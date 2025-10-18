Γιώργος Καραμίχος: Έχει γραφτεί για μένα σε πολύ γνωστό περιοδικό ότι μου εύχονται να πεθάνω στην ψάθα
Από τότε που ξεκίνησα, θυμάμαι ότι όταν έπαιζα έναν ρόλο και είχε επιτυχία, κατευθείαν μου κάνανε 10 προτάσεις να παίξω το ίδιο, πρόσθεσε
Για την πορεία του στο θέατρο και τις επιλογές του μίλησε ο Γιώργος Καραμίχος, με αφορμή τη συμμετοχή του στη νέα παράσταση «Vanya». Ο ηθοποιός δεν δίστασε να αναφερθεί στα «όχι» που έχει πει στην καριέρα του, στην απόφασή του να ζει χωρίς τηλεόραση, αλλά και σε ένα σκληρό δημοσίευμα που έχει γραφτεί για εκείνον στο παρελθόν.
Ο Γιώργος Καραμίχος μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό Σκ» κι εξήγησε πως κάθε φορά που έπαιρνε έναν ρόλο που σημείωνε επιτυχία, δεχόταν προτάσεις για παρόμοιους. «Από τότε που ξεκίνησα, θυμάμαι ότι όταν έπαιζα έναν ρόλο και είχε επιτυχία, κατευθείαν μου κάνανε 10 προτάσεις να παίξω το ίδιο και πολύ απλά έλεγα όχι και έπαιζα το αντίθετο», εξήγησε ο ηθοποιός.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Δηλαδή, όταν θέλανε να παίξω πολύ τον ζεν πρεμιέ και το sex symbol, έπαιξα τη γυναίκα. Δεν το έπαιξα ποτέ ζεν πρεμιέ. Και σε φωτογραφήσεις, όταν πήγαινα και μου ανοίγανε το πουκάμισο, εγώ το έκλεινα».
Επιπλέον, ο Γιώργος Καραμίχος τόνισε ότι σήμερα έχει πάψει να απορρίπτει προτάσεις και ρόλους: «Πλέον δεν λέω όχι για τίποτα. Το τι έχω ακούσει σε αυτή τη ζωή». Παράλληλα, αποκάλυψε ότι δεν έχει τηλεόραση στο σπίτι του, εξηγώντας τους λόγους: «Δεν έχω δει τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, δεν έχω τηλεόραση σπίτι μου. Ο λόγος που δεν έχω τηλεόραση είναι γιατί αν την ανοίξω, θα κολλήσω. Δεν μου λείπουν ούτε οι ειδήσεις, ούτε οι διαφημίσεις, ούτε η μπουρδολογία, γιατί έχει πολύ μπουρδολογία και πολύ κουτσομπολιό».
Τέλος, ο ηθοποιός αποκάλυψε το χειρότερο πράγμα που έχει γραφτεί ποτέ για εκείνον, δείχνοντας πως, παρά τα χρόνια εμπειρίας, κάποια δημοσιεύματα εξακολουθούν να τον σοκάρουν. «Το χειρότερο που έχει γραφτεί για μένα είναι σε ένα πολύ γνωστό περιοδικό, ότι μου εύχονται να πεθάνω στην ψάθα», είπε χαρακτηριστικά.
