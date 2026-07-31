Καλύτερη η εικόνα στην μεγάλη πυρκαγιά στην Άρτα

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Η πυρκαγιά εξελίσσεται κοντά σε σπίτια, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο μέσω drone, αξιοποιώντας θερμικές και οπτικές κάμερες.Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3), σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.Για τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων.Εξωτερική φωτογραφία: arta2day.gr