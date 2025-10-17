Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Αν αγαπάς πραγματικά κάποιον, δεν τον βοηθάς ταπεινώνοντάς τον, απαντά για το βιβλίο του πρώην συζύγου της

Η τραγουδίστρια υποστηρίζει ότι εκείνος χρησιμοποιεί το παρελθόν τους για να την ταπεινώσει και να επωφεληθεί οικονομικά από τις προσωπικές της δυσκολίες.

, με αφορμή το επερχόμενο βιβλίο του «You Thought You Knew», στο οποίο μιλάει για προβλήματα ψυχικής υγείας της σταρ ενώ αποκαλύπτει και άγνωστες πτυχές του γάμου τους.Σε ανάρτησή της, ηκατηγόρησε τον Φέντερλαϊν ότι τη «χειραγωγεί διαρκώς» και «κερδίζει από τον πόνο της», απαντώντας στις αποκαλύψεις που δημοσιεύτηκαν τις τελευταίες ημέρες από αποσπάσματα του βιβλίου του, που θα κυκλοφορήσει στις 21 Οκτωβρίου.«Να αγαπιέσαι άνευ όρων και με μια αθώα καρδιά σαν τη δική μου, ενώ σε απειλούν συνεχώς ή σε κάνουν να πιστεύεις ότι είσαι ο κακός της υπόθεσης, την ώρα που εκείνοι κερδίζουν από τον πόνο σου. Ω, αγαπημένε Ιησού, δείξε μου πως υπάρχει Θεός, πώς μπορώ κι εγώ να αγαπηθώ άνευ όρων και πως δεν χρειάζεται να είμαι τέλεια», έγραψε ηΗ τραγουδίστρια συνέκρινε το βιβλίο του με το δικό της «The Woman in Me», σχολιάζοντας ειρωνικά: «Ξέρω πως το βιβλίο του θα πουλήσει πολύ περισσότερο από το δικό μου».Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον «θυμό» του πρώην συζύγου της, γράφοντας: «Αν αγαπάς πραγματικά κάποιον, δεν τον βοηθάς ταπεινώνοντάς τον. Αυτό που με τρόμαξε ήταν το πόσο θυμωμένος είναι. Ο κόσμος δεν έχει ιδέα, είναι πολύ χειρότερο απ’ όσο μπορεί να φανταστεί κανείς. Το αγόρι με μισεί και ο θυμός του είναι έντονος, αν σκεφτεί κανείς όσα λέει».Σε άλλο σημείο, πρόσθεσε ότι θα ήθελε να πιει καφέ, να γευματίσει ή να δειπνήσει με τη Μισέλ Φάιφερ και την Πάρις Τζάκσον, σημειώνοντας: «Είναι σημαντικό να θαυμάζεις ανθρώπους και να εξακολουθείς να πιστεύεις στην ανθρωπιά – υπάρχουν ακόμα εξαιρετικοί και όμορφοι άνθρωποι εκεί έξω».