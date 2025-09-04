Ελένη Χατζίδου για την τέταρτη επέτειο γάμου της με τον Ετεοκλή Παύλου: Υπάρχουν και αυτοί οι άντρες

γνωρίστηκε το 2018 και έναν χρόνο αργότερα απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, τη Μελίτα. Μέσα από αναρτήσεις που έκανε η Ελένη Χατζίδου την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου στα social media μοιράστηκε φωτογραφίες από την ημέρα του γάμου τους, αλλά και από τη βάφτιση της κόρης τους, η οποία είχε πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα.



Παράλληλα μοιράστηκε ένα από τα πρώτα στιγμιότυπα που έβγαλαν μαζί. «Και έπεσα πάνω σε αυτή τη φωτογραφία που είναι από τις πρώτες που είχαμε βγάλει μετά από μία προπόνηση» σημείωσε πάνω στην εικόνα.



τραγουδίστρια και παρουσιάστρια ανέφερε:

Κλείσιμο