Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Αν αγαπάς πραγματικά κάποιον, δεν τον βοηθάς ταπεινώνοντάς τον, απαντά για το βιβλίο του πρώην συζύγου της
Ο Κέβιν Φέντερλαϊν, στο επερχόμενο βιβλίο του «You Thought You Knew», μιλά για τα προβλήματα ψυχικής υγείας της τραγουδίστριας και αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές του γάμου τους
Επίθεση κατά του πρώην συζύγου της, Κέβιν Φέντερλαϊν εξαπέλυσε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, με αφορμή το επερχόμενο βιβλίο του «You Thought You Knew», στο οποίο μιλάει για προβλήματα ψυχικής υγείας της σταρ ενώ αποκαλύπτει και άγνωστες πτυχές του γάμου τους. Η τραγουδίστρια υποστηρίζει ότι εκείνος χρησιμοποιεί το παρελθόν τους για να την ταπεινώσει και να επωφεληθεί οικονομικά από τις προσωπικές της δυσκολίες.
Σε ανάρτησή της στο Instagram, η Σπίαρς κατηγόρησε τον Φέντερλαϊν ότι τη «χειραγωγεί διαρκώς» και «κερδίζει από τον πόνο της», απαντώντας στις αποκαλύψεις που δημοσιεύτηκαν τις τελευταίες ημέρες από αποσπάσματα του βιβλίου του, που θα κυκλοφορήσει στις 21 Οκτωβρίου.
«Να αγαπιέσαι άνευ όρων και με μια αθώα καρδιά σαν τη δική μου, ενώ σε απειλούν συνεχώς ή σε κάνουν να πιστεύεις ότι είσαι ο κακός της υπόθεσης, την ώρα που εκείνοι κερδίζουν από τον πόνο σου. Ω, αγαπημένε Ιησού, δείξε μου πως υπάρχει Θεός, πώς μπορώ κι εγώ να αγαπηθώ άνευ όρων και πως δεν χρειάζεται να είμαι τέλεια», έγραψε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς.
Η τραγουδίστρια συνέκρινε το βιβλίο του με το δικό της «The Woman in Me», σχολιάζοντας ειρωνικά: «Ξέρω πως το βιβλίο του θα πουλήσει πολύ περισσότερο από το δικό μου».
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον «θυμό» του πρώην συζύγου της, γράφοντας: «Αν αγαπάς πραγματικά κάποιον, δεν τον βοηθάς ταπεινώνοντάς τον. Αυτό που με τρόμαξε ήταν το πόσο θυμωμένος είναι. Ο κόσμος δεν έχει ιδέα, είναι πολύ χειρότερο απ’ όσο μπορεί να φανταστεί κανείς. Το αγόρι με μισεί και ο θυμός του είναι έντονος, αν σκεφτεί κανείς όσα λέει».
Σε άλλο σημείο, πρόσθεσε ότι θα ήθελε να πιει καφέ, να γευματίσει ή να δειπνήσει με τη Μισέλ Φάιφερ και την Πάρις Τζάκσον, σημειώνοντας: «Είναι σημαντικό να θαυμάζεις ανθρώπους και να εξακολουθείς να πιστεύεις στην ανθρωπιά – υπάρχουν ακόμα εξαιρετικοί και όμορφοι άνθρωποι εκεί έξω».
Η τραγουδίστρια συνέκρινε το βιβλίο του με το δικό της «The Woman in Me», σχολιάζοντας ειρωνικά: «Ξέρω πως το βιβλίο του θα πουλήσει πολύ περισσότερο από το δικό μου».
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον «θυμό» του πρώην συζύγου της, γράφοντας: «Αν αγαπάς πραγματικά κάποιον, δεν τον βοηθάς ταπεινώνοντάς τον. Αυτό που με τρόμαξε ήταν το πόσο θυμωμένος είναι. Ο κόσμος δεν έχει ιδέα, είναι πολύ χειρότερο απ’ όσο μπορεί να φανταστεί κανείς. Το αγόρι με μισεί και ο θυμός του είναι έντονος, αν σκεφτεί κανείς όσα λέει».
Σε άλλο σημείο, πρόσθεσε ότι θα ήθελε να πιει καφέ, να γευματίσει ή να δειπνήσει με τη Μισέλ Φάιφερ και την Πάρις Τζάκσον, σημειώνοντας: «Είναι σημαντικό να θαυμάζεις ανθρώπους και να εξακολουθείς να πιστεύεις στην ανθρωπιά – υπάρχουν ακόμα εξαιρετικοί και όμορφοι άνθρωποι εκεί έξω».
«Τη βρήκα στο κρεβάτι με χορεύτρια της - Έκαψε με χλωρίνη τα μαλλιά του γιου μας» αναφέρει ο Φέντερλαϊν για τη Σπίαρς στο βιβλίο του
Στο βιβλίο του «You Thought You Knew», ο Κέβιν Φέντερλαϊν περιγράφει με λεπτομέρειες τη σχέση του με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς, κατηγορώντας τη για απιστία, επικίνδυνη συμπεριφορά και ασταθή ψυχική κατάσταση. Ο πρώην χορευτής και δεύτερος σύζυγος της ποπ σταρ μιλά για τον γάμο τους, τις συγκρούσεις μετά τη γέννηση των δύο παιδιών τους, Πρέστον και Τζέιντεν, και τις δικαστικές μάχες για την επιμέλειά τους.
Σε ένα απόσπασμα, υποστηρίζει πως τη βρήκε στο δωμάτιο ξενοδοχείου στο Άμστερνταμ να φιλιέται με τη χορεύτριά της, Τερέσα Εσπινόσα. «Η Τερέσα καθόταν στην άκρη του κρεβατιού και η Μπρίτνεϊ στεκόταν ανάμεσα στα πόδια της. Φιλιόντουσαν κανονικά», γράφει, προσθέτοντας ότι εκείνη ζήτησε συγγνώμη και παραδέχτηκε πως ήταν λάθος.
Ο Φέντερλαϊν ισχυρίζεται επίσης, ότι πριν από τον γάμο τους, η Σπίαρς δεν είχε ξεπεράσει τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ. «Ποτέ δεν τον ξεπέρασε πραγματικά. Μπορεί να με αγαπούσε, αλλά πάντα υπήρχε κάτι εκεί», σημειώνει.
Αναφέρεται ακόμη στο πώς έμαθε για το διαζύγιό τους, αποκαλύπτοντας ότι πληροφορήθηκε την είδηση κατά τη διάρκεια συνέντευξης, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Υποστηρίζει ότι είχε δει την Μπρίτνεϊ Σπίαρς να κάνει χρήση ναρκωτικών, ενώ θήλαζε τον γιο τους, κάτι που τον ώθησε να ζητήσει νομική παρέμβαση.
Σύμφωνα με το βιβλίο, η Σπίαρς φέρεται να είχε απρόβλεπτη συμπεριφορά απέναντι στα παιδιά. «Τους ξυπνούσε τη νύχτα κρατώντας μαχαίρι», γράφει, ενώ αναφέρει ότι «χτύπησε τον Πρέστον, του έκαψε τα μαλλιά με χλωρίνη και ανάγκαζε τα παιδιά να κάνουν μπάνιο μαζί της». Φέρεται επίσης να είπε σε τηλεφωνική συνομιλία με τον γιο της: «Εύχομαι εσύ, ο αδερφός σου και ο πατέρας σου να ήσασταν όλοι νεκροί».
Ο Φέντερλαϊν θυμάται και την περίοδο της κατάρρευσης της Σπίαρς, όταν ξύρισε το κεφάλι της και επιτέθηκε σε αυτοκίνητο με παπαράτσι. «Ένιωσα άρρωστος για όσα περνούσε. Ήταν κάποια που είχα αγαπήσει», σημειώνει.
Εκπρόσωπος της Σπίαρς σχολίασε ότι ο Φέντερλαϊν «εκμεταλλεύεται τον πόνο της» τώρα που σταμάτησε να λαμβάνει διατροφή, τονίζοντας πως «το μόνο που τη νοιάζει είναι η ευημερία των παιδιών της».
