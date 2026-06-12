Μέσα στο 2026 ο Οδικός Χάρτης Συνεργασίας του Διαλόγου Ενέργειας 3+1, τι συμφώνησαν Ελλάδα, ΗΠΑ, Κύπρος και Ισραήλ

Τη βούλησή τους να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους στους τομείς της ενέργειας και της ασφάλειας επιβεβαίωσαν ΗΠΑ, Ελλάδα, Ισραήλ και Κύπρος στο Χιούστον