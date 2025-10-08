Χέιλι Μπίμπερ: Τα αποκαλυπτικά στιγμιότυπα - Ποζάρει με μαύρα εσώρουχα στο Instagram
Χέιλι Μπίμπερ: Τα αποκαλυπτικά στιγμιότυπα - Ποζάρει με μαύρα εσώρουχα στο Instagram

Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε το μοντέλο

Γεωργία Κοτζιά
Mερικά αποκαλυπτικά στιγμιότυπα μοιράστηκε στα social media η Χέιλι Μπίμπερ, για να παρουσιάσει τα νέα προϊόντα του brand της, με τίτλο Rhode. Το μοντέλο και σύζυγος του Τζάστιν Μπίμπερ δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram κάποιες φωτογραφίες της με εσώρουχα.

Σε ανάρτησή της, η Χέιλι Μπίμπερ προωθεί μία υφασμάτινη τσάντα, με την επωνυμία της εταιρείας της. Ωστόσο, αν και στην πρώτη φωτογραφία φαίνεται μόνο το πρόσωπό της, η αμέσως επόμενη είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική.

Η ίδια εμφανίζεται σε μία γκαρνταρόμπα με ρούχα, να φοράει ένα κοφτό μαύρο εσώρουχο, που αναδεικνύει τις καμπύλες της. Στη συνέχεια, δημοσίευσε μια παρόμοια λήψη, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο εμφανίζεται στο κρεβάτι της, να ακολουθεί τη ρουτίνα περιποίησης του προσώπου της.

