Η Τζέσι Μπάκλεϊ και ο Πολ Μέσκαλ ξανά μαζί μετά το «Hamnet»

βραβευμένη με Όσκαρ Τζέσι Μπάκλεϊ και ο υποψήφιος για το χρυσό αγαλματίδιο Πολ Μέσκαλ , οι οποίοι συμπρωταγωνίστησαν στο «Hamnet» της Κλόι Ζάο.

Τις δυνάμεις τους για την ταινία «Hold on to Your Angels» ενώνουν ξανά ηΤο σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο υποψήφιος για Όσκαρ και δημιουργός του «Beasts of the Southern Wild», Μπεν Ζάιτλιν.Τοποθετημένο στις παρυφές της Νότιας Λουιζιάνα, το φιλμ «ακολουθεί έναν παράνομο άνδρα (Μέσκαλ) και μια γυναίκα που λειτουργεί σαν φύλακας χαμένων ψυχών (Μπάκλεϊ) να παρασύρονται σε έναν θυελλώδη και καταστροφικό έρωτα».Σημειώνεται ότι η Μπάκλεϊ κέρδισε φέτος το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για το «Hamnet», ενώ ο Μέσκαλ ήταν υποψήφιος για το αγαλματίδιο Α' Ανδρικού Ρόλου με την ταινία «Aftersun» το 2022.«Το «Hold on to Your Angels» είναι η πιο απίστευτη ιστορία αγάπης που έχω συναντήσει ποτέ, ένα παράνομο ρομάντζο για το τέλος της Αμερικής στις διαλυμένες άκρες της Νότιας Λουιζιάνα», δήλωσε ο σκηνοθέτης.«Ονειρευόμουν να τη διηγηθώ από τότε που η ηρωίδα της, η Παμ Χάρπερ, ήρθε για οντισιόν στο «Beasts of the Southern Wild», πριν από 17 χρόνια. Είναι ένα γράμμα αγάπης προς έναν τρόπο ζωής που απειλείται με εξαφάνιση, αλλά και μια κραυγή ανθρωπιάς μέσα σε έναν ολοένα πιο διχασμένο πλανήτη», συμπλήρωσε.Την παραγωγή αναλαμβάνει η Plan B σε συνεργασία με τον Άλεξ Κόκο μέσω της Rapt Film, με τα γυρίσματα να ξεκινούν τον Φεβρουάριο του 2027.Τις διεθνείς πωλήσεις διαχειρίζεται η The Veterans, ενώ η CAA Media Finance εκπροσωπεί τα δικαιώματα διανομής για την αγορά των ΗΠΑ.Το φιλόδοξο πρότζεκτ αναμένεται να παρουσιαστεί στο Marché du Film των Καννών, όπου θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι κάποιο μεγάλο στούντιο θα σπεύσει να το κλείσει, σύμφωνα με το Deadline.Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock