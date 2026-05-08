Ο Μοσχούρης της Greek Mafia είχε στο τζιπ του τη δικογραφία για τη δολοφονία Καραϊβάζ
Η δικογραφία που είχε σχηματιστεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ εντοπίστηκε στο αυτοκίνητο του Γιώργου Μοσχούρη, αμέσως μετά τη δολοφονία του που έγινε στα τέλη Απριλίου του 2025 στο Χαλάνδρι.
Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μοσχούρης είχε δολοφονηθεί στις 25 Απριλίου του 2025 έξω από ιδιωτική κλινική, όπου βρισκόταν για αισθητική θεραπεία. Οι δράστες εξαπέλυσαν πυρά με καλάσνικοφ και τον τραυμάτισαν θανάσιμα. Στο σημείο βρέθηκαν πάνω από 30 κάλυκες, ενώ το όχημα που χρησιμοποίησαν, λίγα λεπτά αργότερα, βρέθηκε καμένο στο Πάτημα Χαλανδρίου.
Ο Μοσχούρης έγινε ευρύτερα γνωστός το καλοκαίρι του 2002 όταν το όνομά του «φιγουράριζε» μαζί με αυτά του Βασίλη Στεφανάκου, του Αριστείδη Λακιώτη και του Γιάννη Σκαφτούρου μαζί με άλλα 40 άτομα στην ογκώδη δικογραφία για την ελληνική μαφία.
Η δικογραφία εντοπίστηκε στο πλαίσιο της έρευνας για την εξιχνίαση της δολοφονίας του Μοσχούρη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερα άτομα (ένας εξ’ αυτών είναι ήδη έγκλειστος στις φυλακές).
Πρόκειται για σκληρούς ποινικούς με έναν από αυτούς να περιγράφεται ως συνεργάτης του Γιάννη Λάλα, ο οποίος δολοφονήθηκε προ μηνών σε ξενοδοχείο στον Παρνασσό.
Σύμφωνα δε με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι τέσσερις τους σχεδίαζαν και νέα δολοφονία με στόχο ξανά μέλος της Greek Mafia.
Η δικογραφία για τη δολοφονία Καραϊβάζ στο τζιπ τουΣύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, μετά την εκτέλεση του άνδρα που έφερε το ψευδώνυμο «θαμνάκιας», οι αστυνομικοί εντόπισαν στην πλαϊνή θήκη της BMW του την αναφορά της αστυνομίας για την υπόθεση δολοφονίας του Γιώργου Καραϊβάζ.
