Ο Τζιμ Κάρεϊ θα τιμηθεί με Σεζάρ για το σύνολο της καριέρας του

Η πορεία του χαρακτηρίζεται από εξαιρετική ευελιξία, αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ακαδημίας

Γεωργία Κοτζιά
Ο Τζιμ Κάρεϊ θα λάβει το τιμητικό Σεζάρ για το σύνολο της καριέρας του στην 51η τελετή απονομής των κορυφαίων κινηματογραφικών βραβείων της Γαλλίας. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 27 Φεβρουαρίου στο Παρίσι.

Το συγκεκριμένο βραβείο έχει δοθεί στο παρελθόν σε σημαντικές προσωπικότητες του παγκόσμιου κινηματογράφου, όπως οι Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Κέιτ Μπλάνσετ, Τζούλια Ρόμπερτς, Κρίστοφερ Νόλαν, Πενέλοπε Κρουζ και Τζορτζ Κλούνεϊ.

Το 2010, ο Κάρεϊ έλαβε το Μετάλλιο του Τάγματος των Γραμμάτων και Τεχνών της Γαλλικής Δημοκρατίας από τον τότε υπουργό Πολιτισμού, Φρεντερίκ Μιτεράν, για τη συμβολή του στην τέχνη και τον κινηματογράφο.

Γεννημένος στον Καναδά, ξεκίνησε την καριέρα του ως stand-up comedian και στη συνέχεια καθιερώθηκε στην τηλεόραση, κυρίως με τη συμμετοχή του στο σόου «In Living Color». Η ανάδειξή του στη μεγάλη οθόνη ήρθε το 1994 με τα φιλμ «Ace Ventura: Pet Detective», «The Mask», και «Dumb and Dumber».

«Σε αυτές τις ταινίες δημιουργεί εξωφρενικούς, ανεξέλεγκτους και αξέχαστους χαρακτήρες που έχουν γίνει βασικό μέρος της λαϊκής κουλτούρας», όπως ανέφερε σε δήλωσή της η Γαλλική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Τεχνικών.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός στράφηκε σε δραματικούς ρόλους με τις ταινίες «The Truman Show», «Eternal Sunshine of the Spotless Mind» και «Man on the Moon» που του χάρισαν δύο Χρυσές Σφαίρες Α' Ανδρικού Ρόλου.

«Η καριέρα του χαρακτηρίζεται από εξαιρετική ευελιξία: στον κινηματογράφο, εναλλάσσεται μεταξύ εμπορικών επιτυχιών και του σινεμά auteur σκηνοθετών. Στην τηλεόραση, η συγκινητική και ευαίσθητη ερμηνεία του στη σειρά «Kidding» του Showtime επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά το εύρος του ταλέντου του», πρόσθεσε στην ανακοίνωσή της η Ακαδημία.

Ως εικαστικός καλλιτέχνης έχει πραγματοποιήσει αρκετές εκθέσεις, ενώ έχει αρθρογραφήσει και σε περιοδικά. Το 2020 κυκλοφόρησε το βιβλίο «Memoirs and Misinformation», (σε συνεργασία με τον Ντάνα Βασόν), το οποίο έγινε μπεστ σέλερ στους New York Times. Επιπλέον, αποτέλεσε το κεντρικό πρόσωπο του υποψήφιου για Emmy ντοκιμαντέρ «Jim & Andy: The Great Beyond».

Η τελετή θα λάβει χώρα στο Olympia Theater, ενώ θα μεταδοθεί από το Canal+ που είναι επίσημος συνεργάτης των Βραβείων Σεζάρ.

