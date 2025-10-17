Χέιλι Μπίμπερ για Σελένα Γκόμεζ: Δεν αισθάνομαι ανταγωνισμό για ανθρώπους που δεν με εμπνέουν
Η σύζυγος του Τζάστιν Μπίμπερ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κόντρα με την πρώην σύντροφό του
Στη συνεχιζόμενη σύγκριση ανάμεσα σε εκείνη και τη Σελένα Γκόμεζ αναφέρθηκε η Χέιλι Μπίμπερ, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει αντιπαλότητα μεταξύ τους, ενώ δήλωσε πως δεν νιώθει ανταγωνισμό για ανθρώπους που δεν την εμπνέουν.
Το μοντέλο και επιχειρηματίας παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «WSJ Magazine» και μίλησε για τη σύγκριση που κατά καιρούς κάνουν οι θαυμαστές της ανάμεσα σε εκείνη και την πρώην σύντροφο του συζύγου της, Τζάστιν Μπίμπερ. Όπως είπε, την ενοχλεί ιδιαίτερα όταν οι άνθρωποι προσπαθούν να τη φέρουν σε αντιπαράθεση με άλλες γυναίκες.
«Είναι πάντα ενοχλητικό να σε βάζουν να ανταγωνίζεσαι με άλλους ανθρώπους. Δεν το ζήτησα ποτέ αυτό. Όταν οι άνθρωποι θέλουν να σε βλέπουν με έναν συγκεκριμένο τρόπο και έχουν ήδη πλάσει μια ιστορία για σένα στο μυαλό τους, δεν μπορείς να την αλλάξεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, η Χέιλι Μπίμπερ πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι υπάρχει χώρος για όλους. Δεν αισθάνομαι ανταγωνισμό με ανθρώπους που δεν με εμπνέουν». Για πολλούς θαυμαστές της Γκόμεζ, η παραπάνω δήλωση θεωρήθηκε έμμεση σπόντα προς εκείνη.
Σημειώνεται, ότι ο Τζάστιν Μπίμπερ και η Σελένα Γκόμεζ διατηρούσαν πολυετή σχέση προτού εκείνος παντρευτεί τη Χέιλι. Είχαν μάλιστα κυκλοφορήσει φήμες ότι οι δύο τραγουδιστές είχαν έρθει ξανά κοντά κατά τη διάρκεια ενός σύντομου χωρισμού του Μπίμπερ με το μοντέλο, λίγο πριν από τον γάμο τους.
☕ Hailey Bieber shades Selena Gomez while talking about fans pushing rivalry. https://t.co/1QTOQswskj pic.twitter.com/Q9McoF3qLI— TMZ (@TMZ) October 17, 2025
