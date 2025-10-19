Άαρον Φάιπερς: Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 200.000 δολαρίων μετά τη σύλληψη για ενδοοικογενειακή βία
Άαρον Φάιπερς: Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 200.000 δολαρίων μετά τη σύλληψη για ενδοοικογενειακή βία
Η σύλληψή του έγινε την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου σε δικαστήριο του Λος Άντζελες, με τις κατηγορίες να αφορούν την κακοποίηση της Ντενίζ Ρίτσαρντς
Αφέθηκε ελεύθερος ο Άαρον Φάιπερς αφού κατέβαλε εγγύηση, έπειτα από τη σύλληψή του για την κακοποίηση της Ντενίζ Ρίτσαρντς. Σε φωτογραφία που δημοσίευσε το TMZ, ο 53χρονος πρώην σύζυγος της ηθοποιού εμφανίζεται με ένα πλατύ χαμόγελο, δίπλα σε μια υπάλληλο στην Καλιφόρνια το βράδυ της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου.
Η σύλληψή του έγινε την ημέρα εκείνη σε δικαστήριο του Λος Άντζελες, με τις κατηγορίες να αφορούν την κακοποίηση της πρώην συζύγου του. Λίγες ώρες αργότερα, κατέβαλε την εγγύηση των 200.000 δολαρίων και αφέθηκε ελεύθερος. Η Ντενίζ Ρίτσαρντς είχε προηγουμένως εξασφαλίσει προσωρινά περιοριστικά μέτρα κατά του πρώην της τον Ιούλιο, ισχυριζόμενη ότι της είχε προκαλέσει μελανιά στο μάτι κατά τη διάρκεια ενός καβγά.
Την ίδια περίοδο, εκείνος αρνήθηκε τις κατηγορίες, ενώ πηγή ανέφερε ότι η ηθοποιός είχε τραυματιστεί μόνη της υπό την επήρεια αλκοόλ. «Η φωτογραφία τραβήχτηκε τον χειμώνα του 2022, και στην πραγματικότητα ήταν μεθυσμένη εκείνη τη στιγμή και έπεσε ανεβαίνοντας τα σκαλιά στην κλινική του Aaron, Q360, που πλέον έχει κλείσει», είχε πει το άτομο εκείνο.
Πλέον, η Ντενίζ Ρίτσαρντς επιδιώκει να μετατρέψει την προσωρινή εντολή σε μόνιμη. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η ηθοποιός κατέθεσε ότι ο Άαρον Φάιπερς είχε γίνει βίαιος απέναντί της σε πολλές περιπτώσεις. Σε μια κατάθεση στο Ανώτερο Δικαστήριο του Λος Άντζελες, ισχυρίστηκε ότι της είχε προκαλέσει «τουλάχιστον τρεις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις» κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, σύμφωνα με το People.
Εκτός από το περιστατικό της 17ης Ιανουαρίου 2022 που είχε ως αποτέλεσμα τη μελανιά στο μάτι της, η ηθοποιός ανέφερε ότι ο πρώην της την είχε «σπρώξει στον τσιμεντένιο τοίχο με αποτέλεσμα να χτυπήσει το κεφάλι της», σε δεύτερο περιστατικό που συνέβη μεταξύ του Μαρτίου και του Μαΐου του 2022.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
