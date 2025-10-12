Κέιτι Πέρι - Τζάστιν Τριντό: Τα φιλιά πάνω σε πολυτελές γιοτ - Δείτε τις φωτογραφίες
Κέιτι Πέρι - Τζάστιν Τριντό: Τα φιλιά πάνω σε πολυτελές γιοτ - Δείτε τις φωτογραφίες
Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν στη Σάντα Μπάρμπαρα στην Καλιφόρνια στα τέλη Σεπτεμβρίου
Τελικά η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό δεν είναι μόνο φίλοι, καθώς οι δυο τους εθεάθησαν να φιλιούνται αγκαλιά στο πολυτελές γιοτ της τραγουδίστριας.
Σε φωτογραφίες που δημοσίευσε η Daily Mail το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, η 40χρονη ποπ σταρ, φαίνεται να φοράει ένα μαύρο ολόσωμο μαγιό, ενώ βρίσκεται στο κατάστρωμα του Caravelle. Από την άλλη, ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά φορά μόνο ένα τζιν χωρίς μπλούζα, ενώ οι δυο τους φιλιούνται.
Μια άλλη φωτογραφία δείχνει τον 53χρονο πολιτικό να αγγίζει τους γλουτούς της σταρ καθώς οι δυο τους αγκαλιάζονται στο πάνω κατάστρωμα του γιοτ. Σε ακόμη μία λήψη, η Πέρι έχει τυλίξει τα χέρια της γύρω από τον λαιμό του Τριντό, ο οποίος ακουμπά τρυφερά το μάγουλό της.
Οι φωτογραφίες φέρεται να τραβήχτηκαν ανοιχτά της Σάντα Μπάρμπαρα στην Καλιφόρνια, στα τέλη Σεπτεμβρίου, από τουρίστα σε διερχόμενο σκάφος.
«Έδεσε το σκάφος της δίπλα σε ένα μικρό δημόσιο σκάφος παρακολούθησης φαλαινών και μετά άρχισαν να φιλιούνται», είπε μάρτυρας του περιστατικού στην Daily Mail. «Δεν κατάλαβα με ποιον ήταν μέχρι που είδα το τατουάζ στο χέρι του και αμέσως συνειδητοποίησα ότι ήταν ο Τζάστιν Τριντό».
Η τραγουδίστρια και ο πολιτικός πυροδότησαν για πρώτη φορά τις φήμες για ειδύλλιο ανάμεσά τους τον περασμένο Ιούλιο, όταν εθεάθησαν να δειπνούν μαζί στο Μοντρεάλ. Εντοπίστηκαν επίσης να απολαμβάνουν έναν περίπατο στο Πάρκο Μάουντ Ρογιάλ, προτού κυκλοφορήσουν εικόνες του Τριντό από την κατάμεστη συναυλία της Πέρι, «Lifetimes», στον Καναδά.
Τον Αύγουστο, πηγή είπε στην Daily Mail ότι το ειδύλλιο είχε ήδη συναντήσει εμπόδια, μετά τον ορυμαγδό φημών και τη δημοσιότητα γύρω από το δείπνο τους. «Εκείνη είναι απασχολημένη, κι εκείνος επίσης», είχε υποστηρίξει. Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι το ζευγάρι αντάλλασσε ασταμάτητα μηνύματα καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιουλίου. «Αλλά δεν υπάρχει κάτι αρνητικό», πρόσθεσε. «Απλώς δεν βρίσκονται πλέον σε διαρκή επικοινωνία. Αυτό μπορεί να αλλάξει, αλλά προς το παρόν έτσι έχουν τα πράγματα. Έχει ψυχρανθεί».
Η Πέρι χώρισε με τον Ορλάντο Μπλουμ τον Ιούνιο, μετά από σχεδόν μία δεκαετία μαζί. Το πρώην ζευγάρι έχει αποκτήσει μια κόρη, την 5χρονη Ντέιζι Νταβ. Ο Τριντό, από την άλλη, χώρισε το 2023 με τη Σοφί Γκρεγκουάρ μετά από 18 χρόνια γάμου. Μαζί έχουν αποκτήσει δύο γιους, τον 17χρονο Ξαβιέ και τον 11χρονο Αντριέν και μια κόρη, τη 16χρονη Έλα-Γκρέις.
😱💥 ¡Agárrense! Porque los que fueron captados beso y beso, como plenos adolescentes en primavera 🌸, fueron nada más y nada menos que ¡Katy Perry y Justin Trudeau! 😳🔥— Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) October 12, 2025
Sí, leyeron bien… las imágenes fueron tomadas en las playas de Santa Mónica, California 🏖️📸
¡Pobre Orlando… pic.twitter.com/iJ72I4DO6Q
Katy Perry and Justin Trudeau are dating 😳 pic.twitter.com/kBDAfcRtTN— Cielo 🇺🇸🇵🇷 (@CieloBonit) October 11, 2025
So we’re supposed to avoid the U.S while former Prime Minister Justin Trudeau has his hand on American Katy Perry’s ass? pic.twitter.com/ChEkPZ1wzQ— Forest (@forestvanslyke) October 12, 2025
October 12, 2025
Η τραγουδίστρια και ο πολιτικός πυροδότησαν για πρώτη φορά τις φήμες για ειδύλλιο ανάμεσά τους τον περασμένο Ιούλιο, όταν εθεάθησαν να δειπνούν μαζί στο Μοντρεάλ. Εντοπίστηκαν επίσης να απολαμβάνουν έναν περίπατο στο Πάρκο Μάουντ Ρογιάλ, προτού κυκλοφορήσουν εικόνες του Τριντό από την κατάμεστη συναυλία της Πέρι, «Lifetimes», στον Καναδά.
Τον Αύγουστο, πηγή είπε στην Daily Mail ότι το ειδύλλιο είχε ήδη συναντήσει εμπόδια, μετά τον ορυμαγδό φημών και τη δημοσιότητα γύρω από το δείπνο τους. «Εκείνη είναι απασχολημένη, κι εκείνος επίσης», είχε υποστηρίξει. Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι το ζευγάρι αντάλλασσε ασταμάτητα μηνύματα καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιουλίου. «Αλλά δεν υπάρχει κάτι αρνητικό», πρόσθεσε. «Απλώς δεν βρίσκονται πλέον σε διαρκή επικοινωνία. Αυτό μπορεί να αλλάξει, αλλά προς το παρόν έτσι έχουν τα πράγματα. Έχει ψυχρανθεί».
Η Πέρι χώρισε με τον Ορλάντο Μπλουμ τον Ιούνιο, μετά από σχεδόν μία δεκαετία μαζί. Το πρώην ζευγάρι έχει αποκτήσει μια κόρη, την 5χρονη Ντέιζι Νταβ. Ο Τριντό, από την άλλη, χώρισε το 2023 με τη Σοφί Γκρεγκουάρ μετά από 18 χρόνια γάμου. Μαζί έχουν αποκτήσει δύο γιους, τον 17χρονο Ξαβιέ και τον 11χρονο Αντριέν και μια κόρη, τη 16χρονη Έλα-Γκρέις.
