Φοιτητές και φοιτήτριες από την Ελλάδα μιλούν για τις σπουδές τους σε αναγνωρισμένη Πολυτεχνική Σχολή στην Κύπρο.
Ο Μιλέι κατηγορεί τον Σάντσεθ ότι χρησιμοποιεί τους μετανάστες «για να τον ψηφίσουν και να διαιωνίσει την τυραννία του»
Ο Μιλέι κατηγορεί τον Σάντσεθ ότι χρησιμοποιεί τους μετανάστες «για να τον ψηφίσουν και να διαιωνίσει την τυραννία του»
Η επίθεση του προέδρους της Αργεντινής έγινε στη σκιά όσων συνέβησαν με την είσοδο χιλιάδων μεταναστών στη Θέουτα
Επίθεση στον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, κατηγορώντας τον ότι αξιοποιεί την έλευση μεταναστών στη χώρα του για να τους «εθνικοποιήσει» και κατόπιν να εξασφαλίσει τις ψήφους τους ώστε να «διαιωνίσει την τυραννία του», εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, μετά από όσα εκτυλίχθηκαν τα προηγούμενα 24ωρα στη Θέουτα.
«Στην περίπτωση της Ισπανίας, ο Σάντσεθ χρησιμοποιεί αυτούς τους μετανάστες για τους εθνικοποιήσει και να τους βάλει να τον ψηφίσουν προκειμένου (...) να διαιωνίσει την τυραννία του», δήλωσε ο πρόεδρος Μιλέι κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο τηλεοπτικό δίκτυο LN+.
Οι δηλώσεις Μιλέι έγιναν στον απόηχο των τοποθετήσεων Τραμπ και της ευρωπαϊκής άκρας δεξιάς που έσπευσαν να εκμεταλλευτούν τις δραματικές εικόνες στη Θέουτα για να υπερασπιστούν την αντιμεταναστευτική πολιτικής τους και να επιτεθούν στους πολιτικούς τους αντιπάλους.
«Αν δεν είμαστε εμείς στην εξουσία, η χώρα μας θα υποστεί εισβολή που θα κάνει αυτό που συμβαίνει στην Ισπανία να μοιάζει παιχνιδάκι», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Πέμπτη, η κυβέρνηση του προέδρου Μιλέι δημοσιοποίησε διάταγμα με το οποίο απαγορεύει κάθε μελλοντική είσοδο, ή κάνει υποψήφιους προς απέλαση, αλλοδαπούς που είναι «εχθρικοί» απέναντι στην Αργεντινή ή τους πολίτες της.
«Στην περίπτωση της Ισπανίας, ο Σάντσεθ χρησιμοποιεί αυτούς τους μετανάστες για τους εθνικοποιήσει και να τους βάλει να τον ψηφίσουν προκειμένου (...) να διαιωνίσει την τυραννία του», δήλωσε ο πρόεδρος Μιλέι κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο τηλεοπτικό δίκτυο LN+.
🌎🇪🇸 EL PRESIDENTE MILEI SIN FILTRO SOBRE LA CRISIS MIGRATORIA EN CEUTA, EL ZURDO PEDRO SÁNCHEZ Y EL WOKISMO— Agarra la Pala (@agarra_pala) August 3, 2026
"EUROPA COMPRÓ LAS ESTUPIDECES DEL WOKISMO"
“LOS MINISTROS DE SÁNCHEZ DEBEN ESTAR ESCONDIDOS…” @JMilei @majulluis pic.twitter.com/X5KLwod13X
Οι δηλώσεις Μιλέι έγιναν στον απόηχο των τοποθετήσεων Τραμπ και της ευρωπαϊκής άκρας δεξιάς που έσπευσαν να εκμεταλλευτούν τις δραματικές εικόνες στη Θέουτα για να υπερασπιστούν την αντιμεταναστευτική πολιτικής τους και να επιτεθούν στους πολιτικούς τους αντιπάλους.
«Αν δεν είμαστε εμείς στην εξουσία, η χώρα μας θα υποστεί εισβολή που θα κάνει αυτό που συμβαίνει στην Ισπανία να μοιάζει παιχνιδάκι», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Πέμπτη, η κυβέρνηση του προέδρου Μιλέι δημοσιοποίησε διάταγμα με το οποίο απαγορεύει κάθε μελλοντική είσοδο, ή κάνει υποψήφιους προς απέλαση, αλλοδαπούς που είναι «εχθρικοί» απέναντι στην Αργεντινή ή τους πολίτες της.
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