατί αυτό είναι γελοίο»

H ανάρτηση της Κιμ Καρντάσιαν

Κλείσιμο


Ειδήσεις σήμερα:

Διπλή ανθρωποκτονία στη Φοινικούντα: Προφυλακιστέοι οι δύο 22χρονοι μετά από 16 ώρες απολογιών

Νεκρός 37χρονος έπειτα από επίθεση με μαχαίρι στο Περιστέρι

Τραγωδία στο Χονγκ Κονγκ: Αεροσκάφος της Emirates κατέληξε στη θάλασσα μετά την προσγείωση - Δύο νεκροί
Ιωάννα Μαρίνου
24 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης