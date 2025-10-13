Ο Κωνσταντίνος Αργυρός εμφανίστηκε σε late night show της Σερβίας - Έσπασε πιάτα, τραγούδησε και χόρεψε με τις παρουσιάστριες

Δεν ξέρω πώς κατάλαβα ότι ήταν «η μία», απλά είχα ένα προαίσθημα, δήλωσε ο τραγουδιστής για τη σύζυγό του