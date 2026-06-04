Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στον οικισμό με τους Βιλανάκηδες στη Λάρισα
Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στον οικισμό με τους Βιλανάκηδες στη Λάρισα
Μέλη της οικογένειας βρέθηκαν στα δίχτυα του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της ΔΑΟΕ πριν μερικούς μήνες
Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομία στη Λάρισα και συγκεκριμένα στον οικισμό που μένουν οι Βιλανάκηδες, η γνωστή οικογένεια Ρομά που κατηγορείται για σειρά απατών και υποθέσεις εκβιασμών, με τη δράση τους να παρουσιάζει χαρακτηριστικά οργάνωσης και επαναλαμβανόμενης πρακτικής.
Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι στιγμής οι Αρχές έχουν βρει έναν άνδρα με όπλο στον οικισμό της οικογένειας Ρομά στη Λάρισα και έχει γίνει μια σύλληψη.
Αφορμή για την επιχείρηση ήταν οι νέες καταγγελίες που έγιναν για την οικογένεια Βιλανάκη το τελευταίο διάστημα. Μετά την δημοσιοποίηση των στοιχείων τους από την ΕΛ.ΑΣ. τον περασμένο Απρίλιο προέκυψαν ακόμα 15 περιπτώσεις με θύματα τα οποία κατήγγειλαν απάτες από την συγκεκριμένη οικογένεια. Σε συνεννόηση με τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές δημιουργήθηκε μία καινούργια δικογραφία με το τμήμα εκβιαστών και τους ίδιους κατηγορούμενους και έναν επιπλέον ο οποίος βρίσκεται ήδη στη φυλακή για άλλο λόγο.
Οι Βιλανακήδες, που για χρόνια φέρονται να κινούνταν στο περιθώριο του νόμου χωρίς να ενοχλούνται, βρέθηκαν τελικά στα δίχτυα του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της ΔΑΟΕ, σε μια υπόθεση με ιδιαίτερο βάθος και προεκτάσεις.
Πρόκειται για μέλη οικογένειας που σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας κατηγορούνται για σειρά απατών και υποθέσεις εκβιασμών, με τη δράση τους να παρουσιάζει χαρακτηριστικά οργάνωσης και επαναλαμβανόμενης πρακτικής. Το στοιχείο που τραβά ιδιαίτερα το ενδιαφέρον είναι η εικόνα της διπλής ζωής: εμφανίζονταν ως οικονομικά αδύναμοι, ακόμη και ως «σκηνίτες», την ώρα που φέρονται να απολάμβαναν μια πολυτελή καθημερινότητα.
Βίλες με χαρακτηριστικά υψηλής διαβίωσης, ακόμη και εγκαταστάσεις που παραπέμπουν σε ελικοδρόμια, ακριβά αυτοκίνητα όπως Porsche και Ferrari, αλλά και συχνή παρουσία σε νυχτερινά κέντρα, σε «πρώτα τραπέζια πίστα», συνθέτουν το προφίλ μιας ζωής που δεν συνάδει με τα δηλωμένα εισοδήματα.
Οι Βιλανακήδες είχαν σπείρει τον τρόμο και στους οικισμούς Ρομά, αναλαμβάνοντας να «λύνουν» διαφορές ως άτυποι δικαστές και αποκομίζοντας σημαντικά χρηματικά ποσά από τις εμπλεκόμενες οικογένειες. Η επιρροή τους, σύμφωνα με πληροφορίες, επεκτεινόταν πέρα από τις απάτες, φτάνοντας και σε εσωτερικές αντιπαραθέσεις, όπου φέρονται να επιβάλλουν τη δική τους «λύση», δημιουργώντας ένα άτυπο σύστημα εξουσίας.
Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έπαιξε η δημοσιοποίηση των στοιχείων και των φωτογραφιών των εμπλεκομένων. Μια κίνηση που δεν θεωρείται τυπική, αλλά στρατηγική, καθώς αποσκοπεί στο να αποκαλυφθεί το πλήρες εύρος της δράσης και να εντοπιστούν πιθανά νέα θύματα.
Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της ΔΑΟΕ εξετάζονται νέες υποθέσεις που ενδέχεται να συνδέονται με την ίδια οικογένεια. Το γεγονός αυτό ενισχύει την εκτίμηση ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για ένα ευρύτερο μοτίβο δράσης που βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση.
Η δημοσιοποίηση λειτουργεί ως καταλύτης για νέες καταγγελίες, με τις αρχές να καλούν όσους θεωρούν ότι έχουν πέσει θύματα να απευθυνθούν στην Ελληνική Αστυνομία και συγκεκριμένα στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της ΔΑΟΕ, στους αριθμούς 210-6476915 και 210-6476765.
Παράλληλα, καθοριστικής σημασίας είναι η κατάθεση μηνύσεων και η άσκηση αγωγών, ώστε να μπορέσουν να διεκδικήσουν την επιστροφή των χρημάτων τους, με διασφαλισμένη την ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.
Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι στιγμής οι Αρχές έχουν βρει έναν άνδρα με όπλο στον οικισμό της οικογένειας Ρομά στη Λάρισα και έχει γίνει μια σύλληψη.
Αφορμή για την επιχείρηση ήταν οι νέες καταγγελίες που έγιναν για την οικογένεια Βιλανάκη το τελευταίο διάστημα. Μετά την δημοσιοποίηση των στοιχείων τους από την ΕΛ.ΑΣ. τον περασμένο Απρίλιο προέκυψαν ακόμα 15 περιπτώσεις με θύματα τα οποία κατήγγειλαν απάτες από την συγκεκριμένη οικογένεια. Σε συνεννόηση με τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές δημιουργήθηκε μία καινούργια δικογραφία με το τμήμα εκβιαστών και τους ίδιους κατηγορούμενους και έναν επιπλέον ο οποίος βρίσκεται ήδη στη φυλακή για άλλο λόγο.
Οι Βιλανακήδες, που για χρόνια φέρονται να κινούνταν στο περιθώριο του νόμου χωρίς να ενοχλούνται, βρέθηκαν τελικά στα δίχτυα του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της ΔΑΟΕ, σε μια υπόθεση με ιδιαίτερο βάθος και προεκτάσεις.
Ποιοι είναι οι Βιλανάκηδες
Πρόκειται για μέλη οικογένειας που σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας κατηγορούνται για σειρά απατών και υποθέσεις εκβιασμών, με τη δράση τους να παρουσιάζει χαρακτηριστικά οργάνωσης και επαναλαμβανόμενης πρακτικής. Το στοιχείο που τραβά ιδιαίτερα το ενδιαφέρον είναι η εικόνα της διπλής ζωής: εμφανίζονταν ως οικονομικά αδύναμοι, ακόμη και ως «σκηνίτες», την ώρα που φέρονται να απολάμβαναν μια πολυτελή καθημερινότητα.
Βίλες με χαρακτηριστικά υψηλής διαβίωσης, ακόμη και εγκαταστάσεις που παραπέμπουν σε ελικοδρόμια, ακριβά αυτοκίνητα όπως Porsche και Ferrari, αλλά και συχνή παρουσία σε νυχτερινά κέντρα, σε «πρώτα τραπέζια πίστα», συνθέτουν το προφίλ μιας ζωής που δεν συνάδει με τα δηλωμένα εισοδήματα.
Οι Βιλανακήδες είχαν σπείρει τον τρόμο και στους οικισμούς Ρομά, αναλαμβάνοντας να «λύνουν» διαφορές ως άτυποι δικαστές και αποκομίζοντας σημαντικά χρηματικά ποσά από τις εμπλεκόμενες οικογένειες. Η επιρροή τους, σύμφωνα με πληροφορίες, επεκτεινόταν πέρα από τις απάτες, φτάνοντας και σε εσωτερικές αντιπαραθέσεις, όπου φέρονται να επιβάλλουν τη δική τους «λύση», δημιουργώντας ένα άτυπο σύστημα εξουσίας.
Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έπαιξε η δημοσιοποίηση των στοιχείων και των φωτογραφιών των εμπλεκομένων. Μια κίνηση που δεν θεωρείται τυπική, αλλά στρατηγική, καθώς αποσκοπεί στο να αποκαλυφθεί το πλήρες εύρος της δράσης και να εντοπιστούν πιθανά νέα θύματα.
Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της ΔΑΟΕ εξετάζονται νέες υποθέσεις που ενδέχεται να συνδέονται με την ίδια οικογένεια. Το γεγονός αυτό ενισχύει την εκτίμηση ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για ένα ευρύτερο μοτίβο δράσης που βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση.
Η δημοσιοποίηση λειτουργεί ως καταλύτης για νέες καταγγελίες, με τις αρχές να καλούν όσους θεωρούν ότι έχουν πέσει θύματα να απευθυνθούν στην Ελληνική Αστυνομία και συγκεκριμένα στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της ΔΑΟΕ, στους αριθμούς 210-6476915 και 210-6476765.
Παράλληλα, καθοριστικής σημασίας είναι η κατάθεση μηνύσεων και η άσκηση αγωγών, ώστε να μπορέσουν να διεκδικήσουν την επιστροφή των χρημάτων τους, με διασφαλισμένη την ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.
Ο γάμος με την πρώην Σταρ ΕλλάςΙδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προσωπική ζωή του Μάρκου Βιλανάκη, ο οποίος συγκαταλέγεται στους συλληφθέντες της υπόθεσης και είχε απασχολήσει στο παρελθόν τα μέσα ενημέρωσης και τις τηλεοπτικές εκπομπές λόγω της σχέσης του με την πρώην Σταρ Ελλάς Διονυσία Κουκίου.
Την περίοδο εκείνη, lifestyle περιοδικά και εκπομπές περιέγραφαν έναν έντονο έρωτα, με τον επιχειρηματία από τη Λάρισα να παρουσιάζεται ως «βασιλιάς των τσιγγάνων» στον τόπο καταγωγής του. Το ζευγάρι εμφανιζόταν να ζει μια δυνατή σχέση, κρατώντας χαμηλούς τόνους και αποφεύγοντας τη μεγάλη έκθεση.
Ωστόσο, πίσω από την εικόνα αυτή που τότε προβαλλόταν, οι αρχές πλέον ερευνούν μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας, πίσω από την «αστερόσκονη» της κοσμικής ζωής φαίνεται να υπήρχε ένας παράλληλος, παράνομος κόσμος, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας.
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