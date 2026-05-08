Σάλος στην Κύπρο με τον Φειδία Παναγιώτου που πιάστηκε αδιάβαστος σε συνέντευξη - «Την άλλη μέρα παντρευόμουν», δικαιολογήθηκε
Δεν είχε διαβάσει τον προϋπολογισμό της ΕΕ, έλεγε γενικότητες για την Τουρκία, δεν γνώριζε τον κανονισμό της Πράσινης Γραμμής, αγνοούσε την ΟΥΝΦΙΚΥΠ - «Δεν είναι ξεκάθαρη η θέση μας για το Κυπριακό»
Σάλο έχει προκαλέσει στην Κύπρο, μία συνέντευξη του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου όπου πιάστηκε... αδιάβαστος και εμφανώς αμήχανος για βασικά ζητήματα που άπτονται της αποστολής του, όπως ο προϋπολογισμός της ΕΕ ή η Κύπρος.
Τον ευρωβουλευτή και υποψήφιο βουλευτή με το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας εξέθεσε ο δημοσιογράφος Γιώργος Τάττης, από την Βεργίνα Κύπρου. Η συνέντευξη φάνηκε εξαρχής ότι θα γινόταν... viral. Ο δημοσιογράφος τον πίεζε και ο ευρωβουλευτής εμφανίστηκε αμήχανος και παραδέχθηκε ότι δεν έχει διαβάσει τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ο οποίος ψηφιζόταν εκείνες τις ημέρες. Δικαιολογήθηκε μάλιστα ότι βρισκόταν στην Κύπρο και ήταν απασχολημένος με θέματα της Άμεσης Δημοκρατίας. Παράλληλα, σε ερωτήσεις που αφορούσαν την έκθεση για την Τουρκία, περιορίστηκε σε γενικές τοποθετήσεις, χωρίς συγκεκριμένες αναφορές στο περιεχόμενό της. Επίσης δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τον κανονισμό της Πράσινης Γραμμής, ένα ζήτημα που συνδέεται άμεσα με την Κύπρο. Σε αρκετά σημεία της συνέντευξης, οι απαντήσεις του κινήθηκαν σε γενικό πλαίσιο, με αναφορές σε συλλογικές διαδικασίες και διαβουλεύσεις, χωρίς περαιτέρω εξειδίκευση.
Για το Κυπριακό ζήτημα παραδέχθηκε: «Δεν είναι ξεκάθαρη η θέση μας για το Κυπριακό. Θέλουμε λύση, αλλά όταν έρθει εκείνη η ώρα θα το συζητήσουμε με διαβούλευση με τον κόσμο»...
Όταν του ζητήθηκε δε να σχολιάσει την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία, ο κ. Παναγιώτου είπε ότι θα ψηφίσει την Έκθεση και απάντησε χαρακτηριστικά: «Είναι αρκετά δυνατή, δεν μπορώ να σου πω συγκεκριμένα, είμαι χαρούμενος, μίλησα μαζί με την ομάδα μου και μου είπαν ότι είναι αρκετά δυνατή».
Ο ίδιος υποστήριξε ότι, παρά την προσωπική πίεση και την έλλειψη εξειδικευμένης προετοιμασίας εκείνη τη στιγμή, η κοινοβουλευτική του παρουσία παρέμεινε ουσιαστική. Μάλιστα προς όσους αμφισβητούν την επάρκειά του λόγω απουσίας ακαδημαϊκών τίτλων, είπε πως στην Ιστορία «άνθρωποι χωρίς πτυχία έκαναν επαναστάσεις και άλλαξαν τον κόσμο».
Ο δημοσιογράφος υποστήριξε ότι το ζητούμενο δεν είναι το πρόσωπο του Φειδία Παναγιώτου ως μεμονωμένη περίπτωση, αλλά ο τρόπος με τον οποίο οι πολίτες αξιολογούν τα νέα πολιτικά σχήματα ενόψει εκλογών. Όπως είπε, είναι θεμιτό οι πολίτες να αναζητούν νέες λύσεις και εναλλακτικές απέναντι στο υφιστάμενο πολιτικό σύστημα, ωστόσο αυτό πρέπει να γίνεται με ουσιαστική αξιολόγηση των θέσεων, των προτάσεων και της πολιτικής συγκρότησης κάθε υποψηφίου ή κόμματος. «Πρέπει να μιλάμε για πολιτικές θέσεις, λύσεις και να αξιολογούμε ποιοτικά το έργο του καθενός», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η ψήφος δεν πρέπει να βασίζεται μόνο σε αντισυστημική διάθεση ή σε αποσπασματικές τοποθετήσεις, αλλά σε βαθύτερη κατανόηση των θέσεων και των συνεπειών τους.
Ο Φειδίας Παναγιώτου όμως εξετέθη και σε άλλη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 Κύπρου, όπου φάνηκε ότι δεν γνώριζε ούτε για την ύπαρξη της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στην Κύπρο αρκούμενος να πει ότι «είναι πολύ σύντομα που έγινε όλο αυτό» και ότι δεν θέλει να τοποθετηθεί περαιτέρω. Στην ίδια εκπομπή δήλωσε επίσης ότι το Κυπριακό δεν ήταν μέσα στις προτεραιότητες του κόσμου που... ψήφισε τις προτεραιότητές του στην εφαρμογή της Άμεσης Δημοκρατίας.
Φειδίας: Η συνέντευξη έγινε μια μέρα πριν τον γάμο μουΑπαντώντας στις επικρίσεις ο ίδιος ο Φειδίας Παναγιώτου σε άλλη εμφάνισή του στην εκπομπή «ΑΙΧΜΕΣ» του τηλεοπτικού σταθμού Ωμέγα της Κύπρου δικαιολογήθηκε λέγοντας πως ότι η επίμαχη συνέντευξη πραγματοποιήθηκε την παραμονή του γάμου του: «Είχα άγνοια για τον προϋπολογισμό λόγω της ημέρας, αλλά το ότι ήμουν εκεί και ψήφιζα μία μέρα πριν το γάμο μου, νομίζω μετράει ως υπεύθυνη στάση».
Τάττης για Φειδία: «Η ψήφος δεν πρέπει να βασίζεται μόνο σε αντισυστημική διάθεση»Ο δημοσιογράφος Γιώργος Τάττης μετά τον σάλο που προκλήθηκε, είπε ότι επέλεξε να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένα ζητήματα της ευρωπαϊκής ατζέντας και όχι σε μια γενική συζήτηση περί ιδεολογίας ή άμεσης δημοκρατίας. Γι' αυτό και ρώτησε τον κ. Παναγιώτου για τον επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, τον προϋπολογισμό του 2027, τα κονδύλια προς τους Τουρκοκύπριους, την έκθεση για την Τουρκία και τη στάση των ευρωβουλευτών απέναντι στις τροπολογίες που αφορούν την Άγκυρα. Όπως είπε ο Γιώργος Τάττης σε αρκετά σημεία ο Φειδίας Παναγιώτου δεν έδωσε συγκεκριμένες απαντήσεις, αλλά κινήθηκε σε γενικές τοποθετήσεις, παραπέμποντας σε συλλογικές διαδικασίες και διαβουλεύσεις. Όπως είπε, στόχος της συνέντευξης ήταν να αναδειχθούν οι πολιτικές θέσεις και όχι να παραμείνει η συζήτηση σε γενικό επίπεδο.
