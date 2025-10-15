Η Κιμ Καρντάσιαν λάνσαρε εσώρουχα με τρίχες - «Ο απόλυτος θάμνος»

Με τη νέαΠρόκειται για το «SKIMS: The Ultimate Bush» (ο απόλυτος θάμνος) μια εκκεντρική πρόταση που παραπέμπει στα ’70s. Ξεχνώντας τα περίπλοκα χρώματα και τις αυστηρές γραμμές, η Καρντάσιαν παρουσίασε τη νέα της συλλογή «Faux Hair Panty» μέσα από ένα χιουμοριστικό βίντεο στο Instagram της SKIMS, εμπνευσμένο από τα τηλεπαιχνίδια των ’70s.Στο κλιπ, τρία μοντέλα συμμετέχουν σε ένα υποτιθέμενο τηλεπαιχνίδι με τίτλο «Does the Carpet Match the Drapes?», παρουσιάζοντας τις επιλογές του κάτω εσωρούχου τους, τιμώντας την εποχή που το φυσικό στυλ κυριαρχούσε.Στον επίσημο ιστότοπο της SKIMS, το νέο μικροσκοπικό στρινγκ είναι διαθέσιμο σε διάφορα στιλ, με την τρίχα να κυριαρχεί.

Παρά τις έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο, όπου πολλά πρόσωπα εξέφρασαν την απορία τους για τη νέα ιδέα, η συλλογή φαίνεται να έχει ήδη μεγάλη ζήτηση, καθώς τα περισσότερα κομμάτια έχουν εξαντληθεί ή βρίσκονται σε λίστα αναμονής.Η ίδια η Κιμ Καρντάσιαν δείχνει αποφασισμένη να φέρει ξανά στη μόδα τη φυσικότητα, με χιούμορ και αυτοπεποίθηση. Όπως υποδηλώνει το κόνσεπτ της καμπάνιας, «ο θάμνος επιστρέφει» — και η SKIMS κάνει τη δήλωση με στυλ, τόλμη και μια δόση νοσταλγίας από τη δεκαετία του ’70.: Shutterstock