Έλενα Τσαγκρινού για Dj Stephan: Τον θεωρώ πρότυπο, ήταν δίπλα μου στις δύσκολες στιγμές μετά τη γέννηση του γιου μας
Το ζευγάρι απέκτησε τον Αύγουστο του 2024 το πρώτο του παιδί και πριν από λίγες ημέρες πραγματοποίησε τη βάφτισή του
Στη σχέση της με τον Dj Stephan αναφέρθηκε η Έλενα Τσαγκρινού χαρακτηρίζοντάς τον πρότυπο συντρόφου, τονίζοντας πως στάθηκε στο πλευρό της στις δύσκολες στιγμές που ακολούθησαν μετά τη γέννηση του γιου τους.
Το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί τον Αύγουστο του 2024 και πριν από λίγες ημέρες τον βάφτισαν, δίνοντάς του το όνομα Ηρακλής.
Την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day» και εξέφρασε τον θαυμασμό και την ευγνωμοσύνη της στο πρόσωπο του Dj Stephan.
Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι ο σύντροφός της έχει πλέον αποκτήσει μεγάλη εμπειρία σε ό,τι αφορά τη φροντίδα του παιδιού: «Τον θεωρώ πρότυπο τον άντρα μου, ήταν δίπλα μου αυτές τις στιγμές τις δύσκολες και δεν έφυγε καθόλου. Φτάσαμε και εμείς μέχρι τα όριά μας. Αυτή τη στιγμή γνωρίζει καλύτερα πώς να βάζει την πάνα και οτιδήποτε από μια δασκάλα, που λέει ο λόγος. Την ψυχολογία του παιδιού την ξέρει καλά. Μου είπε αυτόν τον ένα χρόνο που αφήσαμε τον εαυτό μας αλλά ήμασταν δίπλα στο παιδί έχουμε μάθει κάποια πράγματα για εκείνον παραπάνω».
Σε άλλο σημείο, η Έλενα Τσαγκρινού δήλωσε ότι ο γιος της πήγε σχολείο, δηλώνοντας πως μετά την εξέλιξη αυτή έχει αλλάξει η θετικά η ψυχολογία της: «Το παιδί μόλις πήγε σχολείο. Από η χθεσινή μέρα έχει αλλάξει όλη μου η ψυχολογία. Μου έχει φύγει αυτό το βάρος, ότι είμαι συνεχώς από πάνω του. Καλά πάει».
