Ιωάννα Πηλιχού: Με χαρά θα συμμετείχα σε ένα reunion του «Ευτυχισμένοι Μαζί», είναι η δουλειά που με καθιέρωσε
Η ηθοποιός έγινε γνωστή στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στο σίριαλ στο πλευρό του Γιάννη Μπέζου και της Κατερίνας Λέχου
Για το αν θα συμμετείχε σε ένα ενδεχόμενο reunion της σειράς «Ευτυχισμένοι Μαζί» ρωτήθηκε η Ιωάννα Πηλιχού.
Η ηθοποιός που έγινε γνωστή στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από την παρουσία της στο δημοφιλές σίριαλ, στο οποίο συνεργάστηκε μεταξύ άλλων με τον Γιάννη Μπέζο και την Κατερίνα Λέχου δήλωσε πως θα επέστρεφε με μεγάλη χαρά στον ρόλο της Εύας. Πρόκειται για την τηλεοπτική δουλειά, όπως είπε, που την καθιέρωσε στον χώρο της υποκριτικής.
«Δεν εξαρτάται από μένα αυτή η απόφαση. Αν παρθεί ευχαρίστως, προφανώς θα συμμετέχω γιατί είναι η δουλειά που εμένα με καθιέρωσε σε αυτό τον χώρο», είπε χαρακτηριστικά στην κάμερα της εκπομπής Happy Day», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει τον περασμένο Μάρτιο, η Ιωάννα Πηλιχού είχε αναφερθεί στην αναγνωρισιμότητα που της έφερε η σειρά «Ευτυχισμένοι Μαζί», τονίζοντας πως της είχε προκαλέσει ταραχή, αφού δεν είχε ζήσει ξανά κάτι αντίστοιχο. «Η αλήθεια είναι πως ήρθε απότομα η αναγνωρισιμότητα με το ''Ευτυχισμένοι Μαζί''. Δηλαδή σου μιλούσαν όπου και αν ήσουν, όχι μόνο σε εμένα, σε όλους τους συντελεστές της σειράς. Απλώς, επειδή οι υπόλοιποι ήταν έμπειροι ηθοποιοί και το είχαν ξαναζήσει, εμένα λίγο με τάραξε», είχε σημειώσει στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
