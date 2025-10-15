«Πλατεία Καραϊσκάκη προσοχή, κόβουν κ...ς» - Δείτε τα μηνύματα στα γκρουπ στο Viber για τα μπλόκα της Τροχαίας
Ένας 29χρονος κι ένας 55χρονος είχαν στήσει τη διαδικτυακή κοινότητα με 200.000 μέλη - Έδιναν πληροφορίες για τα μπλόκα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη - Το protothema αποκαλύπτει τα μηνύματα
Μια μεγάλη, διαδικτυακή κοινότητα, η οποία λειτουργούσε μέσω Viber και αριθμούσε συνολικά περισσότερα από 200 χιλιάδες μέλη, είχαν στήσει ένας 29χρονος και ένας 55χρονος προκειμένου να ειδοποιούν τους χρήστες-οδηγούς για τα σημεία στα οποία υπάρχουν μπλόκα της Τροχαίας.
Οι δύο συλληφθέντες ήταν οι διαχειριστές δύο ομάδων στην εφαρμογή Viber μέσω των οποίων ενημέρωναν για τους τροχονομικούς ελέγχους.
Ο ένας ήταν administrator στην πρώτη ομάδα, τα μέλη της οποίας μοιράζονταν πληροφορίες για τα μπλόκα της Τροχαίας στην Αττική.
Ο δεύτερος administrator μαζί με τα μέλη της ομάδας του στο Viber έδιναν λεπτομέρειες για τα μπλόκα σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη.
Η πρώτη είχε περισσότερα από 168 χιλιάδες μέλη, ενώ η δεύτερη περισσότερα από 30 χιλιάδες μέλη.
Οι ομάδες ήταν μεν κλειστές, αλλά όποιος γινόταν μέλος τους είχε πρόσβαση και τροφοδοτούσε το chat με συνεχή ενημέρωση από τους ελέγχους της Ελληνικής Αστυνομίας στους δρόμους.
Το protothema.gr φέρνει στο φως τα μηνύματα που αντάλλασσαν τα μέλη του group με όνομα «Alarm moto» και «πρόδωσαν» τη δράση των διαδικτυακών «τσιλιαδόρων».
«Άγιοι Ανάργυροι, γράφουν στην εκκλησία με γερανό», αναφέρει σε μήνυμά του ένα μέλος του group, ενημερώνοντας τους υπόλοιπους οδηγούς για μπλόκο στην εκκλησία των Αναργύρων, όπου οι αστυνομικοί κόβουν κλήσεις για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Σε άλλο μήνυμα ένας χρήστης δίνει ακριβές στίγμα για τους ελέγχους της Τροχαίας έξω από καφέ της Πετρούπολης.
Ένας άλλος ειδοποιεί τους διαδικτυακούς του φίλους για ένα μικτό κλιμάκιο Αστυνομικών στη λεωφόρο Κηφισιάς, οι οποίοι κάνουν ελέγχους για κάρτα καυσαερίων και ΚΤΕΟ στα ΙΧ και για χρήση κράνους ασφάλειας στα δίκυκλα.
«Κόβουν κω...ς», αναφέρει σε μήνυμά του ένα άλλο μέλος του group, συστήνοντας στους υπόλοιπους να αποφύγουν να κινηθούν προς τη βόρεια πύλη του Αεροδρομίου, με κατεύθυνση προς Σπάτα.
