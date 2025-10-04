Κώστας Κόκλας: Μου αρέσει να φλερτάρω, να κάνω παρέα με κορίτσια και να τα κάνω να γελούν
GALA
Κώστας Κόκλας προσωπική ζωή

Κώστας Κόκλας: Μου αρέσει να φλερτάρω, να κάνω παρέα με κορίτσια και να τα κάνω να γελούν

Στη φάση που είμαι δεν είναι προτεραιότητά μου να βρω έναν άνθρωπο και να φτιάξω οικογένεια, ανέφερε ο ηθοποιός

Κώστας Κόκλας: Μου αρέσει να φλερτάρω, να κάνω παρέα με κορίτσια και να τα κάνω να γελούν
Γεωργία Κοτζιά
9 ΣΧΟΛΙΑ
Ανοιχτός στο φλερτ δηλώνει ο Κώστας Κόκλας, εξηγώντας πως του αρέσει να περνάει χρόνο με γυναίκες, τονίζοντας ότι το χιούμορ αποτελεί βασικό στοιχείο της επικοινωνίας τους.

Ο ηθοποιός που έχει πραγματοποιήσει δύο γάμους στο παρελθόν και έχει αποκτήσει έναν γιο, παραδέχτηκε ότι έχει ολοκληρωθεί για εκείνον το κεφάλαιο της οικογένειας.

Μιλώντας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», με τη συνέντευξή του να προβάλλεται το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, ανέφερε: «Η ζωή είναι μπροστά, σχεδιάζω πράγματα. Στη φάση που είμαι δεν είναι προτεραιότητά μου να βρω έναν άνθρωπο και φτιάξω οικογένεια, το έχω κάνει, το έχω ολοκληρώσει».

Όσο για τη φάση της ζωής που διανύει και τη σχέση του με το άλλο φύλο σχολίασε: «Μου αρέσει η συντροφικότητα, μου αρέσει να φλερτάρω, να κάνω παρέα με κορίτσια, να αστειευόμαστε, να τις κάνω να γελούν και να με κάνουν να γελάω».

Δείτε το βίντεο


Οι ειδήσεις σήμερα

Ευέλικτο ωράριο, προσλήψεις εξπρές και «σπαστή» θερινή άδεια: Οι 8 βασικές αλλαγές που φέρνει το εργασιακό νομοσχέδιο

Το παρασκήνιο της δίκης του Diddy στο Μανχάταν: Σιωπηλός και με σκυμμένο το κεφάλι άκουσε την ετυμηγορία - Δεν έπεισαν τα δάκρυα και οι συγγνώμες

Το φαγητό μας καταστρέφει τη Γη: Τι είναι η δίαιτα πλανητικής υγείας, που μπορεί να σώσει τον πλανήτη και ν' αποτρέψει 15 εκατ. πρόωρους θανάτους τον χρόνο
Γεωργία Κοτζιά
9 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης