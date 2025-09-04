Ελένη Χατζίδου για την τέταρτη επέτειο γάμου της με τον Ετεοκλή Παύλου: Υπάρχουν και αυτοί οι άντρες
Ελένη Χατζίδου για την τέταρτη επέτειο γάμου της με τον Ετεοκλή Παύλου: Υπάρχουν και αυτοί οι άντρες
Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2018 και έναν χρόνο αργότερα απέκτησε το πρώτο του παιδί
Τέσσερα χρόνια συμπληρώθηκαν από την ημέρα που η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου παντρεύτηκαν, με την τραγουδίστρια και παρουσιάστρια να γιορτάζει την επέτειό τους, τονίζοντας πως ο σύζυγός της αποτελεί παράδειγμα.
Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2018 και έναν χρόνο αργότερα απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, τη Μελίτα. Μέσα από αναρτήσεις που έκανε η Ελένη Χατζίδου την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου στα social media μοιράστηκε φωτογραφίες από την ημέρα του γάμου τους, αλλά και από τη βάφτιση της κόρης τους, η οποία είχε πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα.
Παράλληλα μοιράστηκε ένα από τα πρώτα στιγμιότυπα που έβγαλαν μαζί. «Και έπεσα πάνω σε αυτή τη φωτογραφία που είναι από τις πρώτες που είχαμε βγάλει μετά από μία προπόνηση» σημείωσε πάνω στην εικόνα.
Σε Instagram story που έκανε αρχικά για την επέτειό τους έγραψε:«Σήμερα έχουμε επέτειο γάμου! Ναι, ναι, σαν σήμερα παντρευτήκαμε! Μετά από 2 αν θυμάμαι αναβολές λόγω covid» και σε άλλη εικόνα πρόσθεσε: «Χρόνια μας πολλά και να είμαστε αγαπημένοι για πάντα».
Σε φωτογραφία από τη βάφτιση του παιδιού της, η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια ανέφερε: «Σαν σήμερα βαφτίσαμε και το κοριτσάκι μας» και σε άλλο στιγμιότυπο δήλωσε για τη γνωριμία τους: «Και επειδή με έπιασε η νοσταλγία, άρχισα να βλέπω φωτογραφίες και απ’ τη γνωριμία μας με τον υπέροχό μου Ετεοκλή Παύλου. Η αλήθεια είναι πως γνωριστήκαμε το 2018, Ιούλιο – Αύγουστο».
Δείτε τις αναρτήσεις της
H Ελένη Χατζίδου μοιράστηκε και ένα βίντεο από ερωτική εξομολόγηση που της είχε κάνει ο Ετεοκλής Παύλου στο παρελθόν, σχολιάζοντας για εκείνον και τον χαρακτήρα του: «2018. Το είπε και το έκανε ε; Κάθε μέρα που περνούσε, νόμιζα πως κάποιος μου κάνει πλάκα. Σκεφτόμουν “πολύ καλός για να είναι αληθινός”. Να θυμάσαι, υπάρχουν κι αυτοί οι άντρες και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μπέσα, που λένε αλήθειες, που δεν φοβούνται να δείξουν τα αισθήματά τους, που γίνονται οικογενειάρχες με όλη τη σημασία της λέξης, που πάνω από όλα έχουν την οικογένειά τους και τίποτα άλλο! Που κάνουν τα πάντα γι’ αυτή! Σ’ αγαπώ και θα σ’ αγαπώ!Και σκέψου ότι τότε ήταν 28 χρονών και ήμουν έτοιμη να φύγω λόγω αυτού. Όλα αυτά στα λέω και στα δείχνω για εσένα εκεί έξω, που θεωρείς ότι η πραγματική αγάπη δεν υπάρχει και σωστοί άνθρωποι δεν υπάρχουν. Υπάρχουν! Αρκεί να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά! Μην συμβιβάζεσαι με κάτι λιγότερο από το να σε έχουν ψηλά!».
Λίγο αργότερα, η Ελένη Χατζίδου προχώρησε σε μία δημοσίευση στο Instagram δείχνοντας έναν πίνακα που της έφτιαξε ο σύζυγός της για τα έξι χρόνια κοινής πορείας τους. «Χαρούμενη επέτειο αγάπη μου. "Να γεράσουμε οι δυο μας αγκαλιά". (Φυσικά ο καλλιτέχνης του έργου είναι ο Ετεοκλής Παύλου», σχολίασε η ίδια.
Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2018 και έναν χρόνο αργότερα απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, τη Μελίτα. Μέσα από αναρτήσεις που έκανε η Ελένη Χατζίδου την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου στα social media μοιράστηκε φωτογραφίες από την ημέρα του γάμου τους, αλλά και από τη βάφτιση της κόρης τους, η οποία είχε πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα.
Παράλληλα μοιράστηκε ένα από τα πρώτα στιγμιότυπα που έβγαλαν μαζί. «Και έπεσα πάνω σε αυτή τη φωτογραφία που είναι από τις πρώτες που είχαμε βγάλει μετά από μία προπόνηση» σημείωσε πάνω στην εικόνα.
Σε Instagram story που έκανε αρχικά για την επέτειό τους έγραψε:«Σήμερα έχουμε επέτειο γάμου! Ναι, ναι, σαν σήμερα παντρευτήκαμε! Μετά από 2 αν θυμάμαι αναβολές λόγω covid» και σε άλλη εικόνα πρόσθεσε: «Χρόνια μας πολλά και να είμαστε αγαπημένοι για πάντα».
Σε φωτογραφία από τη βάφτιση του παιδιού της, η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια ανέφερε: «Σαν σήμερα βαφτίσαμε και το κοριτσάκι μας» και σε άλλο στιγμιότυπο δήλωσε για τη γνωριμία τους: «Και επειδή με έπιασε η νοσταλγία, άρχισα να βλέπω φωτογραφίες και απ’ τη γνωριμία μας με τον υπέροχό μου Ετεοκλή Παύλου. Η αλήθεια είναι πως γνωριστήκαμε το 2018, Ιούλιο – Αύγουστο».
Δείτε τις αναρτήσεις της
H Ελένη Χατζίδου μοιράστηκε και ένα βίντεο από ερωτική εξομολόγηση που της είχε κάνει ο Ετεοκλής Παύλου στο παρελθόν, σχολιάζοντας για εκείνον και τον χαρακτήρα του: «2018. Το είπε και το έκανε ε; Κάθε μέρα που περνούσε, νόμιζα πως κάποιος μου κάνει πλάκα. Σκεφτόμουν “πολύ καλός για να είναι αληθινός”. Να θυμάσαι, υπάρχουν κι αυτοί οι άντρες και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μπέσα, που λένε αλήθειες, που δεν φοβούνται να δείξουν τα αισθήματά τους, που γίνονται οικογενειάρχες με όλη τη σημασία της λέξης, που πάνω από όλα έχουν την οικογένειά τους και τίποτα άλλο! Που κάνουν τα πάντα γι’ αυτή! Σ’ αγαπώ και θα σ’ αγαπώ!Και σκέψου ότι τότε ήταν 28 χρονών και ήμουν έτοιμη να φύγω λόγω αυτού. Όλα αυτά στα λέω και στα δείχνω για εσένα εκεί έξω, που θεωρείς ότι η πραγματική αγάπη δεν υπάρχει και σωστοί άνθρωποι δεν υπάρχουν. Υπάρχουν! Αρκεί να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά! Μην συμβιβάζεσαι με κάτι λιγότερο από το να σε έχουν ψηλά!».
Λίγο αργότερα, η Ελένη Χατζίδου προχώρησε σε μία δημοσίευση στο Instagram δείχνοντας έναν πίνακα που της έφτιαξε ο σύζυγός της για τα έξι χρόνια κοινής πορείας τους. «Χαρούμενη επέτειο αγάπη μου. "Να γεράσουμε οι δυο μας αγκαλιά". (Φυσικά ο καλλιτέχνης του έργου είναι ο Ετεοκλής Παύλου», σχολίασε η ίδια.
Ειδήσεις σήμερα:
Στα 1,7 δισ. «κλείδωσε» το νέο πακέτο παροχών που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ - Ποια μέτρα προκρίνονται και τι μένει πίσω
Τραγωδία με 15 νεκρούς στην Πορτογαλία: «Το τελεφερίκ χτύπησε σε κτίριο και διαλύθηκε σαν να ήταν από χαρτόνι»
Μυστήριο με την 34χρονη που πέθανε μπροστά στα παιδιά της ενώ γεννούσε στο σπίτι της στα Πατήσια - Η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή
Στα 1,7 δισ. «κλείδωσε» το νέο πακέτο παροχών που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ - Ποια μέτρα προκρίνονται και τι μένει πίσω
Τραγωδία με 15 νεκρούς στην Πορτογαλία: «Το τελεφερίκ χτύπησε σε κτίριο και διαλύθηκε σαν να ήταν από χαρτόνι»
Μυστήριο με την 34χρονη που πέθανε μπροστά στα παιδιά της ενώ γεννούσε στο σπίτι της στα Πατήσια - Η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα