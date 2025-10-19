The Drama: Τον Απρίλιο του 2026 η νέα ταινία με τη Ζεντάγια και τον Ρόμπερτ Πάτινσον
Η A24 όρισε επίσημα την 3η Απριλίου 2026 ως ημερομηνία πρεμιέρας για τη νέα της ρομαντική κομεντί «The Drama», επανασυνδέοντας στη μεγάλη οθόνη τη Zεντάγια και τον Ρόμπερτ Πάτινσον. Η ταινία φέρει την υπογραφή του Νορβηγού δημιουργού Kristoffer Borgli, γνωστού για το σαρκαστικό του ύφος και τη διεισδυτική του ματιά στις ανθρώπινες σχέσεις.
Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, το φιλμ φέρεται να επικεντρώνεται σε έναν έρωτα που παίρνει μια απρόσμενη τροπή λίγο πριν τον γάμο. Στο καστ συμμετέχουν ακόμη οι Alana Haim, Mamoudou Athie και Hailey Gates.
Την παραγωγή υπογράφουν οι Ari Aster και Lars Knudsen μέσω της Square Peg, μαζί με τον σκηνοθέτη και τον Tyler Campellone της Dilemma Films, σε συνεργασία με την A24. Η ταινία αναμένεται να ανταγωνιστεί στο box office την ίδια περίοδο, την πολυαναμενόμενη παραγωγή των Illumination/Nintendo «The Super Mario Galaxy Movie».
A24 has staked out April 3, 2026 for its Zendaya and Robert Pattinson romantic comedy, 'The Drama'.— Deadline (@DEADLINE) October 17, 2025
Pic is written and directed by Kristoffer Borgli ('Dream Scenario'). The project, which is under wraps, also stars Alana Haim, Mamoudou Athie and Hailey Gates
More details here:… pic.twitter.com/6evtns5CCq
