Μαριάννα Τουμασάτου για Αλέξανδρο Σταύρου: Δεν είναι από τους άντρες που ντρέπονται να αγαπήσουν, έχει το θάρρος να το δείχνει
Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει με τον ίδιο τρόπο κατά την απουσία και την παρουσία των ανθρώπων, πρόσθεσε για τον σύζυγό της
Για τον σύζυγό της, Αλέξανδρο Σταύρου μίλησε η Μαριάννα Τουμασάτου, τονίζοντας πως δεν είναι από τους άντρες που κρύβουν τα συναισθήματά τους, αλλά αντίθετα έχουν το θάρρος να δείχνουν δημόσια την αγάπη τους. Η ηθοποιός, που μετρά δύο δεκαετίες κοινής πορείας μαζί του, αποκάλυψε πως ο Αλέξανδρος Σταύρου αποτελεί έναν τρυφερό πατέρα και έναν σύντροφο που δεν φοβάται να σταθεί με ειλικρίνεια απέναντι στην οικογένειά του.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ζευγάρια μέσα στα χρόνια, επισημαίνοντας πως αυτό που κρατά δύο ανθρώπους ενωμένους είναι η δύναμη του συναισθήματος, αλλά και η προτεραιότητα που δίνουν στο παιδί τους.
Η ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον σύζυγό της, εξηγώντας πόσο καλός πατέρας είναι. «Με τον Αλέξανδρο είμαστε μαζί 20 χρόνια. Είναι ένας σπουδαίος πατέρας που ξέρει να αγαπάει κι είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει με τον ίδιο τρόπο κατά την απουσία και την παρουσία των ανθρώπων. Δεν είναι από τους άντρες που ντρέπονται να αγαπήσουν, είναι από τους άντρες που έχουν όλο το θάρρος να αγαπάνε μπροστά σε όλους. Είναι ένας πατέρας που τον κάνει ό,τι θέλει η κόρη του, όπως οι περισσότεροι πατεράδες», είπε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις κρίσεις και τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα ζευγάρι και σημείωσε πως στόχος πρέπει να είναι πάντα η επίλυσή τους. «Όλοι οι άνθρωποι περνάνε δυσκολίες στη ζωή τους και στη σχέση τους, όποιες σχέσεις κι αν είναι αυτές. Το θέμα είναι πού στοχεύεις, να ξεπεράσεις το πρόβλημα ή να το χαλάσεις. Άμα αντέχει το συναίσθημα, παλεύεις γι' αυτό. Πρέπει προτεραιότητα να έχει το παιδί για το αν θα πρέπει να μένουν ή όχι οι άνθρωποι μαζί. Δεν μπορείς να μένεις σε μία σχέση η οποία κινδυνεύει ότι ανεχόμαστε πράγματα που δεν πρέπει να ανεχόμαστε ούτε να δείξεις στο παιδί ότι με την πρώτη δυσκολία τα παρατάμε», είπε κλείνοντας.
