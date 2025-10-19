The Drama: Τον Απρίλιο του 2026 η νέα ταινία με τη Ζεντάγια και τον Ρόμπερτ Πάτινσον
GALA
The Drama Ζεντάγια

The Drama: Τον Απρίλιο του 2026 η νέα ταινία με τη Ζεντάγια και τον Ρόμπερτ Πάτινσον

Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, το φιλμ φέρεται να επικεντρώνεται σε έναν έρωτα που παίρνει μια απρόσμενη τροπή λίγο πριν τον γάμο

The Drama: Τον Απρίλιο του 2026 η νέα ταινία με τη Ζεντάγια και τον Ρόμπερτ Πάτινσον
Πέννυ Λουπάκη
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η A24 όρισε επίσημα την 3η Απριλίου 2026 ως ημερομηνία πρεμιέρας για τη νέα της ρομαντική κομεντί «The Drama», επανασυνδέοντας στη μεγάλη οθόνη τη Zεντάγια και τον Ρόμπερτ Πάτινσον. Η ταινία φέρει την υπογραφή του Νορβηγού δημιουργού Kristoffer Borgli, γνωστού για το σαρκαστικό του ύφος και τη διεισδυτική του ματιά στις ανθρώπινες σχέσεις.

Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, το φιλμ φέρεται να επικεντρώνεται σε έναν έρωτα που παίρνει μια απρόσμενη τροπή λίγο πριν τον γάμο. Στο καστ συμμετέχουν ακόμη οι Alana Haim, Mamoudou Athie και Hailey Gates.

Την παραγωγή υπογράφουν οι Ari Aster και Lars Knudsen μέσω της Square Peg, μαζί με τον σκηνοθέτη και τον Tyler Campellone της Dilemma Films, σε συνεργασία με την A24. Η ταινία αναμένεται να ανταγωνιστεί στο box office την ίδια περίοδο, την πολυαναμενόμενη παραγωγή των Illumination/Nintendo «The Super Mario Galaxy Movie».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

Ειδήσεις σήμερα:

Άντριου, ο έκπτωτος πρίγκιπας: Τέσσερις δεκαετίες σκανδάλων, που έφεραν το Παλάτι στα πρόθυρα νευρικής κρίσης - Όλο το χρονικό

Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία: Οι ΗΠΑ προειδοποιούν πως η Χαμάς σχεδιάζει επίθεση κατά αμάχων στη Γάζα - Θα είναι ευθεία παραβίαση της συμφωνίας

Ενοχλημένη η Άγκυρα που μένει εκτός SAFE, επιτίθεται στην Αθήνα: Στην ελληνική πολιτική ευδοκιμεί το αντιτουρκικό αίσθημα, λέει ο Φιντάν - Θα συναντηθεί με Γεραπετρίτη
Πέννυ Λουπάκη
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης