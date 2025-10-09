Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
All's Fair: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της σειράς με τις Ναόμι Γουότς, Γκλεν Κλόουζ και Κιμ Καρντάσιαν
Η σειρά ακολουθεί μια ομάδα γυναικών δικηγόρων που αποχωρεί από μια ανδροκρατούμενη νομική εταιρεία για να ιδρύσει το δικό της γραφείο
Δόθηκε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ του νομικού δράματος «All's Fair», με την υπογραφή του Ράιαν Μέρφι. Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Kιμ Καρντάσιαν, Ναόμι Γουότς, Τεγιάνα Τέιλορ, Γκλεν Κλόουζ, Σάρα Πόλσον και Νίσι Νας-Μπετς.
Η σειρά ακολουθεί μια «ομάδα γυναικών δικηγόρων, που αποχωρεί από μια ανδροκρατούμενη νομική εταιρεία για να ιδρύσει το δικό της ισχυρό γραφείο. Δυναμικές, ευφυείς και συναισθηματικά πολύπλοκες, καλούνται να διαχειριστούν διαζύγια, σκανδαλώδη μυστικά και εύθραυστες συμμαχίες, τόσο μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, όσο και μεταξύ τους. Σε έναν κόσμο που το χρήμα κυριαρχεί και ο έρωτας μετατρέπεται σε πεδίο μάχης, αυτές οι γυναίκες δεν παίζουν απλώς το παιχνίδι, το αλλάζουν».
Δείτε το τρέιλερ
Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Μπρουκ Σιλντς, Τζέσικα Σίμπσον, Μάθιου Νόζκα, Ελίζαμπεθ Μπέρκλεϊ, Ταμάρα Τέιλορ και Κάθλιν Γκάρετ. Το «All's Fair» είναι μια παραγωγή της 20th Television, σε συνεργασία με την Ryan Murphy Television. Ο Μέρφι υπογράφει το σενάριο, τη σκηνοθεσία και μέρος της παραγωγής.
Οι Κιμ Καρντάσιαν, Γκλεν Κλόουζ, Ναόμι Γουότς, Νίσι Νας-Μπετς, Σάρα Πόλσον και Κρις Τζένερ είναι ανάμεσα στους εκτελεστικούς παραγωγούς όπως και ο 'Αντονι Χέμινγουεϊ, ο οποίος θα συμμετέχει στη σκηνοθεσία.
Το «All's Fair» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Disney+ στις 4 Νοεμβρίου.
