Ρεύμα: Εκτόξευση της τιμής κατά 57,5% σε μια ημέρα στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας

Από τα 90 ευρώ την Παρασκευή η χονδρεμπορική τιμή της μεγαβατώρας έφτασε σήμερα στα 154 ευρώ, στα 300 ευρώ η υψηλότερη - Πώς κινείται το φυσικό αέριο