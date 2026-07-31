Η κρυφή αιτία που οι διακοπές δεν σε ξεκουράζουν όσο νομίζεις.
Καλύτερη η εικόνα στην μεγάλη πυρκαγιά στην Άρτα
Καλύτερη η εικόνα στην μεγάλη πυρκαγιά στην Άρτα
Για την κατάσβεση επιχειρούν 97 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 28 οχήματα και 8 αεροσκάφη
Βελτιωμένη είναι η εικόνα στο μέτωπο της φωτιάς που εκδηλώθηκε μετά τις 15:00 το μεσημέρι στον Δήμο Νικολάου Σκουφά στην Άρτα, στην περιοχή του Κομποτίου.
Η φωτιά, ξέσπασε σε χωματερή και λόγω των ανέμων επεκτάθηκε γρήγορα με τους κατοίκους να λαμβάνουν μηνύματα από το 112, για να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.
Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, με δυνάμεις από την 'Άρτα και την Αμφιλοχία. Στην περιοχή επιχειρούν, πέραν τον εναέριων μέσων, 97 πυροσβέστες με 28 υδροφόρα οχήματα και 15 άτομα πεζοπόρων τμημάτων και 8 αεροσκάφη.
Παράλληλα, στη μάχη με τις φλόγες, συνδράμουν 5 υδροφόρες των Δήμων και της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και 10 χωματουργικά μηχανήματα έργου, καθώς η περιοχή είναι δύσβατη, χωρίς αγροτικούς δρόμους.
Το μέτωπο της φωτιάς, πήρε διαστάσεις με διάσπαρτες εστίες. Στάχτη, σύμφωνα με τον δήμαρχο Νικολάου Σκουφά Κώστα Παπασιώζο, έχουν γίνει καλλιέργειες ,ελαιώνες και κτηνοτροφικές μονάδες. Όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος κάποια στιγμή η πύρινη λαίλαπα πλησίασε επικίνδυνα τους οικισμούς στο Κομπότι και τους Σελλάδες, ωστόσο ο κίνδυνος απομακρύνθηκε λόγω της αποτελεσματικότητας των εναέριων μέσων.
Αναφορικά με την εικόνα βελτίωσης στο μέτωπο της φωτιάς, ο κ. Παπασιώζος, είπε πως δίνεται μάχη, ώστε να σβήσουν οι διάσπαρτες εστίες. Ωστόσο οι υπερήλικες και οι ανάπηροι με τα αναπνευστικά προβλήματα που απομακρύνθηκαν από τους οικισμούς που τυλίχθηκαν στους καπνούς, θα παραμείνουν για όσο χρειαστεί σε ξενοδοχείο όπου μεταφέρθηκαν.
Λίγο μετά την εκδήλωση της φωτιάς, εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να να είναι σε ετοιμότητα ενώ στην συνέχεια εκδόθηκε νέο μήνυμα για να απομακρυνθούν προληπτικά προς το γήπεδο Σελλάδων.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς οι δυνάμεις ενισχύθηκαν, αυτήν την στιγμή επιχειρούν 97 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρου τμήματος και 28 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 8 αεροσκάφη.
Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Νικολάου Σκουφά ενισχύουν τις προσπάθειες κατάσβεσης.
Η φωτιά, ξέσπασε σε χωματερή και λόγω των ανέμων επεκτάθηκε γρήγορα με τους κατοίκους να λαμβάνουν μηνύματα από το 112, για να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.
Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, με δυνάμεις από την 'Άρτα και την Αμφιλοχία. Στην περιοχή επιχειρούν, πέραν τον εναέριων μέσων, 97 πυροσβέστες με 28 υδροφόρα οχήματα και 15 άτομα πεζοπόρων τμημάτων και 8 αεροσκάφη.
Παράλληλα, στη μάχη με τις φλόγες, συνδράμουν 5 υδροφόρες των Δήμων και της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και 10 χωματουργικά μηχανήματα έργου, καθώς η περιοχή είναι δύσβατη, χωρίς αγροτικούς δρόμους.
Το μέτωπο της φωτιάς, πήρε διαστάσεις με διάσπαρτες εστίες. Στάχτη, σύμφωνα με τον δήμαρχο Νικολάου Σκουφά Κώστα Παπασιώζο, έχουν γίνει καλλιέργειες ,ελαιώνες και κτηνοτροφικές μονάδες. Όπως είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος κάποια στιγμή η πύρινη λαίλαπα πλησίασε επικίνδυνα τους οικισμούς στο Κομπότι και τους Σελλάδες, ωστόσο ο κίνδυνος απομακρύνθηκε λόγω της αποτελεσματικότητας των εναέριων μέσων.
Αναφορικά με την εικόνα βελτίωσης στο μέτωπο της φωτιάς, ο κ. Παπασιώζος, είπε πως δίνεται μάχη, ώστε να σβήσουν οι διάσπαρτες εστίες. Ωστόσο οι υπερήλικες και οι ανάπηροι με τα αναπνευστικά προβλήματα που απομακρύνθηκαν από τους οικισμούς που τυλίχθηκαν στους καπνούς, θα παραμείνουν για όσο χρειαστεί σε ξενοδοχείο όπου μεταφέρθηκαν.
Λίγο μετά την εκδήλωση της φωτιάς, εστάλη μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να να είναι σε ετοιμότητα ενώ στην συνέχεια εκδόθηκε νέο μήνυμα για να απομακρυνθούν προληπτικά προς το γήπεδο Σελλάδων.
⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026
🆘 Wildfire in the area #Kompoti of the regional unit of #Arta
‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Νικολάου Σκουφά ενισχύουν τις προσπάθειες κατάσβεσης.
Η πυρκαγιά εξελίσσεται κοντά σε σπίτια, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο μέσω drone, αξιοποιώντας θερμικές και οπτικές κάμερες.
Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3), σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.
Για τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων.
Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την φωτιά
Εξωτερική φωτογραφία: arta2day.gr
Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο μέσω drone, αξιοποιώντας θερμικές και οπτικές κάμερες.
Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3), σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.
Για τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων.
Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την φωτιά
Εξωτερική φωτογραφία: arta2day.gr
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