Δανάη Παππά για υπόθεση Μπισμπίκη: Δεν καταλαβαίνω γιατί να είμαι το πρόσωπο των ημερών
Η ηθοποιός μίλησε για την προσωπική της ζωή και σχολίασε την εμπλοκή του ονόματός της στην υπόθεση Μπισμπίκη

Γεωργία Κοτζιά
Για τις σχέσεις της μίλησε η Δανάη Παππά, τονίζοντας πως δεν έχει μετανιώσει για καμία από αυτές, αφού όλες κάτι είχαν να της δώσουν. Η ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης, στη δημοσιότητα που πήρε το όνομά της το τελευταίο διάστημα, λόγω του χορού της σε γλέντι με τον Βασίλη Μπισμπίκη.

Η κάμερα του Happy Day βρέθηκε στη φωτογράφιση της θεατρικής παράστασης «Πρόσεχε ποιον σκοτώνεις», όπου πρωταγωνιστεί η ηθοποιός.

Αναφερόμενη στην πρόσφατη δημοσιότητα που έλαβε το όνομά της σχετικά με τον Βασίλη Μπισμπίκη, η ηθοποιός θέλησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους: «Δεν καταλαβαίνω τον λόγο να είμαι το πρόσωπο των ημερών. Όλα τα υπόλοιπα τα συζήτησα με την Κατερίνα Καινούργιου στην εκπομπή της. Ένιωσα περίεργα με αυτά που έγιναν».

Μιλώντας για τις σχέσεις της στην εκπομπή, δήλωσε αρχικά: «Δεν ξέρω αν έχουν μετανιώσει άνθρωποι με τον τρόπο που μου φέρθηκαν. Από εκεί και πέρα δεν μετανιώνω για τις σχέσεις που έχω κάνει έως τώρα, γιατί για κάποιον λόγο τις έκανα. Κάτι έδωσα ή κάτι μου έδωσαν».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός πρόσθεσε: «Υπήρχε πάντα μια ανταλλαγή μεταξύ μας, οπότε είμαι πολύ καλά με τις επιλογές που έχω κάνει».

Δείτε το βίντεο


