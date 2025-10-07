Γιώργος Μουκίδης: Ο Νότης Σφακιανάκης έχει κάτι που δεν έχουν οι υπόλοιποι τραγουδιστές, δεν είναι του ίδιου βεληνεκούς
Έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα, δύσκολα θα τον δούμε να επιστρέφει στις πίστες, πρόσθεσε
Τόσο για τη φημολογούμενη επιστροφή του Νότη Σφακιανάκη, όσο και για τη δικαστική υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε ο Γιώργος Μουκίδης. Ο δημιουργός, που έχει συνεργαστεί με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, εξέφρασε ανοιχτά την άποψή του για τη σημερινή μουσική σκηνή, αλλά και για την απουσία καλλιτεχνών του βεληνεκούς του Νότη Σφακιανάκη.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», ο Γιώργος Μουκίδης δήλωσε αρχικά: «Ο Νότης Σφακιανάκης έχει κάτι που δεν έχουν οι υπόλοιποι τραγουδιστές. Έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα, δύσκολα θα τον δούμε να επιστρέφει στις πίστες. Υπάρχουν καλά καινούρια παιδιά, αλλά ανάλογου βεληνεκούς δεν νομίζω».
Σχολιάζοντας την πορεία της ελληνικής δισκογραφίας, έκανε μια παρομοίωση με το ποδόσφαιρο: «Όταν παλιά έπαιζε "βασική ομάδα" μπάλα ο Στράτος Διονυσίου, ο Κόκκοτας… ο "πάγκος" ήταν ο Πλούταρχος, ο Σφακιανάκης, ο Γονίδης και τα λοιπά. Όταν τελείωσαν τη "μπάλα" οι μεγάλοι, έπαιξαν οι επόμενοι. Αν δούμε αυτή τη στιγμή ποιοι είναι στον "πάγκο", θα κλαίμε».
Αναφερόμενος στην τωρινή εικόνα της ελληνικής μουσικής σκηνής, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του. «Τελευταία προσγειώνονται στην ελληνική δισκογραφία κάτι πράγματα σαν UFO και τραγουδιστικά και δημιουργικά. Ακούμε πολλά κουλά και παράξενα, χωρίς συντακτικό και ό,τι να ’ναι. Φάτε τους, εγώ αρνούμαι», σχολίασε.
Τέλος, ερωτηθείς για τη δικαστική διαμάχη του Γιώργου Μαζωνάκη με την οικογένειά του, με αφορμή τον εγκλεισμό του τραγουδιστή στο Δρομοκαΐτειο, ο Γιώργος Μουκίδης τόνισε: «Δεν είναι χοντρό να σε βάλουν "μέσα" οι δικοί σου; Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει συμβεί. Δεν μπορεί να πληγεί ο Γιώργος από αυτή την υπόθεση, το έχει ξεχάσει κιόλας ο κόσμος».
