Η Κιμ Καρντάσιαν πήγε στο Academy Museum Gala με full face και περιδέραιο: Κανείς δεν είδε το πρόσωπό της - Αντιδράσεις για την εμφάνισή της
Δεν έλειψαν και τα σχόλια ότι προσπαθεί να μιμηθεί τον πρώην σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ
Μια εμφάνιση που συζητήθηκε πολύ επέλεξε για τη φετινή παρουσία της στο Academy Museum Gala 2025 η Κιμ Καρντάσιαν.
Η τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας φόρεσε μια μάσκα σε χρώμα nude που κάλυπτε το πρόσωπό της με ένα στράπλες φόρεμα Maison Margiela με κορσέ και ντραπέ μανίκια που συνδέονταν με το τελείωμα του φορέματος.
Ωστόσο η στιλιστική της επιλογή μάλλον δεν ενθουσίασε τους followers της οι οποίοι, μεταξύ άλλων, αναρωτήθηκαν αν έφτασε νωρίτερα το Halowween για την Καρντάσιαν.
«Δεν υπάρχει τίποτα να δούμε εδώ... Έχασε εντελώς το στόχο» έγραψε ένας άλλος σχολιαστής. «Όσοι σας αρέσει αυτό, σοβαρά, τι πρόβλημα έχετε; Πηγαίνετε αυτή την επιζητούσα την προσοχή στην ψυχιατρική πτέρυγα, παρακαλώ. Δεν υπάρχει τίποτα φυσιολογικό σε αυτό», πρόσθεσε ένας δεύτερος. «Προσπαθεί τόσο πολύ να είναι στη μόδα, αλλά η εμφάνισή της είναι πάντα αποτυχημένη» υποστήριξε ένας τρίτος.
Δεν έλειψαν, μάλιστα, και τα σχόλια ότι μιμήθηκε το στυλ του πρώην συζύγου της Κάνιε Γουεστ: «Μπορείς ακόμα να δεις τον Κάνιε μέσα της», «της λείπει ο Κάνιε βλέπω... Γιατί αυτό είναι γελοίο»
