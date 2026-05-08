Η Τζέσι Μπάκλεϊ και ο Πολ Μέσκαλ ξανά μαζί μετά το «Hamnet»
Η Τζέσι Μπάκλεϊ και ο Πολ Μέσκαλ ξανά μαζί μετά το «Hamnet»
Οι δύο ηθοποιοί θα υποδυθούν το ζευγάρι στην ταινία «Hold on to Your Angels», όπου παρουσιάζεται ένας καταστροφικός έρωτας
Τις δυνάμεις τους για την ταινία «Hold on to Your Angels» ενώνουν ξανά η βραβευμένη με Όσκαρ Τζέσι Μπάκλεϊ και ο υποψήφιος για το χρυσό αγαλματίδιο Πολ Μέσκαλ, οι οποίοι συμπρωταγωνίστησαν στο «Hamnet» της Κλόι Ζάο.
Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο υποψήφιος για Όσκαρ και δημιουργός του «Beasts of the Southern Wild», Μπεν Ζάιτλιν.
Τοποθετημένο στις παρυφές της Νότιας Λουιζιάνα, το φιλμ «ακολουθεί έναν παράνομο άνδρα (Μέσκαλ) και μια γυναίκα που λειτουργεί σαν φύλακας χαμένων ψυχών (Μπάκλεϊ) να παρασύρονται σε έναν θυελλώδη και καταστροφικό έρωτα».
Σημειώνεται ότι η Μπάκλεϊ κέρδισε φέτος το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για το «Hamnet», ενώ ο Μέσκαλ ήταν υποψήφιος για το αγαλματίδιο Α' Ανδρικού Ρόλου με την ταινία «Aftersun» το 2022.
«Το «Hold on to Your Angels» είναι η πιο απίστευτη ιστορία αγάπης που έχω συναντήσει ποτέ, ένα παράνομο ρομάντζο για το τέλος της Αμερικής στις διαλυμένες άκρες της Νότιας Λουιζιάνα», δήλωσε ο σκηνοθέτης.
«Ονειρευόμουν να τη διηγηθώ από τότε που η ηρωίδα της, η Παμ Χάρπερ, ήρθε για οντισιόν στο «Beasts of the Southern Wild», πριν από 17 χρόνια. Είναι ένα γράμμα αγάπης προς έναν τρόπο ζωής που απειλείται με εξαφάνιση, αλλά και μια κραυγή ανθρωπιάς μέσα σε έναν ολοένα πιο διχασμένο πλανήτη», συμπλήρωσε.
Την παραγωγή αναλαμβάνει η Plan B σε συνεργασία με τον Άλεξ Κόκο μέσω της Rapt Film, με τα γυρίσματα να ξεκινούν τον Φεβρουάριο του 2027.
Τις διεθνείς πωλήσεις διαχειρίζεται η The Veterans, ενώ η CAA Media Finance εκπροσωπεί τα δικαιώματα διανομής για την αγορά των ΗΠΑ.
Το φιλόδοξο πρότζεκτ αναμένεται να παρουσιαστεί στο Marché du Film των Καννών, όπου θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι κάποιο μεγάλο στούντιο θα σπεύσει να το κλείσει, σύμφωνα με το Deadline.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο υποψήφιος για Όσκαρ και δημιουργός του «Beasts of the Southern Wild», Μπεν Ζάιτλιν.
Τοποθετημένο στις παρυφές της Νότιας Λουιζιάνα, το φιλμ «ακολουθεί έναν παράνομο άνδρα (Μέσκαλ) και μια γυναίκα που λειτουργεί σαν φύλακας χαμένων ψυχών (Μπάκλεϊ) να παρασύρονται σε έναν θυελλώδη και καταστροφικό έρωτα».
Jessie Buckley is reuniting with her “Hamnet” co-star Paul Mescal for “Hold On To Your Angels,” a new movie written and directed by Oscar nominee Benh Zeitlin, heading to the Cannes market.— Variety (@Variety) May 7, 2026
Set on the edge of South Louisiana, the story follows a hell-bound outlaw (Mescal) and a… pic.twitter.com/0f7NWXosaL
Σημειώνεται ότι η Μπάκλεϊ κέρδισε φέτος το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για το «Hamnet», ενώ ο Μέσκαλ ήταν υποψήφιος για το αγαλματίδιο Α' Ανδρικού Ρόλου με την ταινία «Aftersun» το 2022.
«Το «Hold on to Your Angels» είναι η πιο απίστευτη ιστορία αγάπης που έχω συναντήσει ποτέ, ένα παράνομο ρομάντζο για το τέλος της Αμερικής στις διαλυμένες άκρες της Νότιας Λουιζιάνα», δήλωσε ο σκηνοθέτης.
«Ονειρευόμουν να τη διηγηθώ από τότε που η ηρωίδα της, η Παμ Χάρπερ, ήρθε για οντισιόν στο «Beasts of the Southern Wild», πριν από 17 χρόνια. Είναι ένα γράμμα αγάπης προς έναν τρόπο ζωής που απειλείται με εξαφάνιση, αλλά και μια κραυγή ανθρωπιάς μέσα σε έναν ολοένα πιο διχασμένο πλανήτη», συμπλήρωσε.
Την παραγωγή αναλαμβάνει η Plan B σε συνεργασία με τον Άλεξ Κόκο μέσω της Rapt Film, με τα γυρίσματα να ξεκινούν τον Φεβρουάριο του 2027.
Τις διεθνείς πωλήσεις διαχειρίζεται η The Veterans, ενώ η CAA Media Finance εκπροσωπεί τα δικαιώματα διανομής για την αγορά των ΗΠΑ.
Το φιλόδοξο πρότζεκτ αναμένεται να παρουσιαστεί στο Marché du Film των Καννών, όπου θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι κάποιο μεγάλο στούντιο θα σπεύσει να το κλείσει, σύμφωνα με το Deadline.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα