O Πολ Στάνλεϊ και ο Τζιν Σίμονς αποχαιρετούν τον Έις Φρέιλι: Ήταν ένας αναντικατάστατος ροκ στρατιώτης
Το ιδρυτικό μέλος και κιθαρίστας των KISS έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου στα 74 του χρόνια
Τον Έις Φρέιλι αποχαιρέτησαν ο Πολ Στάνλεϊ και ο Τζιν Σίμονς. Το ιδρυτικό μέλος και κιθαρίστας των KISS έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου σε ηλικία 74 ετών.
Ο fontman και ο μπασίστας του θρυλικού συγκροτήματος έκαναν λόγο για έναν «ροκ στρατιώτη» και δήλωσαν συντετριμμένοι από την απώλειά του.
«Είμαστε συντετριμμένοι από τον θάνατο του Έις Φρίλεϊ. Ήταν ένας αναντικατάστατος ροκ στρατιώτης σε ορισμένα από τα κεφάλαια που διαμόρφωσαν το συγκρότημα και την ιστορία του», δήλωσαν ο Στάνλεϊ και ο Σίμονς στο PEOPLE.
«Αποτελεί και θα αποτελεί πάντα μέρος της κληρονομιάς των KISS», πρόσθεσαν, πριν εκφράσουν συλλυπητήριά τους στην εν διαστάσει σύζυγο του Φρίλεϊ, Τζανέτ Τρεροτόλα, στην κόρη του, Μονίκ Φρίλεϊ, και «σε όλους όσοι τον αγάπησαν, συμπεριλαμβανομένων των θαυμαστών μας σε όλο τον κόσμο».
Ο Πολ Στάνλεϊ τίμησε τον Φρέιλι και με μια ανάρτηση στο X. Αφού μοιράστηκε μια κοινή τους φωτογραφία από τα νεανικά τους χρόνια, στην οποία οι δυο τους ποζάρουν χαμογελαστοί, περιέγραψε πώς γνωρίστηκαν.
«Θυμάμαι το 1974, ήμουν στο δωμάτιό μου στο Hyatt στο Sunset στο Λος Άντζελες και άκουσα κάποιον στο διπλανό δωμάτιο να παίζει κιθάρα με βαθύ και φλογερό ήχο. Σκέφτηκα “Αχ, να ήταν αυτός ο τύπος στο συγκρότημα!” Κοίταξα πάνω από το μπαλκόνι. Ήταν ο Έις. Αυτή είναι η αγαπημένη μου φωτογραφία μας», έγραψε χαρακτηριστικά στη δημοσίευσή του.
Δείτε την ανάρτησή του
Φωτογραφία: Shutterstock
Gene Simmons and Paul Stanley Pay Tribute to KISS Co-Founder Ace Frehley After His Death: ‘He Was An Irreplaceable Rock Soldier ’ https://t.co/DthuP6h7q2— People (@people) October 17, 2025
I remember 1974 being in my room at the Hyatt on Sunset in LA and I heard someone playing deep and fiery guitar in the room next door. I thought “Boy, I wish THAT guy was in the band!” I looked over the balcony… He was. It was Ace. This is my favorite photo of us… pic.twitter.com/3ojMXqVkQr— Paul Stanley (@PaulStanleyLive) October 17, 2025
