Δανάη Παππά για υπόθεση Μπισμπίκη: Δεν καταλαβαίνω γιατί να είμαι το πρόσωπο των ημερών
Δανάη Παππά για υπόθεση Μπισμπίκη: Δεν καταλαβαίνω γιατί να είμαι το πρόσωπο των ημερών
Η ηθοποιός μίλησε για την προσωπική της ζωή και σχολίασε την εμπλοκή του ονόματός της στην υπόθεση Μπισμπίκη
Για τις σχέσεις της μίλησε η Δανάη Παππά, τονίζοντας πως δεν έχει μετανιώσει για καμία από αυτές, αφού όλες κάτι είχαν να της δώσουν. Η ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης, στη δημοσιότητα που πήρε το όνομά της το τελευταίο διάστημα, λόγω του χορού της σε γλέντι με τον Βασίλη Μπισμπίκη.
Η κάμερα του Happy Day βρέθηκε στη φωτογράφιση της θεατρικής παράστασης «Πρόσεχε ποιον σκοτώνεις», όπου πρωταγωνιστεί η ηθοποιός.
Αναφερόμενη στην πρόσφατη δημοσιότητα που έλαβε το όνομά της σχετικά με τον Βασίλη Μπισμπίκη, η ηθοποιός θέλησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους: «Δεν καταλαβαίνω τον λόγο να είμαι το πρόσωπο των ημερών. Όλα τα υπόλοιπα τα συζήτησα με την Κατερίνα Καινούργιου στην εκπομπή της. Ένιωσα περίεργα με αυτά που έγιναν».
Μιλώντας για τις σχέσεις της στην εκπομπή, δήλωσε αρχικά: «Δεν ξέρω αν έχουν μετανιώσει άνθρωποι με τον τρόπο που μου φέρθηκαν. Από εκεί και πέρα δεν μετανιώνω για τις σχέσεις που έχω κάνει έως τώρα, γιατί για κάποιον λόγο τις έκανα. Κάτι έδωσα ή κάτι μου έδωσαν».
Στη συνέχεια, η ηθοποιός πρόσθεσε: «Υπήρχε πάντα μια ανταλλαγή μεταξύ μας, οπότε είμαι πολύ καλά με τις επιλογές που έχω κάνει».
Δείτε το βίντεο
Η κάμερα του Happy Day βρέθηκε στη φωτογράφιση της θεατρικής παράστασης «Πρόσεχε ποιον σκοτώνεις», όπου πρωταγωνιστεί η ηθοποιός.
Αναφερόμενη στην πρόσφατη δημοσιότητα που έλαβε το όνομά της σχετικά με τον Βασίλη Μπισμπίκη, η ηθοποιός θέλησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους: «Δεν καταλαβαίνω τον λόγο να είμαι το πρόσωπο των ημερών. Όλα τα υπόλοιπα τα συζήτησα με την Κατερίνα Καινούργιου στην εκπομπή της. Ένιωσα περίεργα με αυτά που έγιναν».
Μιλώντας για τις σχέσεις της στην εκπομπή, δήλωσε αρχικά: «Δεν ξέρω αν έχουν μετανιώσει άνθρωποι με τον τρόπο που μου φέρθηκαν. Από εκεί και πέρα δεν μετανιώνω για τις σχέσεις που έχω κάνει έως τώρα, γιατί για κάποιον λόγο τις έκανα. Κάτι έδωσα ή κάτι μου έδωσαν».
Στη συνέχεια, η ηθοποιός πρόσθεσε: «Υπήρχε πάντα μια ανταλλαγή μεταξύ μας, οπότε είμαι πολύ καλά με τις επιλογές που έχω κάνει».
Δείτε το βίντεο
Ειδήσεις σήμερα:
«Δώρο» οι φόροι 3 ετών σε όσους ανοίξουν σπίτια για ενοικίαση - Τι αλλάζει για σπίτια άνω των 120 τμ που έμεναν κλειστά
Βαρύ το ποινικό παρελθόν του Γεωργιανού που κακοποίησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του - Είχε συλληφθεί 12 φορές σε 13 χρόνια
Εφιάλτης για μητέρα και κόρη στη Θεσσαλονίκη: Ο σύζυγος και πατέρας τις απείλησε ότι θα τις βγάλει στην «πιάτσα» αλλιώς θα τις σκότωνε
«Δώρο» οι φόροι 3 ετών σε όσους ανοίξουν σπίτια για ενοικίαση - Τι αλλάζει για σπίτια άνω των 120 τμ που έμεναν κλειστά
Βαρύ το ποινικό παρελθόν του Γεωργιανού που κακοποίησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του - Είχε συλληφθεί 12 φορές σε 13 χρόνια
Εφιάλτης για μητέρα και κόρη στη Θεσσαλονίκη: Ο σύζυγος και πατέρας τις απείλησε ότι θα τις βγάλει στην «πιάτσα» αλλιώς θα τις σκότωνε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα