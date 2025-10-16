Mπρίτνεϊ Σπίαρς για το βιβλίο του Κέβιν Φέντερλαϊν: Αυτά τα ψέματα θα του φέρουν χρήματα αλλά εγώ πληγώνομαι
Ο πρώην σύζυγός της κυκλοφορεί ένα βιβλίο που μιλάει για τον γάμο τους στο παρελθόν και σχολιάζει τη ζωή της
Μετά τη δημοσιοποίηση αποσπασμάτων από το επερχόμενο βιβλίο του πρώην συζύγου της, Κέβιν Φέντερλαϊν, στο οποίο ο ίδιος περιγράφει την κοινή τους ζωή και διατυπώνει σοβαρές κατηγορίες εις βάρος της, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έδωσε την απάντησή της. Ο χορευτής μεταξύ άλλων, περιέγραψε στιγμές με τους γιους τους, λέγοντας πως όταν ήταν νεότεροι ξυπνούσαν μέσα στη νύχτα κι έβλεπαν τη μητέρα τους να τα παρακολουθεί κρατώντας ένα μαχαίρι. Σε άλλο σημείο, ο ίδιος εξηγεί πως έφτασε στο σημείο να μιλήσει δημόσια γιατί ανησυχεί για την ποπ σταρ.
Η ίδια δεν πείθεται ωστόσο, από τους ισχυρισμούς του και μετά τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν, έκανε μια ανάρτηση για εκείνον στο Twitter. «Η συνεχής χειραγώγηση από τον πρώην σύζυγό μου είναι εξαιρετικά επώδυνη και εξαντλητική», έγραψε η τραγουδίστρια σε ανάρτησή της στο Twitter το βράδυ της Τετάρτης, σχολιάζοντας τα όσα έχουν διαρρεύσει από το βιβλίο αλλά και τις πρόσφατες συνεντεύξεις του Κέβιν Φέντερλαϊν.
Η ποπ σταρ δήλωσε ότι έχει «παρακαλέσει και ουρλιάξει» για να έχει μια φυσιολογική σχέση με τους γιους της, τον 20χρονο Σον Πρέστον και τον 19χρονο Τζέιντεν Τζέιμς. «Οι σχέσεις με έφηβους γιους είναι περίπλοκες. Νιώθω ταπεινωμένη από αυτή την κατάσταση και πάντα ζητούσα, σχεδόν ικέτευα, να είναι μέρος της ζωής μου», τόνισε.
Υποστήριξε ακόμη πως τα παιδιά της «πάντα ήταν μάρτυρες της έλλειψης σεβασμού που τους έδειχνε ο πατέρας τους για εκείνη» και πως, πλέον ως ενήλικοι, «πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για τη δική τους στάση». Σύμφωνα με την ίδια, ο ένας γιος την έχει δει μόλις για 45 λεπτά μέσα σε έναν χρόνο, ενώ ο άλλος την έχει επισκεφθεί μόλις τέσσερις φορές τα τελευταία πέντε χρόνια.
«Έχω κι εγώ την περηφάνειά μου», συνέχισε. «Από εδώ και πέρα θα τους ενημερώνω εγώ πότε είμαι διαθέσιμη. Εμπιστευτείτε με, τα ψέματα που γράφονται σε αυτό το βιβλίο θα του αποφέρουν χρήματα, αλλά εγώ είμαι η μόνη που πληγώνομαι πραγματικά εδώ». Η 43χρονη έκλεισε την ανάρτησή της, εκφράζοντας την αγάπη της προς τα παιδιά της: «Θα τα αγαπώ πάντα. Όποιος με ξέρει πραγματικά, δεν θα δώσει σημασία στα δημοσιεύματα για την ψυχική μου υγεία ή το ποτό. Είμαι μια αρκετά έξυπνη γυναίκα που προσπαθεί να ζήσει μια ήσυχη ζωή τα τελευταία πέντε χρόνια».
Η απάντησή της έρχεται λίγο πριν την κυκλοφορία του βιβλίου του Κέβιν Φέντερλαϊν, με τίτλο «You Thought You Knew», στις 21 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τη New York Times, σε ένα απόσπασμα ο πρώην χορευτής ισχυρίζεται ότι οι γιοι τους «ξυπνούσαν μερικές φορές μέσα στη νύχτα και τη έβλεπαν να στέκεται στην πόρτα, να τους κοιτάζει κρατώντας ένα μαχαίρι».
Σε άλλη συνέντευξη στο Entertainment Tonight, ο Κέβιν Φέντερλαϊν είπε ότι φοβάται για την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και τα παιδιά τους, αναφέροντας πως «η συμπεριφορά της ήταν αλλοπρόσαλλη». Δήλωσε επίσης ότι τη βραδιά πριν από τον γάμο τους το 2004 την έπιασε να τηλεφωνεί στον πρώην σύντροφό της, Τζάστιν Τίμπερλεϊκ. Εκπρόσωπος της Σπίαρς απάντησε στο Page Six: «Με τις νέες αποκαλύψεις από το βιβλίο του Κέβιν, βλέπουμε για άλλη μια φορά ότι αυτός και άλλοι συνεχίζουν να κερδίζουν εις βάρος της. Δυστυχώς, όλα αυτά συμβαίνουν αμέσως μετά τη λήξη της διατροφής που έπαιρνε από εκείνη».
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς πλήρωνε επί σειρά ετών 20.000 δολάρια τον μήνα στον πρώην σύζυγό της για τα παιδιά τους, ποσό που σε ορισμένες περιόδους είχε φτάσει ακόμη και τα 40.000 δολάρια, καθώς οι γιοι ζούσαν μαζί του στη Χαβάη. Οι δυο τους είχαν παντρευτεί το 2004 και χώρισαν το 2007, ενώ ο Φέντερλαϊν απέκτησε την επιμέλεια των παιδιών μετά τις δημόσιες κρίσεις της τραγουδίστριας στα μέσα της δεκαετίας του 2000. Η ίδια τέθηκε υπό αυστηρή δικαστική επιτροπεία για 13 χρόνια, μέχρι την οριστική άρση της το 2021.
Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που η Μπρίτνεϊ Σπίαρς βλέπει πρώην σύντροφό της να σχολιάζει δημοσίως τη ζωή της. Ο τρίτος σύζυγός της, Σαμ Ασγκάρι, είχε χαρακτηρίσει τον Κέβιν Φέντερλαϊν «επαγγελματία πατέρα», λέγοντας ότι το βιβλίο του «μάλλον θα είναι το πρώτο εγχειρίδιο για το πώς να γίνεις επαγγελματίας μπαμπάς». Ο Φέντερλαϊν είχε απαντήσει τότε: «Κάθε πατέρας θα έπρεπε να προσπαθεί να είναι επαγγελματίας πατέρας».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Britney Spears Slams Kevin Federline's 'Extremely Hurtful and Exhausting' Memoir Allegations: 'I Have Had Enough' https://t.co/T9ZVQjMIrk— Variety (@Variety) October 16, 2025
The constant gaslighting from ex-husband is extremely hurtful and exhausting. I have always pleaded and screamed to have a life with my boys.— Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) October 16, 2025
